La josefina Mariana Pion es Premio “Charrúa”, porque es la mejor futbolista del Uruguay

FUTBOL FEMENINO EN URUGUAY. La josefina Mariana Pion fue distinguida con el Premio “Charrúa” que reconoce a los deportistas más destacados de nuestro país. La futbolista oriunda de

Playa Pascual suma un nuevo logro en una carrera de marcados éxitos.

Hace 19 años atrás, un día en Playa Pascual, Alberto Burgos fue hasta la casa de los Pion para invitar a los gemelos de la familia a jugar al fútbol en el Club Las Delicias de la localidad, los varones se negaron pero no así la hermana de éstos: Mariana. Entre risas, Burgos aceptó. “Podés ir a entrenar pero no juegan nenas”; le dijo a la chica….y como se equivocó, porque después de la primera práctica volvió a la casa de los Pion para decirle a la madre que iba a hacer todo lo posible para que la nena pudiera jugar en la liga de baby fútbol. Así, con 5 años, Mariana Pion se transformó en la primera niña en jugar en la Liga de Baby Fútbol de Rincón de la Bolsa, para hoy ser catalogada -por segunda vez- como la mejor futbolista de nuestro país.

Esta semana tuvo lugar la 44º entrega de los Premios “Charrúa” otorgados por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay a los deportistas más destacados de 2016, y la futbolista coterránea recibió el galardón correspondiente al fútbol femenino. “Hoy me toca de nuevo, el primero lo gané en 2011, y estoy muy contenta por este reconocimiento al sacrificio, esfuerzo y dedicación que le pongo al fútbol”; reflexionó Pion en diálogo con Primera Hora desde Paraguay, a donde llegó hace unos días para defender al Deportivo Limpeño de dicho país.

Es que desde sus inicios en Las Delicias Pion no abandonó la pelota y su periplo la llevó por varios equipos: Nacional, Rampla Jrs., Artigas de Sauce, Colón y River Plate, para ahora dar el paso hacia el exterior. “El año pasado se jugó en Uruguay la Copa Libertadores que ellos ganaron , yo jugaba para Colón, al presidente le gustó mi juego y me dijo que este año quería contar conmigo para la Libertadores. Como todo jugador, mi sueño es jugar en el extranjero y hoy lo estoy cumpliendo”; señaló Pion. El certamen se disputará en Paraguay del 7 al 21 de setiembre.

LA CELESTE Y EL FUTURO

Como era de preverse su pasión por el fútbol llevó a la josefina tempranamente a defender a la selección nacional, casaca que se ha puesto ininterrumpidamente desde los 15 años participando de los campeonatos sudamericanos Sub 17, Sub 20 y de Mayores en los que participó la celeste. “Fue, es y será un orgullo vestir la camiseta celeste siempre, es lo más lindo que te puede pasar como jugadora”; enfatizó Pion. A la vez, mira de reojo otro sueño para su carrera como futbolista. “Para el futuro me gustaría jugar en Europa, es lo que quiero pero para eso hay que ir paso a paso. Hoy estoy en Paraguay y voy a dar lo mejor, mi meta es hacer un buen papel en la Copa Libertadores para que se me puedan abrir otras puertas”; adelantó, y en tierras uruguayas o guaraníes todo un departamento está detrás de ella para que logre su objetivo.

Fuente y foto: Primera Hora