¿Se está muriendo el básquetbol en Paysandú?

DEPORTE CHACARERO. El básquet del Litoral parece tener hoy a Soriano como el más competitivo en materia local, pero además la concurrencia supera la actividad de Salto y Paysandú, que viven realidades similares. Históricamente, salteños y sanduceros, prevalecieron en las competencias regionales, y sus jugadores han sido constantemente reclutados por los clubes de Montevideo. La realidad es otra; lo de Salto se vino a menos a nivel de Mayores, y los entrenadores nucleados en Aseba procuran restablecer lo perdido en base a constantes aportes por más que en reiteradas ocasiones deben “enfrentar” a los dirigentes clubistas y ligueros. El matutino “El Telégrafo” de Paysandú, hizo referencia a la actualidad del básquet de la Liga local de la siguiente manera:

“Para los que andan en el básquetbol, para quienes están incluso en la propia “cocina” de este deporte, no escapa que se están viviendo momentos de incertidumbre respecto a cuál será el futuro inmediato de este deporte en Paysandú: si realmente se podrá comenzar la actividad en las categorías formativas a fines de abril, como está pensado, y qué ocurrirá luego en cuanto a las categorías mayores, como Primera y Sub 23.

No se trata de ser pesimistas, pero cuando usted siente decir -incluso a algunos de los que están trabajando en los clubes- frases como “si es que se juega este año”, o “habrá que ver si tendremos temporada”, realmente da para pensarlo.

Escuchábamos incluso manifestar que no solamente se trataría del básquetbol en particular: “Sabés lo que pasa, es Paysandú el que está como aplastado, con poco ánimos para encarar cosas”.

Y frases más, comentarios menos, pero en referencia directa al básquetbol, es indudable que más allá del esfuerzo de los neutrales, de dirigentes clubistas, las cosas no están fáciles y se dan problemas que está costando resolver. Uno es poder definir el tema de los árbitros. Se habla de cursos, de categorizaciones, pero sin dudas que esto va a llevar un tiempo en solucionarlo.

Lamentablemente no pudo aumentarse el número de clubes afiliados a la Liga y por el momento siguen manteniéndose cinco equipos en Primera División.

En la categoría Sub 23 solamente actuarán tres clubes, mientras que cuatro lo harán en Sub 20.

En el último pedido de pases para jugadores de hasta 23 años, el movimiento venía siendo escasísimo, pero lamentablemente Pay Cap no podrá participar en la categoría Sub 18, sus jugadores que estaban en lista de retención quedaron libres, y en la mayoría de los casos salieron los padres a procurar ubicar a sus hijos en otros equipos.

De todo modos Pay Cap anunció que presentará dos equipos en la categoría Sub 16.

Barrio Obrero viene haciendo un gran esfuerzo, presentó algunas de las categorías formativas, se mueve con las obras en su gimnasio y encara la colocación del piso flotante, algo que también -y en etapa más adelantada- viene haciendo Colón BBC.

Al margen de esto, sin dudas no es el mejor momento del básquetbol de Paysandú y lo dicen todos los que están en este deporte.

Será necesario un gran esfuerzo para poder sacarlo adelante y hoy más que nunca los clubes deberán trabajar codo a codo con los neutrales, uniendo voluntades para superar el mal momento.

No es sencillo. En Salto tampoco las cosas están fáciles y en Montevideo los dirigentes de los clubes que conforman el Metro están realmente asustados porque los gastos de organización de un partido dicen que superan los $ 50.000, y es muy difícil que se puedan cubrir solamente con las recaudaciones”

Fuente: Diario Cambio