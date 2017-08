La campeona mundial juvenil de vela, la sanducera Dolores Lola Moreira, metida en el Museo Chacarero por JUCEDA

MUSEO CHACARERO DEL DEPORTE. Desde Paysandú, Julio Damico para Diario Uruguay.

Con 18 años en un mundial Sub 19, allá en la lejana Holanda, y luchando por la medalla de oro ante dos alemanas, fieles representantes del primer mundo, Dolores Moreira fue medalla de plata en su categoría Laser.

No quedan dudas, si es que la había, esta joven es buena de verdad. No es nada fácil competir con la “flor y crema” del poderoso mundo económico con todas las desventajas que ello conlleva. Y todavía estar en el podio de las triunfadoras.

Leemos todo lo que podamos sobre el deporte. Y de Dolores no fue una excepción. Y llegamos a la conclusión que ha llegado a este lugar en el mundo porque ama lo que hace.

Nos basamos porque cuando en uno de los tantos reportajes que le realizaron al preguntársele sobre sus gustos, dijo que no va a bailes y que prefiere estar navegando.

Con tan jóvenes años no es nada fácil escaparle a las diversiones juveniles.

Muchísimos, en todos los deportes, que no hicieron una vida de deportista, que no pudieron escaparle a ciertas tentaciones, no han llegado a lo que pudieron ser por sus condiciones. En el fútbol hay para escribir un libro.

Y para no caer en errores juveniles, hay que tener una gran madurez.

En un tiempo tuvimos una sirena sanducera que nos llenó de orgullo: Ana María Norbis. Ahora otra sirena nos retoca ese indisimulado orgullo sanducero.

Dolores es todo un ejemplo para el deporte. No sólo por sus triunfos en aguas del mundo. También por su apuesta de vida.