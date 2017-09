La clínica de un “Volcán” excepcional para analizar el actual básquetbol uruguayo

TODO DEPORTES. Con Miguel Volcan Sánchez, desde Paysandú.

“El uruguayo es de procesos lentos”

Nació en Fray Bentos y de joven se fue a Montevideo por razones comerciales. Ya a los 24 años se encontraba en EE.UU para formarse como entrenador.

La inquietud por el básquet estaba presente, en la capital se vinculó con Rúben Bula, un experiente entrenador quien lo invita a acompañarlo a trabajar en Aguada.

“Fueron horas enteras de charlas con Rubén. Él me consiguió equipo para que entrenara”.

En Fray Bentos jugó al básquetbol en Anastasia.

De muy joven “yo había ido a ver a grandes entrenadores trabajar. Adam Peterson, Johnson, entrenadores de jerarquía mundial”.

A León Najdunel, el padre de la Liga nacional argentina “lo conocí en 1981 en Nueva York en una Universidad. El trajo el formato de España, tuvo la inteligencia de rodearse de dirigentes y periodistas de peso, y de poder aplicarla, así hizo la transformación del básquet argentino. Se hizo federal, hay momentos que se juega más basket en el interior que en la capital. Ahora en la capital hay varios equipos profesionales pero en su momento el 90% de los equipos estaba en el interior”.

El rodaje internacional de los jugadores argentinos ayudó mucho a su crecimiento, “cuando se abrió Europa con la ley Bosman fueron muchos sudamericanos a jugar a Europa, yo fui uno de ellos, estuve 6 años en Italia. En un momento de Argentina había 257 jugadores en todas las categorías en Europa”. (entre 1998 y 2000).

Generación dorada

“La generación dorada salvo “Pepe” Sánchez que pasó de la Universidad a la NBA, todos tocaron Europa, manejó, maduró en el rigor de la competencia europea y de ahí se fueron a la NBA”.

España destacada

“España ha crecido muchísimo y después está la escuela eslava, Serbia, Croacia, un poco más lejos Lituania, Rusia, Turquía tiene gran poder económico. Hoy después de la NBA, la ACB de España es la mejor liga competitiva europea”.

Pegando la vuelta

“Cuando volví de EE.UU. me fui a Argentina que es mi segundo país y por momentos el primero. También estuve en México, Brasil, en Italia, Argentina y Uruguay”.

En Uruguay dirigió Hebraica y Olimpia y en su etapa inicial a Capitol y Olimpia.

“A Uruguay dentro de los límites está buscando evolucionar, hay límites económicos y tiene algunos límites que quiero creer que son creencias culturales, algunas cosas que podrían estar mejor que no cuestan dinero, pero justamente el hecho de cambiar en Uruguay lleva su proceso. El básquet es algo más dentro de la estructura del país, el uruguayo es de procesos lentos. La estructura interna se ve reflejada en la competencia internacional, acorde a como juegues durante el año es tu selección nacional. Si tenés 4 o 5 jugadores que superan el nivel y se van a jugar a Europa, vienen mejorados por la competencia y por el nivel de entrenadores que hay allá.

Una de las grandes deudas de los dirigentes del básquet es llevar el deporte a donde no lo hay. No vamos a desconocer el litoral, con solo 3 millones 200 mil tenemos que buscar hacer crecer la pirámide. Tiene que ser lo más federal posible. Al tener pocos recursos hay que buscar exprimirlos al 100%, tiene que haber un trabajo de reestructura, siempre se ha hablado pero no se ha hecho”.

CARACTERISTICAS DEL VOLCAN URUGUAYO

Trotamundos de dilatada carrera internacional. Argentina, Italia, Brasil, Perú, México y Uruguay han recibido el conocimiento y expertise de este gran entrenador. Gran expositor y disertante internacional. Vicepresidente de la Asociación de Entrenadores de Uruguay en 2010-2011.

Licenciado en Educación Física y Administración de empresas.

-Entrenador Huracanes de Tampico (México) 2010 y Loros de Colima (México)

-Entrenador Asociación Hebraica y Macabi , Club Atletico Olimpía (Uruguay)

-Entrenador Alumetal (Italia B1)

-Entrenador San Severo Foggia (Italia B1)

-Entrenador Club Regatas-Lima (Perú)

– Entrenador Club Uberlandia (Brasil)

-Entrenador de los Clubes Peñarol Mar del Plata, Club Atlético Lanús, Gimnasia de Comodoro, Obras Sanitarias, Atlético Echagüe Club, entre otros (Argentina).

Fuente: 20once