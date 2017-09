La Liga Uruguaya de básquetbol, desde el primer día hasta hoy

LIGA URUGUAYA DE BASQUETBOL. TODAS LAS EDICIONES. Es el torneo de baloncesto que nació con la idea de buscar la integración deportiva entre el interior y la capital y tuvo su primera edición en el año 2003.

LIGA 2003

En esa ocasión participaron 10 equipos, 5 por Montevideo (CordÓn , Defensor Sporting , Aguada , Trouville y Welcome) y 5 por el resto del país (Independiente (Soriano) Plaza (Nueva Helvecia – Colonia), Paysandú Básquetbol Club y Salto Uruguay. Los equipos de Montevideo y los del interior jugaron en dos series diferentes, llegando uno de cada lado a la final. Un “agónico” doble de Daniel Rivero le dio el título a Defensor Sporting ante Paysandú en el quinto juego de la serie. Entre las presencias destacadas de extranjeros podemos recordar la de Román González. El pivot argentino fue refuerzo de un Aguada que había llegado al torneo por invitación tras conseguir el ascenso esa temporada.

LIGA 2004-2005

Por única vez en la historia de la LUB la final no la juegan dos equipos capitalinos. Salto Uruguay, con Luis Silveira, Pablo Morales Adrián Bertolini y el extranjero Cline-Heard venció a Paysandú en cuatro juegos y se quedó con el título. El equipo dirigido por Javier Espíndola fue justo torneo y su figura, Luis Silveira, lograba su

segundo título de Liga de forma consecutiva.

LIGA 2005-06

La revolución causada por la llegada del Polo Quinteros a Trouville en 2002, prendió fuerte en hinchas y dirigentes que quedaron con las ganas de ver al rojo campeón. Con la dirección técnica de Alejandro “Yayo” González, el equipo de Pocitos barrió en las finales a Aguada con los tremendos aportes del Chila McCray y Marcel Bouzout (quien ocupaba lugar de ficha extranjera). Pablo Morales igualaba lo hecho por Silveira al conseguir el título con dos equipos diferentes en temporadas consecutivas.

LIGA 2006-07

Al año siguiente fue el turno de Malvín. Pablo López conseguía por fin el título como entrenador. El equipo de la Playa venció a Biguá por 3-1 y se quedó con el título. Los aportes de Fernando Martínez y Emilio Taboada y la presencia decisiva de Lee Benson fueron claves para un Malvín que no necesito el aporte de su otro extranjero King Adams (quien se perdió casi todas las finales por un accidente de tránsito).

LIGA 2007-2008

Tras quedar con la sangre en ojo la pasada temporada, Biguá consigue el título de la mano de Marcelo Signorelli y un equipo de jóvenes figuras del club. Martín Osimani y Leandro García Morales se convierten en las figuras de un equipo que contó también con una muy buena dupla de extranjeros como Kevin Young y Mark Bortz (rompió el mito de que para ser campeón el extranjero debía ser de color). En la final el equipo de Villa Biarritz barrió a Hebraica Macabi, equipo que retornaba a losprimeros planos tras su vuelta a la FUBB en 2005.

LIGA 2008-09



Por primera vez en la historia de LUB un equipo repite el título. Se trata de Biguá quien barre a Defensor Sporting en la final. El “Pato” dirigido por el argentino Néstor “Che” García barre en la final a Defensor Sporting . En semifinales, Biguá, que venía de ganar el título Sudamericano, sufrió y mucho para vencer a Atenas en el último lleno del Cilindro Municipal. En cuanto a los jugadores de destaque, el plantel es similar al del año anterior con las presencias de Mauricio “Pica” Aguiar y Ruben Wolkowyski como refuerzos.

LIGA 2009-10



Defensor Sporting se toma revancha de la temporada anterior. El conjunto dirigido por Gerardo Jauri, cuenta con una dupla de extranjeros tremenda. El goleador Robbie Collum y el pivot Chris Jackson suman su aporte a Diego Castrillón y otras figuras del club para ganar la LUB barriendo las finales ante Malvín. Esa liga también es recordada por la presencia del goleador Kyle Lamonte en Aguada.

