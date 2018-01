No hay interés en la FUBB para integrar el básquetbol

EL BASQUETBOL DE URUGUAY. La historia del básquetbol uruguayo es clara y contundente respecto a los reiterados intentos de integración a nivel nacional. Durante muchos años se jugaron a nivel de selecciones los recordados campeonatos nacionales, que convocaban multitudes. Paysandú, con sus selecciones a nivel de juveniles y mayores siempre fue un firme animador y cosechó muchos títulos. También se desarrollaron otras competencias a niveles de clubes que duraron mucho menos. Todas las experiencias que se tuvieron fueron muy motivadoras pero lamentablemente no perduraron en el tiempo.

En el año 2003 se jugó la primera Liga Uruguaya con la participación de 5 equipos del interior: Paysandú BBC, Salto Uruguay, Anastasia de Fray Bentos, Independiente de Mercedes y Plaza de Nueva Helvecia. Por Montevideo fueron de la partida: Defensor Sporting, Trouville, Aguada, Cordón y Welcome.

La competencia se desarrolló del 17 de marzo del 2003 al 23 de junio del mismo año y fue un verdadero éxito, salvo el escandaloso final cuando se definió el campeonato a favor de Defensor Sporting, como consecuencia de dos fallos de los árbitros erróneos, que le dieron el título a Defensor Sporting y postergaron a Paysandú BBC al vicecampeonato. En el interior las canchas se llenaban de bote a bote para sorpresa de los capitalinos. El Estadio Cerrado Municipal “8 de junio” albergaba en casi todos los cotejos entre 5000 y 7000 personas. En la Liga 2004-2005 las cosas cambiaron porque participaron todos los equipos de Montevideo y aunque en ese momento la mayoría de la gente no se dio cuenta, comenzó el principio del fin de la Liga con equipos del interior, a pesar de que campeonó Salto Uruguay y Paysandú BBC nuevamente fue vicecampeón.

Escribimos esto que parece una paradoja, porque los clubes del interior comenzaron a tener más exigencias económicas por la mayor cantidad de viajes y la puja por la contratación de jugadores con los equipos capitalinos. No vamos a entrar a profundizar ni analizar todo lo que pasó porque de nada sirve a esta altura. Lo real y concreto es que se empezaron a bajar de la competencia en forma progresiva los clubes del interior, y los de Montevideo se fortalecieron cada vez más.

Aparecieron otros equipos para suplantar a algunos que quedaron por el camino como por ejemplo Soriano BBC, pero no fue la solución. Se llegó a una situación donde la Liga Uruguaya se inició con equipos solamente de Montevideo, mientras que en el Litoral y zona centrosur se disputaban Campeonatos Regionales, y los mejores clasificados jugaron un Reclasificatorio con los equipos de Montevideo de mitad de tabla para abajo, pero tampoco resultó. El último intento fue la participación de clubes de Paysandú y Salto jugando un fin de semana con equipos del Metropolitano y fue un fracaso. ¿Y ahora qué?

Se juega la Liga Uruguaya solamente con los equipos de Montevideo, algunos clubes del interior cercanos geográficamente a la capital participan del Torneo de Tercera de Ascenso y a veces del Metropolitano. En las Ligas de Paysandú, Salto y Regional de Mercedes se disputan las respectivas competencias. Por ahí hay algunas aisladas actividades de mayores en otros departamentos y poca cosa más. ¿Qué pasa con una posible nueva integración?

Por el momento absolutamente nada, ya ni se habla, a no ser alguna competencia esporádica en formativas. Para participar de una Liga Uruguaya de básquetbol se necesita mucho dinero, y más aún necesitarían los clubes del interior. No es viable en este presente lamentablemente y daría la impresión que a nivel de la FUBB mucho interés no habría, salvo realizar algún espectáculo de primer nivel, como la posibilidad que existe de que se pueda jugar en nuestro Estadio Cerrado Municipal “8 de junio” el clásico rioplatense entre Uruguay y Argentina válido para las eliminatorias del Campeonato Mundial de China 2019. Por lo tanto, es muy claro, de acuerdo a nuestra opinión que la integración del básquetbol a nivel nacional está lejos. Optimismo nos sobra, pero la realidad es esta y no se puede ser más realista que el rey.

Fuente: Escribe Fernando Sollazo