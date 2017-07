La Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes, ahora tiene conocimiento de la crisis que padece todo el deporte chacarero

DEPORTE CHACARERO EN CRISIS.

Integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes, liderados por su presidente, Felipe Carballo, mantuvieron una reunión con el intendente Guillermo Caraballo en la mañana, y en la tarde recibieron en la Junta Departamental a diferentes actores de entidades deportivas no solo de nuestra ciudad sino del interior departamental, a los efectos de interiorizarse sobre su realidad.

Instituciones vinculadas a diferentes disciplinas realizaron sus planteos, mientras que los diputados que lideraron la reunión dieron a conocer algunos mecanismos a los que los clubes pueden aferrarse en procura de conseguir apoyo.

La Mutual de Futbolistas Sanduceros, por su parte, entregó un proyecto de ley para que los deportistas amateur que sufran lesiones importantes puedan recibir atención médica gratuita.

COMUNICADO

La Mutual de Futbolistas Sanduceros promueve la incorporación de la recuperación de lesiones al plan de salud de los deportistas de Uruguay.

Considerando:

– La falta de cobertura (pública y privada) para las intervenciones quirúrgicas ante las lesiones provocadas por la práctica del deporte (Ejemplo: Rotura de meniscos y ligamentos de la rodilla, entre otras lesiones)

Proponemos

Que todos los deportistas uruguayos impulsen y apoyen este proyecto de ley al cual denominamos “PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA SALUD DEL DEPORTISTA AMATEUR” (Adjunto)

JUGADORES AGREMIADOS A LA MFS

-PROYECTO DE LEY-

1. “PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA SALUD DEL DEPORTISTA AMATEUR”

2. SE DECLARAN DE INTERÉS NACIONAL LOS PROGRAMAS QUE TENGAN POR OBJETO ACTIVIDADES DE DICHO APOYO

-El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1º: Declárase de interés nacional los programas de carácter general que tengan como objeto actividades de apoyo a la promoción de la salud, la educación, y preventivos respecto al cuidado de la salud del deportista amateur.-

Artículo 2º: “El Ministerio de Salud Pública, la Secretaria Nacional del Deporte, y los Gobiernos Departamentales, en coordinación interinstitucional, serán responsables del diseño, aplicación, y seguimiento del “Programa de Asistencia Integral a la Salud del Deportista Amateur”.-

Artículo 3: “Se entiende por Deportista Amateurs aquella persona que practica y juega en una disciplina deportiva, que representa a cualquier institución este federada o no, en eventos internacionales oficiales, departamentales o locales en competencias, o competencias destinadas a personas con discapacidad, siendo su actividad de índole no

profesional, generalmente no remunerada.”.-

Artículo 4: “Se garantizara el acceso integral y sin costos a la salud de todos aquellos deportista amateur que experimenten diferentes tipos de lesiones deportivas, ya sea, la hayan sufrido en la práctica o desarrollo de alguna competición.-

A tales efectos el Poder Ejecutivo elaborara una lista de lesiones deportivas para ser cubierto por el Sistema Nacional Integrado De Salud según las previsiones de la ley 18.211 y sus reglamentaciones”.-

Artículo 5: “La aplicación del Programa de Asistencia Integral a la Salud al Deportista Amateur tiene como finalidad el fomento de enseñanzas de prevención de lesiones deportivas, así como el tratamiento de aquellas lesiones que requieran algún tipo de intervención quirúrgica, y el desarrollo en el trabajo post operatorio, y/o de recuperación”.-

Artículo 6: “Facúltese al Poder ejecutivo a la fijación de porcentaje de lo recaudado por el Impuesto a las rentas a los deportistas profesionales, para el financiamiento de este programa.-

Artículo 7: : “El Poder Ejecutivo reglamentara la presente ley en el plazo de 160 días a partir de su publicación.-

-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto de ley busca garantizar a una franja importantes de población de nuestro país, que por la práctica y desarrollo de competencias deportivas de tipo amateur se vean expuestas a diferentes tipos de lesiones que no son cubiertas por el denominado “plan Integral en atención a la salud” (PIAS)en su catálogo de prestaciones.-

Es de nuestro conocimiento que una típica lesión deportiva como lo es, la RUPTURA DE LIGAMENTOS CRUZADOS-entre otras-, para lo cual se requiera una cirugía reparadora, esta no es cubiertas por los prestadores privados ni públicos de salud ya que no está en el elenco de sus prestaciones a servir, para lo cual se debe pagar una abultada suma que por ser deportistas amateur, les resulta imposible abonar.-

El presente proyecto no trata de centrar su objetivo en incluir una prestación que no viene siendo cubierta a los deportistas amateur, sino que se centra en promover políticas nacionales de prevención de lesiones deportivas.-

En mérito a un principio de solidaridad se pretende que un porcentaje de la recaudación del Impuesto a Las Rentas a los Deportistas profesionales se afecte a este programa de asistencia a la salud integral del deportista amateur.-

Fuente y foto: El Telégrafo