LIGA 2010-11



Malvín vuelve a ser protagonista venciendo en apretadas finales a Biguá. El equipo de Pablo López se impone en la serie final 3-1 pese a le lesión de su capitán Fernando Martínez. El extranjero Chris Jeffries es la figura de las finales. Pablo López consigue de esta forma su segundo título como entrenador.

LIGA 2011-12



Hebraica Macabi logra armar un quintento de garantías y gana la LUB venciendo en las finales a Malvín por 3-2. Es la segunda vez que la serie se define en cinco juegos. La expectativa es enorme y el Palacio Peñarol queda chico. Sin embargo, tras una primera parte pareja, el macabeo se distancia en el tercer cuarto. Marcelo Signorelli logra su segundo título, Gustavo Panchi Barrera, tras estar varias veces en el mejor quinteto de la LUB se corona por primera vez y Joaquín Izuibejeres consigue el histórico logro de ganar la Liga con tres equipos diferentes.

LA LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL

La Liga Uruguaya de Básquetbol es el torneo más importante de la Federación Uruguaya de Basketball. Fue fundada en el año 2003 con la intención de unir a los equipos más importantes de Uruguay en una sola competición. Hasta ese entonces los clubes de la capital participaban del Torneo Federal Uruguayo, el de mayor importancia, mientras que los del resto del país disputaban torneos regionales.

Equipos que han participardo en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Defensor Sporting – 7 temporadas

Paysandú – 7 temporadas

Trouville – 7 temporadas

Biguá – 6 temporadas

Aguada – 6 temporadas

Atenas – 6 temporadas

Malvín – 6 temporadas

Olimpia – 6 temporadas

Unión Atlética – 6 temporadas

Welcome – 5 temporadas

Anastasia – 5 temporadas

Cordón – 5 temporadas

Sayago – 5 temporadas

Tabaré – 4 temporadas

Salto Uruguay – 3 temporadas

Soriano – 3 temporadas

Bohemios – 3 temporadas

Hebraica y Macabi – 3 temporadas

Goes – 2 temporadas

Independiente – 2 temporadas

Plaza Nueva Helvecia – 2 temporadas

Ferro Carril – 1 temporada

Cader – 1 temporada

TODOS LOS TORNEOS DE LA HISTORIA

CAMPEONATOS DE PRIMERA DIVISION

1915-1918 Campeonato de 1a. división

1918-1926 Campeonato Nacional

1926-2003 Campeonato Federal

2003-Actual Campeonato Liga Uruguaya

2003-Actual – Tabla histórica

1915 ACJ

Participaron 5 equipos: Asociación Cristiana de Jóvenes, Uruguay Basketball Club A y B, Plaza Nº3 y Montevideo Basketball Club.

1916 Plaza Nº3

Participaron los mismos equipos.

1917 A.U.de S.

Se incorporaron Asociación Uruguaya de Sports y Club Atlético Asociación.

1918 Sporting

Este año hubo dos torneos. En el primero se proclamó campeón a Sporting Club Uruguay que se incorporó a los certámenes. Pero, según registros de la FUBB, luego se disputó el primer campeonato Nacional que ganó Atenas en su primera actuación. Los torneos continuaron llamándose Nacional hasta 1926. En posteriores registros de la FUBB se ignora el título ganado por Atenas.

NACIONAL

1918 Atenas

Tras la realización del torneo de 1a. división se efectuó el torneo Nacional, nombre que tomó desde entonces la competencia.

1919 Atenas



1920 Atenas

1921 Atenas

Atenas fue el primer tetracampeón de un torneo de Primera División.

1922 Sporting

Campeón invicto con los mismos 5 jugadores. Se incorporó Olimpia.

1923 Olimpia



1924 Sporting



1925 Unión Atlética



1926 Sporting

FEDERAL



1927 Sporting

La Comisión Nacional de Educación Física consideró a Atenas, como Campeón Nacional. La FUBB reconoció a Sporting como campeón. Se fijó una final a disputarse en la tarde del 16 /11/30, pero Sporting no se presentó. Desde ese momento la FUBB llamó a su torneo Campeonato Federal. No se encontraron registros de la razón del desacuerdo entre la FUBB y la Comisión Nacional de Educación Física.

1928 Olimpia



1929 Olimpia

Sube Piratas que en 1931 se transforma en Peñarol.

