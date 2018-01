¿Qué conclusiones sacó la Dra. Andrea Valiente de la OFI, sobre la 5a Cumbre del fútbol de la FIFA?

FUTBOL FEMENINO EN URUGUAY.

Aquí están las conclusiones de la 5ª cumbre del fútbol de la FIFA, pero antes quisimos consultar a la referente del fútbol femenino en la Organización del Fútbol del Interior, y nos referimos, a la Dra. Andrea Valiente, para que nos cuente qué reflexiones le dejó esta reunión celebrada en Holanda. Y Valiente nos señaló:“Los programas de desarrollo de la FIFA para las asociaciones miembros se ejecutan a través de “contrato de objetivos” de cada asociación. Me llamo a silencio…”

21 federaciones miembro se reunieron en Ámsterda el 16 de enero

El fútbol femenino fue uno de los puntos clave del debate

Las infraestructuras y el fútbol juvenil también fueron relevantes

Las necesidades de las federaciones miembro de la FIFA constituyen la base del trabajo del organismo rector del fútbol mundial. En la quinta cumbre del fútbol de la FIFA del ejercicio 2017/18, celebrada en Ámsterdam, un total de 21 federaciones miembro debatieron sobre el programa Forward de la FIFA, el futuro de las competiciones juveniles y femeninas, así como el sistema de traspasos y el estatus de los jugadores.

¿A qué retos se enfrentan los distintos países y qué valoración hacen de las posibilidades que les brinda este constante intercambio de pareceres? FIFA.com te trae algunas reacciones.

John Krishnadath, presidente de la federación de Surinam

“La FIFA ofrece a sus federaciones miembro unos proyectos de desarrollo fantásticos. Esto demuestra que el organismo rector se toma en serio los retos y los problemas a los que se enfrenta nuestro país. De estas cumbres destacaríamos la información detallada que se nos proporciona acerca de quiénes son los responsables de cada área y de cómo debemos proceder para obtener el respaldo necesario.

Para nosotros, el fútbol femenino es de vital importancia, porque la mitad de la población son mujeres. En Surinam, sin embargo, solamente contamos con seis equipos de fútbol femeninos. En nuestro caso, el problema es que los proyectos de fútbol base están saturados, pero luego las niñas dejan de jugar al fútbol cuando cumplen 12 o 13 años. De ahí la importancia que tiene para nosotros respaldar las categorías sub-15 y brindar a esta generación todos los medios posibles para que las chicas, llegadas a esta edad, puedan medirse en escenarios internacionales”.

Alex Miescher, secretario general de la federación de Suiza

“Nunca deja de sorprendernos lo distintos que son los puntos de vista dentro de la familia de la FIFA. Aspectos que creías tener clarísimos, pasas a verlos de manera distinta tras comentarlos con otras federaciones miembro. Y eso es bueno. Para Suiza, lo más importante es, por encima de todo, el fútbol femenino y el juvenil. A menudo, se tiende a pensar que el fútbol son solamente los grandes torneos y los grandes partidos, pero el fútbol es mucho más. Por eso es importante tratar las necesidades de manera individual y adoptar soluciones a medida”.

Yazeen Buhari, secretario general de la federación de Singapur

“Pese a todas las diferencias existentes entre las distintas federaciones, todos estamos aquí por la misma razón: el desarrollo del fútbol. En las cumbres de la FIFA podemos trabajar todos juntos. En Singapur estamos haciendo grandes esfuerzos por impulsar el desarrollo del fútbol femenino e implementar el programa Forward de la FIFA. La ayuda que hemos recibido a través de la planificación estratégica de la FIFA ha sido muy valiosa. Todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero, al final, obtendremos nuestra recompensa”.

Rainer Koch, vicepresidente de la federación de Alemania

“El mundo del fútbol es muy diverso. Por eso hay que sopesar los intereses de unos y otros, porque solo así encontraremos la mejor solución conjunta para el bien del fútbol. Alemania es una de las federaciones miembro más importantes de la FIFA y, deportivamente hablando, es uno de los países punteros a escala global, pero eso no justifica que el fútbol deba estructurarse tal y como lo concebimos nosotros. Me gusta venir aquí para conocer las opiniones de otros países y de otras confederaciones y, al mismo tiempo, aportar nuestro punto de vista sobre determinados asuntos. Un claro ejemplo es la cuestión de si debe ampliarse el número de países participantes en las competiciones internacionales. ¿Argumentos a favor? Que los países pequeños tendrían más posibilidades de participar. ¿Argumentos en contra? Que cuanto mayor sea el número de participantes, mayor es la probabilidad de que disminuya la calidad. Un país como Alemania advierte que los torneos no pueden permitirse perder su valor deportivo”.

Rignaal Francisca, presidente de la federación de Curazao

“Las decisiones que afectan al futuro del fútbol se toman desde la base, y eso es muy importante. A nosotros, en Curazao, nos preocupa principalmente el tema del estatus de los jugadores. Nosotros pertenecemos al reino de Países Bajos, por lo que nuestros jugadores pueden elegir si prefieren jugar con Países Bajos o con Curazao. No obstante, si juegan un minuto con la selección neerlandesa, ya no hay vuelta atrás. Así lo dicen los estatutos. Esto afecta a muchos de nuestros futbolistas y los perjudica. Por eso consideramos una necesidad debatir sobre este asunto”.

Norman Darmanin Demajo, presidente de la federación de Malta

“La comunicación y la cooperación son lo más importante. Nosotros, como país europeo, no tenemos muy a menudo la oportunidad de intercambiar opiniones de manera exhaustiva con federaciones de otros continentes. En estas cumbres se demuestra que los retos no difieren tanto entre unos y otros. Dado que somos una federación pequeña, las expectativas deportivas depositadas en nosotros no son muy grandes, y creo que esto nos facilita un poco el trabajo en algunas áreas.

Nuestra atención se centra en la mejora de las infraestructuras, es decir, en garantizar la financiación de todas las instalaciones necesarias. Por este motivo, el programa Forward de la FIFA es esencial para nosotros, porque gracias a él obtenemos una vista general de cuánto dinero disponemos para las infraestructuras, la organización de competiciones y el fútbol femenino”.