Hace una década atrás, Aníbal Maño Ruiz confesaba:”Nos desprecian en el fútbol actual del mundo”

FUTBOL URUGUAYO ANALIZADO. EXCLUSIVO. Desde Rivera, Informe Especial Eduardo Mérica para Diario Uruguay. Archivo Agosto 2007.

Foro y decena de charlas organizadas por la División Deportes de la comuna riverense, sirvieron para escuchar sobre nuestro popular deporte el fulminante y verídico fallo…

Todo esto aunque parezca demasiado, no es más que unos pocos anticipos de un producto que hoy en el mundo llaman fútbol, que entre muchos cambios no mantuvo lo inalterable de su filosofía y su precio no es el mismo cada día, porque cada vez es peor para el fútbol de Uruguay. Sin afán de jugar al misterio, sino con la intención de ofrecerles la verdadera realidad, podemos anticiparle algunas frases que pudimos pescar para que casi nadie se quede sin historia, y para que todos – de una buena vez – empecemos a recorrer otra…

La idea de juntar, semana a semana, viernes a viernes, algunos actores del pasado con el presente de nuestro fútbol, en los hechos ha probado ser un acierto. Y si no que lo digan el Dr. Alfredo Etchandy o el Dr. Camilo Castro y el profesor José Luis Rodríguez en nombre de ONFI, así como Waldemar “Pocholo” Bentancourt, Alfredo Abimorad, Víctor Haroldo Púa, los doctores Company y Henry Sosa, como también los legendarios jugadores Dionisio Prestes y Roberto Maldonado, y los árbitros internacionales Gustavo Siegler y Walter Rial… una mistura de profesionales que fueron contestatarios con lo expresado desde el principio por el Director deportivo municipal, profesor Horacio Hernández que reconocía “El fútbol es un tema corriente y polémico. Cada aficionado cree tener la fórmula de lo que se debe hacer, y no como se puede hacer”

En cambio, el entrenador riverense Carlos Wallace admitía “Preocupados por la falta de iniciativas concretas, reunimos a deportistas del medio para discutir y analizar alternativas que pudieran develar interrogantes planteadas”

Con ello se despertaba la atención de todos los concurrentes, y así la preocupación en sugerir soluciones y creer que es posible superar dificultades y encontrar caminos que nos conduzcan a un fútbol mejorado en todos sus aspectos.

NIÑOS EN BUENA LEY

Dr. Alfredo Etchandy – periodista y actual Presidente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil. (ONFI).



“En el fútbol infantil no se cumplen los procesos en la formación del jugador en la forma más adecuada, por falta de una mejor formación de los técnicos que trabajan en esas categorías”



“Una forma de reclutar jugadores es con el consentimiento de los padres que lo vinculen a un club. Se está trabajando sobre los derechos de formación desde los 12 a los 21 años. Se están haciendo gestiones para establecer normas o convenios que obliguen a los clubes a pagar una retribución a la entidad formadora”

“ONFI no cobra nada por fichaje de los más de 60.000 niños de acuerdo a fichas remitidas a las ligas. El fichaje es libre pudiendo participar niños y niñas”

“Por el momento es imposible para ONFI formar preparadores físicos, ya que hay 566 clubes y no se llegaría a todos. Para tener las nociones suficientes o fundamentales, se brindan cursos de 73 horas por sicólogos, entrenadores de golero, etc…. y la aspiración es realizar esos cursos en todos los departamentos”

“Desde el año 2009 quien no tenga curso no podrá dirigir en el ámbito de ONFI, ya que se exigirá en la nueva Ley del Deporte”

Dr. Camilo Castro. ex jugador de básquetbol. Tesorero de ONFI y secretario del Instituto de Derecho Deportivo.

“La Ley del Deporte no es cosa sencilla, se está haciendo un estudio desde 1911 a la fecha para ver lo que pasó en el mundo del deporte. Es la tutela de ciertos aspectos: derechos, entrenadores, etc. El Instituto de Derecho Deportivo, tomó como ejemplo España para ver las orientaciones a seguir.”

El fútbol es un deporte colectivo que tiene como fin, meter la pelota en el arco contrario.

ES FORMATIVO. dar forma significa construir, modelar.

ES RECREATIVO. se juega con placer.