1930 Sporting

Se desafilió la AC de Jóvenes. Ascendió Neptuno.

1931 Atenas

Ascendió Trouville y bajó Hindú.

1932 Sporting

Atenas Regatas Ascendió Springfield ( con jugadores de la ACJ) que luego daría su puesto a Nacional.

1933 Sporting

Subió Defensor y bajó Unión.

1934 Sporting 19 3 Nacional

Defensor Subió Aguada y bajó Club Nacional de Regatas.

1935 Nacional 20 2 Sporting

Defensor Subió River Plate y se desafilió Peñarol.



LA LLAMADA LIGA

2003 Defensor Sporting

No hubo descensos ascensos. Participaron 10 equipos, cinco del interior y cinco de Montevideo.

2004 Salto Uruguay

Participaron 12 equipos de Montevideo y 5 del interior. , Subieron Tabaré y Goes. Por el interior lo hicieron Anastasia, Independiente, Paysandú, Plaza y Salto Uruguay. Descendieron Plaza, Goes y Tabaré.

2005 Trouville

Participaron 12 equipos de Montevideo y 4 del interior.

Subieron Sayago y Bohemios. Por el interior jugaron Salto Uruguay, Soriano, que reemplazó a Independiente, Paysandú y Anastasia. Bajaron Cordón, Bohemios y Welcome.

2006 Malvín

Participaron 11 equipos de Montevideo y 3 del interior.

Subieron Tabaré y Goes. Por el interior lo hicieron Paysandú, Soriano y Anastasia y se retiró Salto Uruguay. Bajaron Tabaré, Goes y Anastasia.

2007 Biguá

Participaron 11 equipos de Montevideo y 2 del interior. Subieron Welcome y Hebraica Por el interior lo hicieron Paysandú y Soriano. Universitario de Salto, campeón regional no quiso jugar. Bajaron Aguada y Soriano.

2008 Biguá

Participaron 13 clubes de Montevideo y 1 del interior. Subieron Bohemios y Tabaré. Por el interior lo hizo Paysandú pues Nacional de Fray Bentos, campeón Regional se negó a jugar. Bajó Welcome.

2009 Defensor Sp.

Participaron 16 equipos, 13 de Montevideo y 3 del interior (Cader Rocha, Ferro Carril Salto, Anastasia Fray Bentos. Subieron Capurro (quien se negó a jugar) y Aguada. Bajaron Tabaré y Capurro.

2010 Malvín

Participaron 15 equipos 13 de Montevideo y 2 del interior (Cader Rocha y Anastasia Fray Bentos. Subieron Montevideo y Welcome. Bajaron Anastasia y Atenas (Afiliación suspendida).

2011 Hebraica

Se dividieron en tres zonas Capital (16 equipos) Litoral (5) y Sur (5) para clasificar a la Super Liga 8 de la capital y 4 de las zonas del interior. Subieron Guruyú Waston y Larre Borges. Bajaron Cader y Guruyu Waston.

2012 Aguada

Se dividieron en tres zonas (Capital 16 equipos) Litoral 5 Sur 5) Subieron Tabaré y Nacional. Descendieron Larre Borges, Welcome y desafiliaron a Cordón.

2013 Malvín

Ascendieron Atenas y Goes. Descendieron Nacional, Tabaré y Unión Atlética

2014 Malvín

Ascendieron Larre Borges y Guruyú Waston. Descendieron Sayago, Montevideo y Guruyú Waston.

2015 Hebraica

Ascendieron Urunday Universitario, Welcome y Tabaré. Descendieron: Tabaré, Bohemios, Atenas.

2016 Hebraica

Ascendieron: Cordón, Unión Atlética, Sayago. Descendieron: Cordón, U. Atlética, Sayago.

