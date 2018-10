(Audio) CONTACTO DEPORTIVO con Ariel Giorgi:”La AUF hoy, es un viva la pepa”

CONTACTO DEPORTIVO. Desde Montevideo con Ariel Giorgi para Diario Uruguay.

Estamos a pocas horas de que Mario Cheppi monopolize la atención de todo el interior del fútbol, al anudar, acaso, una nueva gestión de gobierno en la Organización del Fútbol del Interior, a partir de este martes 9 de octubre de 2018, cuando a las 14 horas ya se sienta presidente del fútbol más grande del Uruguay. Para Cheppi, que está acostumbrado a los almíbares, no será lo mismo en el interior de la sede de la OFI, porque hay una historia de rivalidad política que se ha ido acrecentando, porque los dirigentes actuales llegan para morder el polvo y entonces las relaciones no son, precisamente, las más sencillas y humanas que se entiendan… Veremos si Mario Cheppi logra cultivar una intimidad asombrosa y a flor de piel o todo lo contrario, porque los consejeros que entran llegan para disputar el cielo. Acaso por eso no suena extraño que esta pareja de perro y gato, que ha sido Bares y Cheppi, pueda correr bajo un mismo paraguas adentro de la invulnerable y tramposa Asociación Uruguaya de Fútbol, hoy intervenida. Por eso creemos que la idea de Cheppi no es descabellada: la de invitar al ex presidente a concurrir a la AUF, porque siguen ocurriendo cosas en la sede de la OFI, que nadie se las va a contar: hay unos celos terribles por los temas de la AUF.

A pesar de todo nuestro Enviado Especial hará el habitual y renovado CONTACTO DEPORTIVO, desde Montevideo y desde la sede de la OFI, estará en Vivo Ariel Giorgi, para ver si la base está fundada, ya que la incertidumbre de lo que suceda de ahora en más guarda la misma dimensión que la incógnita sobre la dilucidación que tendrá el estatuto único para el fútbol uruguayo.