ES COMPETITIVO. hay enfrentamiento e intereses en juego.

FUTBOL FORMATIVO

Familia y personas cercanas.

Centros educativos.

Deporte (valores, técnica).

Tiempo Aprendizaje (toda la vida).

Métodos (vulgares y científicos).

Agentes (título habilitante).

Aportes tecnológicos (informática, aparatos, máquinas).

FUTBOL RECREATIVO

Sin obligaciones (duración variable, organización, vestimenta).

Diversión (entretenimiento, resultado no es la obligación principal y sí participar, jugar sin importar el lugar, puede ser la calle, plaza, campo, etc.).

FUTBOL COMPETITIVO

Se asumen obligaciones (contractuales o morales).

Vinculación institucional (club, escuela, etc.).

Se cumple con requisitos (fichaje, edad, certificado de aptitud, vestimenta, etc.).

Organización (liga, federación, árbitros, canchas).

Nivel de competencia (ONFI, clubes de OFI, Liga Universitaria, AUF, Selecciones, etc.).

AMATEURISMO Y PROFESIONALISMO EN RIVERA

“Enfocando directamente el tema, surge el primer punto que coincidentemente todos lo ubican como primero, y es precisamente “El diagnóstico de la situación”.



“¿Cuál es el marco jurídico que ampara la actividad en cuestión?. ¿Cuáles son las “Leyes de Juego?”.



“En este aspecto se considera la importancia de que en Rivera exista un equipo profesional. Ver cuál es la situación actual, porque no nos conjugamos ni como amateur ni como profesional”

“¿Es viable para Rivera contar con otro equipo profesional?. Se cuenta con un estadio en condiciones óptimas para poder hacerlo funcionar en su máxima capacidad… Rivera debe lograr que esos 500 km de distancia con la capital no sean un peso a las actividades que aquí se generan, y buscar revertir la situación, y que esos kilómetros sirvan para que Rivera se identifique como realmente es y conjugar a su favor la situación de estar al lado de un gigante como Brasil, que usando inteligencia no dejará nunca de ser un elemento muy importante para el desarrollo de la frontera…”

“Es necesario que todo lo que comience a realizarse, se planifique y para que funcione y se pueda alcanzar los objetivos en el futuro es imperioso que deba funcionar como una empresa ese equipo profesional, y aquí se reitera el volver en el tiempo con la necesidad de utilizar experiencias anteriores, que en el acierto o en el error pueden aportar muchísimo a todo lo que aquí se pueda planificar y desarrollar”

“La importancia de contar con un presupuesto a todo lo que se realice, y con las bases necesarias para poder transitar en todo momento en un ámbito que esté a nuestro alcance”

“Se descarta la posibilidad de iniciar cualquier actividad basada en esfuerzos individuales, considerando que ello solamente puede llevar al fracaso cualquier iniciativa en esas condiciones”

DEFINICIONES AMATEURISMO PROFESIONALISMO

Galicismo que significa aficionado. Tiene afición por algo y no recibe dinero. Recibe remuneraciones por su participación

Sueldo contrato NO SI

Obligaciones morales SI SI

Obligaciones jurídicas NO SI

Estímulo NO SI

Laborales SI SI

Dedicación RELATIVA TOTAL

Transferencias SIN ONEROSAS

MÁS FRANCO IMPOSIBLE

Profesor Jorge Víctor Franco Placeres, preparador físico de Uruguay, sub campeón juvenil del Mundo en Malasia 1997.

“EN EL INTERIOR VEMOS QUE A VECES SE DA ESA CUESTIÓN DE DEMASIADO CONTACTO FRECUENTE ENTRE LA GENTE Y ES COMO QUE SE RECHINA A HACER COSAS EN COLECTIVO O SE EMPIEZA A MIRAR Y BUSCARLE SIEMPRE «LA QUINTA PATA AL GATO»

“Todos esos fenómenos de los “gerenciamientos” que se han dado deberíamos analizarlos un poquito más en calidad, porque es importante la estructura y mucho más en una zona como Rivera. Porque no es cuestión de sentarse en una mesa de un bar y decir «¡qué lindo sería, vamos a darle!» porque así no es como se lleva adelante las cosas…»