HISTORIA DE LOS CAMPEONES TORNEOS FEDERALES

AÑO CAMPEON

1915 ACJ

1916 Pza. Deportes Nº 3

1917 ACJ

1918 Sporting

1919 Atenas

1920 Atenas

1921 Atenas

1922 Sporting

1923 Olimpia

1924 Sporting

1925 U. Atlética

1926 Sporting

1927 Sporting

1928 Olimpia

1929 Olimpia

1930 Sporting

1931 Atenas

1932 Sporting

1933 Sporting

1934 Sporting

1935 Nacional

1936 Sporting

1937 Nacional

1938 Sporting

1939 Goes

1940 Aguada

1941 Aguada

1942 Aguada

1943 Aguada

1944 Peñarol

1945 Trouville

1946 Olimpia

1947 Goes

1948 Aguada

1949 Sporting

1950 Sporting

1951 Sporting

1952 Peñarol

1953 Welcome

1954 Stockolmo

1955 Sporting

1956 Welcome

1957 Welcome

1958 Goes

1959 Goes

1960 Tabaré

1961 Tabaré

1962 Tabaré

1963 Bohemios

1964 Tabaré

1965 Olimpia

1966 Welcome

1967 Welcome

1968 Tabaré

1969 Tabaré

1970 Olimpia

1971 Olimpia

1972 Olimpia

1973 Peñarol

1974 Aguada

1975 Hebraica

1976 Aguada

1977 Hebraica

1978 Peñarol

1979 Peñarol

1980 Sporting

1981 Bohemios

1982 Peñarol

1983 Bohemios

1984 Bohemios

1985 Sporting

1986 Cordón

1987 Bohemios

1988 Biguá

1989 Biguá

1990 Biguá

1991 Cordón

1992 Cordón

1993 Cordón

1994 Hebraica Macabi

1995 Cordón

1996 Cordón

1997 Welcome

1998 Welcome

1999 Welcome

2000 Welcome

2001 Cordón

2002 Cordón

2003 Defensor Sporting

MOMENTOS DE DESCENSOS

Liga 2004-2005

Tras la edición 2003 (en la que no hubo descenso) y la disputa del último Torneo Federal, la Liga 2004 fue la primera en que se decidió que dos equipos perderían la categoría.

Fueron 17 los equipos que participaron de un torneo que en primera instancia disputó una rueda clasificatoria. Tras esos 16 encuentros los últimos seis clasificados fueron a una rueda Permanencia. En tal ronda cayeron Cordón (8 pts) Unión Atlética (7), Olimpia (7), Tabaré (5), Atenas (3) yt Goes (2) haciendo la aclaración de que Plaza que apenas ganó 5 juegos perdió la categoría puesto que los otros equipos del interior habían avanzado en el torneo.

En la rueda por la permanencia Atenas se hizo fuerte ganando sus cinco encuentros y mandando al descenso a un Tabaré que sumo dos triunfos. Goes que apenas consiguió una victoria fue el otro que bajó.

Liga 2005-2006

Para esa edición de la LUB se cambió el sistema de disputa. Al igual que en la presente temporada fueron 16 los equipos participantes que jugaron a dos ruedas clasificatorias perdiendo la categoría los últimos tres. Welcome con apenas 3 victorias en 30 encuentros y Bohemios con 8 fueron dos de los equipos descendidos. La sorpresa vino de la mano de Cordón. El albiceleste ganó 13 juegos pero igual no pudo quedarse. Tras caer en choque decisivo ante Anastasia vio como el Funebrero y Unión Atlética le superaban en la tabla y lo mandaban al Metro.

Liga 2006 – 2007

Catorce equipos fueron los que participaron en esta ocasión que para el descenso repitió sistema. Dos ruedas todos contra todos y tras 26 encuentros, Anastasia con apenas 3 victorias, Goes con 8 y Tabaré con 9 perdieron la categoría. Atenas, se salvó con 11 puntos. En el caso del “Indio” (que igualmente estuvo por encima Anastasia y Soriano) y el Misionero pagaron caro su mal arranque con 3 y 2 triunfos en la primera rueda respectivamente.

Liga 2007 – 2008

LA LUB vuelve a reducir el número de participantes y cambia la forma de disputa. Son 13 los equipos que participan jugándose dos ruedas con dos descensos. Soriano con apenas 5 triunfos es uno de los que pierde la categoría mientras que Aguada, con una muy mala segunda rueda es la sorpresa negativa del torneo yéndose al Metro. El aguatero firmó un 3-9 en la segunda ronda con 3 derrotas consecutivas al cierre para bajar con 7 pts. Sayago y Olimpia lograron mantenerse con un triunfo más.

