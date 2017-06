El ex árbitro internacional fue durísimo con la FIFA, con el sistema VAR. “Uruguay gran equipo en Sudáfrica y errores de Irmatov lo sacaron del Mundial”

URUGUAY SPORT CON JAVIER CASTRILLI. El épico triunfo de Chile ante Portugal, no debe eclipsar la situación ocurrida en los minutos finales del alargue. Evidente penal a Francisco Silva, que el árbitro no cobró ni se decidió revisar con el VAR, que justamente se creó para evitar las injusticias en este deporte.

“La omisión del VAR en el penal a Silva no es ingenua…

Se desconoce si fue sugerido al juez o simplemente ni los árbitros en la cancha e increiblemente los que estaban frente al video no vieron. Quien levantó la voz ante esta situación fue el Javier Castrilli a través de Twitter.

El ex árbitro internacional argentino, aseguró que: “La omisión del VAR en el penal a Silva no es ingenua… que la grandeza de Bravo no eclipse la manipulación que pudo haber despojado a Chile”. Castrilli agregó que “Lo que ocurrió con Chile fue gravísimo..!!! Si FIFA no da explicaciones es evidente que quisieron despojarlo… cuidado México ahora..!!!!”.

Acá su cuenta de Twitter, donde Castrilli se ha explayado respecto al uso del VAR.

Uruguay gran equipo en Sudáfrica y errores de Irmatov lo sacaron del Mundial, el mismo q operó VAR no sancionando penal para Chile. Raro no? — Javier Castrilli (@castrillijavier) 29 de junio de 2017



“Ventaja deportiva a Portugal por el penal a Chile no dado, el VAR puede ser un filoso peligro futuro si es manipulado y sin normas claras”

“Ronaldo presagió el final. Eligió el orden de ejecución para no pasar papelones con Bravo. Se la vió venir…”

“Uruguay gran equipo en Sudáfrica y errores de Irmatov lo sacaron del Mundial, el mismo q operó VAR no sancionando penal para Chile. Raro no?”

“Sería atinado recordar algunas escenas de Holanda 3-2 Uruguay dirigido por Irmatov quien no vió (?) el penal a Silva.”

“El “amigo” Irmatov operó en el VAR…aquel que perjudicó a Uruguay frente a Holanda en semi de Sudáfrica. Sudamericanos frente a europeos…”

“De la imprevisibilidad del VAR a la previsibilidad de Bravo”

“Entonces cuándo interviene el VAR? Incertidumbre, desconcierto,suspicacia, inseguridad, injusticia, insatisfacción, irritabilidad, violencia”

“Luego de la omisión del penal a Chile, el VAR únicamente podría recuperar credibilidad si fuera operado por Loretta Lynch”

“Espero que México no tenga problemas con un mal uso del VAR en su contra. Siempre responsabilidad caerá en dirigentes propios x no prevenir”

“Si tiene 4patas, mueve cola y ladra: es un perro…la omisión del penal a Chile teniendo el VAR difícil de explicar para FIFA en este torneo”

“No falla tecnología sino humanos que la aplican. FIFA omite claro penal para Chile y Bravo evita injusticia. Cuidado con los europeos… !!!”

“La CONMEBOL debe defender intereses de Chile. El intento de despojo con omisión de VAR fue intento que no pudo consumarse por enorme Bravo”

“Tal vez el fútbol de Chile cuente con el mejor equipo de toda su historia. Que sus dirigentes sepan protegerlo d injusticias como c/Portugal”

“La omisión del VAR en el penal a Silva no es ingenua… que la grandeza de Bravo no eclipse la manipulación que pudo haber despojado a Chile”

“Lo que ocurrió con Chile fue gravísimo..!!! Si FIFA no da explicaciones es evidente que quisieron despojarlo… cuidado México ahora..!!!”

“La FIFA debe dar los nombres d quienes operan VAR. Necesitamos saber quienes pudieron despojar a Chile d la final. Bravo evitó la injusticia”



“El pisotón a Silva le dolió a la credibilidad ya vapuleada de quienes operan al VAR. Quienes son? Porque sus nombres no trascienden?”

“Si la FIFA tuviera realmente un criterio empresarial para buscar la excelencia echaría YA a quienes operan el VAR y no dieron penal a Chile”

“Quienes representan asociaciones y Confederaciones debieran pedir explicaciones por qué no se utilizó el VAR con Chile…qué esperar?”

“Deberían explicar públicamente por qué no intervino el VAR porque pudieron dejar afuera a Chile”

“Cuidado México frente a otro europeo, Alemania, con el VAR..!!! Cocodrilo que duerme es cartera…”

“Es en el triunfo donde debe valer la queja de Chile… curarse en salud… cuidado con la final si viene Alemania… después será tarde”

“Los que operaban el VAR miraban la telenovela o recibieron instrucciones de no avisarle al iraní? La no intervención del VAR es vergonzosa”

“Por qué no intervino el VAR? A elevar la queja. No dormirse por el tamaño de Bravo. Chile pudo quedar fuera. Cuidado en la final dirigentes”

“La no intervención del VAR debe ser un llamado de atención… los dirigentes no deben descuidarse de estos DETALLES. Históricamente Europa”

“Tan increíble como escandalosa..!!! Cuidado en la final..!!!!”

Fuente: CNN CHILE