«Yo insisto que Uruguay, como país pequeño, de poca gente, mercado chico, tenemos que apostar a la calidad. En cualquier orden de lo que vayamos a hacer… ¿Qué quiere decir esto?. Es muy sencillo, TRATAR DE QUE LO QUE HAGAMOS, HACERLO BIEN Y LO MEJOR POSIBLE. Porque nosotros no somos productores en serie de nada. Uruguay, es muy dado a tener un espíritu quiosquero. O sea, «la vamos llevando”

«Creo que no se precisa hacer un llamado a licitación para trabajar en deporte. El otro aporte es a nivel de la unión. Y ahí uno dice “los conventillos internos uno no los conoce, no los maneja y no sabe si es bueno meterse o no”… Pero lo que sí es cierto, qué no hay nada que salga si no hay unión. Tal vez, no podemos ser amigos y andar a los besos todos, pero si ya nos juntamos 4 o 5 va ser mejor que 2 y 8 o 10, y va a ser mejor que 4 o 5, es algo…”

“Lo primero es la persona, son las personas. Nosotros elegíamos a las personas de abajo hacia arriba antes en el fútbol, ¿verdad?… le mirábamos las piernas y si la hacía así de chiquita a la pelota, servía. Hoy por hoy, como está el mundo y como están las cosas hay que empezar de arriba para abajo, hay que empezar a conocer la cabeza del deportista, que sea de espíritu “laburante”, rendidor y punto»

EL SALTO GRANDE DE UN SALTEÑO

ANÍBAL “MAÑO” RUIZ. entrenador uruguayo, nacido en Salto, y que desde 1988 no dirige en Uruguay. Técnico de la selección de Paraguay en el último Mundial Alemania 2006.

“Tenemos que dejar de lado los celos, la envidia y buscar la verdadera unión del fútbol uruguayo”

“Debemos compartir nuestras ideas y nuestro conocimiento con nuestros colegas, porque así lo hacen – por ejemplo – los grandes entrenadores del fútbol mundial”

“Nosotros nos preparamos seis meses en la jugada que nos dejó en tres minutos afuera del Mundial de Alemania. Y así es el fútbol de hoy. Porque no hay secreto alguno, ya que todos nos conocen y nos estudian – permanentemente – ya sea nuestros defectos como virtudes”

“Los técnicos debemos ser cada día más tácticos, y darnos nuestro lugar en el fútbol. Porque somos los verdaderos hacedores de los equipos de fútbol”

“Nunca en mi vida tuve tanta receptividad de parte de los jugadores uruguayos, como las tuve y las tengo en el exterior. Un ejemplo, Gamarra, un líder carismático del fútbol paraguayo, hasta se peleó con la gente por mí… Por eso digo, que el futbolista uruguayo debería jugar más y hablar menos de todo”

“El tema es que el fútbol está comercializado, a tal punto, que en el Mundial de Alemania 2006, les permití a dos jugadores paraguayos calzarse zapatos de fútbol de color verde, porque al sugerirles lo contrario, ellos me contestaron “¡Qué quiere “Maño”, si nos dan 2500 dólares a cada uno!. Esa cifra para un jugador paraguayo que juega a nivel local es mucha, ahora para el que viene del exterior a jugar por su selección es una propina…”

“Los mejores clubes y selecciones del mundo cada vez engordan más su medio campo, restan atacantes para poblar el medio. Eso sí, no ponen como nosotros le llamamos “picapiedras” en la cancha”



“He escuchado decir que nuestro fútbol debe jugar como lo hace actualmente el fútbol paraguayo. Yo, digo que no… Nosotros tenemos que jugar a la nuestra de siempre y agregándole hoy originalidad táctica”

“Lo que pasa es que seguimos pensando en Maracaná, y eso ya es historia hace rato… El gran problema que tenemos es que no sabemos dónde estamos parados en el fútbol actual…”

“A mí me da no sé qué… pero, para que lo sepan, el fútbol mexicano desprecia al fútbol uruguayo. Y el paraguayo también, y es por culpa de nuestra imagen en el fútbol actual…”

“Ahora vino a Uruguay, Roberto Matosas, al cual admiro mucho y parecería que por criticar la realidad de nuestro fútbol es un enemigo público”

“No creo que el maestro Tábarez permita que le sugieran tan sólo un jugador para incluir en la selección. No, porque él tiene carácter y sabe lo que quiere. Y además, no está bien relacionado con Paco (Casal), desde que Tábarez estaba en el Milan de Italia”

VINO A METER PÚA

EL FUTBOL… HECHO TRAPO

Waldemar “Pocholo” Bentancourt, nacido en Tacuarembó hace 81 años, y entrenador de grandes equipos sanduceros, riverenses y de su pueblo. Discípulo de Ondino Viera, Aymoré y Zezé Moreira. Dirigió en el fútbol profesional uruguayo y en Brasil.