Liga 2008 – 2009

Con 14 participantes, y dos ruedas clasificatorias, la novedad fue que existió un solo descenso. Aunque se pensaba que esto iba a ir en detrimento del torneo Welcome y Sayago mantuvieron la emoción casi hasta el final. A una fecha del cierre, los de Emilio Frugoni cayeron ante Bohemios y perdiendo la categoría con 5 triunfos, dos menos que su ocasional rival.

Liga 2009-2010

Otra liga con 16 equipos y curiosamente con un descenso sólo. Fue Tabaré el que terminó perdiendo la categoría con apenas 8 triunfos, dos menos que un Bohemios que logró seis victorias en la segunda rueda para quedarse.

Liga 2010-2011

Se redujo en uno el número de equipos respecto a la Liga anterior. Sin embargo, y pese al nutrido número de participantes apenas se decidió un descenso (Atenas había sido desafiliado la temporada anterior). Anastasia que había firmado un 7-7 en la primera rueda, apenas sumó dos victorias en la segunda y perdió la categoría siendo superado por un punto por Montevideo.

LA VIOLENCIA EN EL BASQUETBOL

En la temporada 1999-2000 todos nos aprontábamos para volver a ver a Welcome campeón. No era ninguna novedad ya que el conjunto de la W venía de campeonar dos años seguidos. Sin embargo, ese año la cosa se había complicado a punto tal que tras remontar la serie y poners 3-1 (Aguada picaba en punta por haber ganado el juego de la Rueda Campeoanto) la W con Silveira suspendido había desaprovechado dos oportunidades (88-96 y 80-84) de cerrar la serie. A Cilindro lleno se jugó el último encuentro en el 6 de abril del 2000. Se esperaba un partido parejo pero Welcome apabulló. Los dirigidos por Berardi fueron todo el encuentro arriba abriendo 17 puntos en el cuarto período (62-47) y liquidando las acciones. En los minutos finales se notaba un clima enrarecido. Algunos fallos polémicos en contra de Aguada (cuando el juego estaba casi liquidado) encendieron la mecha.

El juego no terminó. El 79-63 fue el score oficial de un partido que se suspendió antes del final.

Luego, la barbarie. Las butacas comenzaron a volar, los palos a revolearse y aunque en momento todo pareció calmarse, era tan sólo el ojo del huracán. Corridas y coraceros que comenzaron a repartir a diestra y siniestra. Gente tirada en el suelo, vidrios rotos, sangre y heridos …

El lío le costó a Aguada una más que severa sanción que incluyó la quita de 2 puntos y el no poder jugar en su cancha por casi una temporada y media, lo que a la larga repercutió en el descenso en la temporada 2002. Welcome también fue sancionado con un punto para el siguiente torneo y algunas fechas de suspensión en su localía.

En su momento los dirigentes aguateros hablaban de lo severa de la sanción argumentando que habían exsistido problemas en otros partidos, con balazos incluidos y no se había sido tan drástico.

Atentado sobre el Papa

Sin nombrarlo los aguateros referenciaban el episodio sucedido en 1993 cuando Atenas y Welcome se midieron por el Federal de Segunda de Ascenso. El encuentro disputado en Palermo derivó en un lío en el que aparecieron disparos, gases lacrimógenos y disparos de arma de fuego.

Uno de ellos impactó en la pierna del capitán de Atenas, Walter Pagani. El ex defensor de la Selección tuvo una herida de bala con orificio de entrada y salida. Estuvo un mes sin poder caminar y se perdió todo el resto del torneo en el que ambas instituciones siguieron participando. Welcome incluso logró el ascenso. El autor del disparo, un ex basquetbolista, fue procesado con prisión.

Revólveres por Taladro

No menos lamentable, pero si más pintorezco fue lo que sucedió el 20 de agosto del 2007 en el escenario de la calle Galicia. Por el Torneo Metropolitano Bohemios venció a Cordón 109 a 97.