“Los que viven hablando de garra y fuerza, es porque tienen muy poco para enseñar”

“El jugador uruguayo siempre se destacó por su técnica y cuando quisimos imitar al fútbol europeo y nos olvidamos de nuestra técnica, nuca más volvimos a ser los mismos”

“En determinado momento nos hicimos cómplices de nuestros propios adversarios”

“Hoy, nos está faltando aprovechar las condiciones naturales… de nada vale preparar a un buen atleta si no se tienen condiciones técnicas”

“Debemos enseñar en primera instancia los fundamentos del fútbol. Hoy no se enseña, no se practica y estamos en un momento donde tiene vital importancia el segundo fatal, el que determina que falta la rapidez mental de darse cuenta qué va a pasar en la jugada siguiente”

“Hoy, el jugador entrega un pase y piensa que ya cumplió con la jugada. Hace un pase y queda mirando, ya no hay jugadores que aparezcan inmediatamente para la devolución , la clásica y bien designada pared que en realidad era eso… Jugar contra la pared para que la devolviera de inmediato”

“Además, tenemos el gran problema de la pelota aérea, los defensas cabecean bien pero los delanteros no saben”

“Hoy, nadie sabe dominar un balón, los chicos, desde temprana edad juegan con pelotas oficiales, plastificadas, sin dificultad alguna y se olvidan que lo importante es la pelota de trapo, la que hacíamos quitándole las medias de nylon a la vieja y la rellenábamos de diarios o lanas o la pelota de goma… Con ello, le agregamos dificultades que hoy, en los entrenamientos no hay”

“El fútbol infantil si se lo toma como una simple diversión, el chico tiene que aprender a jugar al fútbol y no aprender a ganar, eso viene después, con el tiempo”



“Yo tuve grandes jugadores que cuando se iniciaron tenían condiciones pero mejoraron muchísimo, como el “Pocho” Cortés o Víctor Espárrago que aprendieron mucho jugando al lado de Horacio Troche…”

EL BAMBÚ ORIENTAL

Alfredo Abimorad, ex jugador y actual técnico del Club Nacional de Rivera.

“El director técnico es un agricultor que necesita, primero, una buena semilla, luego abonarla y regarla permanentemente… ”

“El bambú japonés, en primera instancia se consigue la semilla, se la planta y se la riega, pero si el agricultor se desanima o desiste, todo se echa a perder. Porque el bambú japonés tarda siete años en asomar a la superficie, pero una vez que asoma, en apenas seis semanas crece de 20 a 30 metros”



“El director técnico debe tener paciencia, debe ser el agricultor que planta el bambú japonés”



“El éxito es el conocimiento íntimo y se requiere mucho tiempo . No podemos abandonar la idea y la confianza en el trabajo que se realiza, se trata de un proyecto que lleva mucho tiempo, nos obliga a cambios, a acción y formidables dotes de paciencia”



“Hay dos métodos para aprender, uno el que intentamos enseñar nosotros, los entrenadores y otro, por ensayo y error. Pero, hay un tercer método que es del razonamiento porque al jugador hay que hacerlo pensar, para que haga en la cancha lo que está pensando.”

“Si hay alguien que le hace mal al grupo es importante eliminarlo del grupo, es como la manzana fea que arruina todo el cajón”



“El jugador uruguayo aprende con un espejo y ya nos estamos quedando sin espejos”

PERDER PARA GANAR

Carlos Wallace, técnico y actual funcionario municipal en la división deportes de Rivera.



“Hoy, en el país hay entre 1200 a 1500 profesores de Educación Física, y una simple comparación con Cuba… Uruguay para atender a su población necesitaría unos 9000 docentes, desde que el niño empieza suma alrededor de unas 400 horas anuales de actividad física, aunque ahora un poco más… Por ejemplo, en Alemania realizan unas 4000 horas, y estamos con muchas carencias al respecto”



“La base principal es la formación del fútbol, que está en los primeros años, y en el fútbol uruguayo se hace todo al revés. Los mejores técnicos se utilizan en las categorías mayores y nunca en las formativas”



“Arriba, lo máximo que podemos hacer es equivocarnos, pero, cuando nos equivocamos abajo puede dañar a los más chicos.”

“Para mejorar es necesario contar con el apoyo de los dirigentes porque son los que deben aportar la infraestructura, canchas, organización y calendarios adecuados. Y después, se llega a la triste conclusión… si ganás servís, si perdés te vas”



“Para dirigir en las categorías formativas no basta con ser un gran jugador, si así fuera Pelé hubiera sido el mejor técnico y nunca tuvo la posibilidad de serlo”



“El fútbol infantil es una manifestación social deportiva más importante del país, pero, se hacen cosas que no se debe hacer”



“Lo que no se puede tolerar es que a un niño se le enseñen trampas y a ser deshonesto en el fútbol. Hay muchos jugadores que se pierden en el fútbol y es por responsabilidad de los entrenadores del fútbol infantil”



“Para ser un ganador necesito conocer la experiencia de un perdedor”



Dionisio Prestes, ex jugador riverense de la gran época de su selección.



“Hoy hay diez penales por partido y los árbitros no los cobran, todos se agarran, todos. Buscan el espacio antes de llegar la pelota sin mirar su trayectoria, sin noción alguna de dónde irá el balón. Hoy, en lugar de buscar el espacio, de ganarlo, lo que se hace es competir por ese espacio por medio de empujones y apretujones”

Roberto Maldonado, ex jugador riverense y ex jugador profesional en la IASA.



“Un día estaba en una delegación para ir a Europa con Sud América… estaba todo pronto, los naranjas tenían un cuadrazo y yo estaba en la lista, pero llegó un diputado que quería mandar a su hijo y quedé afuera de los que viajaron, a la vuelta me dijo Walter Davoine “no te perdiste nada “Negro” hasta hambre pasamos”, y le contesté… qué me importa, si vos vas a cada rato a Europa, para mí era la única chance”



“Hoy nadie sabe dónde va la pelota, hay quienes se quedan de espalda al que va a rematar, hoy, como dijo Prestes, todos se pelean por un lugar sin saber si la pelota va allí o no, hoy se cometen diez penales por partido”



“Como dijo Prestes, hoy nadie va a la línea de fondo a levantar un centro y es la única manera que tiene el delantero de pegarle de frente al arco”

HISTORIA DEL FUTBOL

Antigüedad (Grecia, Juegos, Edad Media, Época Moderna, Juegos Olímpicos).

Regla 26 de la Carta Olímpica.

Ganaban hasta 300 dólares los amateurs.

Ganaban más de 300 dólares los no amateurs.

Libertad en competir juegos olímpicos.

A partir de 1992 compiten en juegos olímpicos sin límites económicos, tanto pueden ser amateurs como profesionales.

FUTBOL AMATEUR Y PROFESIONAL

Colegios ingleses (Amateur).

Liga Inglesa (Primera profesional).

FIFA (Amateur y profesional).

COI (Amateur y profesional)

ODESUR (Amateur y juveniles).

AUF (Amateur y profesional). Fundada el 30/03/1900.

Hasta año 1932 Profesional, se inaugura la Mutual de Jugadores 1930.

FUTBOL: DEPORTE O PROFESION

El fútbol es un deporte.

El fútbol amateur (Deporte).

Fútbol Profesional (Practicado por profesionales).

El fútbol no es una profesión.

FUTBOL: DEPORTE (FORMACION – VALORES – SALUD)



Espectáculo

Negocio

ONFI, barrial, clubes, colegios, Liga Universitaria, OFI, AUF, COI, ODEPA, Conmebol, FIFA.

PROFESION

Empleo o trabajo.

Especialización.

Normas laborales, Estatutarias, otras.

ALTA COMPETENCIA

COMPETITIVO

FORMATIVO

RECREATIVO

El fútbol puede practicarse de manera formativa, recreativa o competitiva, con participación de aficionados o profesionales.

Para algunos es una profesión.

Para otros una diversión.

Para todos, es un juego fantástico.