Tras finalizar el encuentro fue agredido el por entonces jugador de Bohemios Diego Pereyra. Se produjo un tumulto entre los que quería separar y los que querían seguir. En ese interín mientras los jugadores albumarrones subían al bus que los transportaba fueron apedreados. Pero lo peor fue cuando Mauro Mainentti intentaba subir al bus, fue agredido con un taladro por parte de un parcial albiceleste, el jugador cayó y el ómnibus, que efectuaba una maniobra para salir, lo rozó con sus cubiertas produciéndole fractura de siete costillas y perforación de la pleura. Tras un largo período de recuperación el jugador volvió a las canchas, el agresor fue procesado con prisión y el club Cordón sancionado con quita de 5 puntos y 12 fechas de cierre de cancha.

Final de infarto … Clásico lío

Los enfrentamientos entre Aguada y Goes siempre son considerados encuentros de riesgo. Es que el clásicó máximo de nuestro básquetbol involucra a dos hinchadas muy coloridas y pasionales pero también revoltosas.

En el Metropolitano 2008 Aguada y Goes disputaban las semifinales por el segundo ascenso el 2 de agosto. El partido fue vibrante y se decidió en la última pelota a punto tal que el americano de Goes Wilkerson convirtió un triple para ganar el juego pero que fue bien invalidado por haber realizado el tiro ya pasado de tiempo. Los de

Goes saltaron a la cancha a festejar, pero los que realmente festejaron fueron los de Aguada.

El encuentro, que era televisado en directo, terminó con serios incidentes (butacas, corridas, golpes de puño en la mitad de la cancha, heridos, etc) con el agravante de que varios protagonistas participaron. El entrenador de Goes encendió la mecha yendo a buscar al americano (el cual también sacudió las manos como loco) de Aguada y todo se degeneró en un lío que muchos recuerdan por el golpe recibido por el defensor misionero Luis Coelho. Al final el agresor del jugador goense fue procesado sin prisión, Goes en una sanción durísima vio suspendida su afiliación por un año (lo que motivo su descenso a Tercera) y su entrenador fue suspendido por 4 juegos. En el caso de Aguada la pena fue mucho más leve. Su americano Wendell Gibson fue suspendido por dos partidos, pero pudo jugar las finales y

conseguir el ascenso tras pagar la multa. Además Aguada fue sancionado con pérdida de 2 puntos para la próxima temporada y 6 fechas de cierre de cancha.

El día que a la muerte no le importó quien jugaba

El 8 de mayo de 2009 el básquetbol uruguayo se vistió de luto. Dos jóvenes (uno de 17 y otro de 15 años) fallecieron tras una serie de incidentes producidos en los alrededores de la cancha del club Aguada en momentos en que jugaban 25 de agosto y Nacional por el Metropolitano.

Cuando hinchas de 25 de Agosto se dirigían a la cancha, se cruzaron con Rodrigo Nuñez , jugador de formativas que vestía la camiseta aguatera. “Aguante 25 de agosto y Peñarol”, dijeron los hinchas a lo que Núñez respondió: “Aguante Aguada y Nacional”. Momentos después caería al piso víctima de una puñalada letal.

Esta agresión fue la que provocó los enfrentamientos que desembocaron en la muerte de Rodrigo Barrios Aranda, quien fue víctima de un balazo en la espalda proveniente del interior de un vehículo. Tres años después del hecho no se conocen responsables. Los clubes participantes no sufrieron sanciones de entidad.

Una victoria con sabor amargo

Muchas veces se piensa con cierta lógica que es el que pierde el que arma lío. Esto no puede aplicarse a lo sucedido en el encuentro entre Atenas y Trouville.

Un problema con el tablero electrónico había heco que el juego se suspendiese a falta de 47 segundos con el marcador empatado.

El mismo se reanudó el jueves 24 de febrero de 2010 en horas de la tarde. No anotaron, yendo al alargue donde Atenas venció 97 a 90 forzando el quinto juego de la serie. A la salida del encuentro un hincha de Trouville (Luciano Fernández) se cruzó con su auto ante un grupo de hinchas de Atenas que le patearon el vehículo. El conductor se bajó y fue agredido a golpes por 5 personas que le dejaron ensangrentado y con pérdida de conocimiento en el piso. De inmediato Trouville decidió denunciar el hecho. Esto molesto a parte de la gente de Atenas que manejó la posibilidad de que fuese una acción para conseguir una sanción y lograr una ventaja deportiva. En vista de ello, Trouville decidió retirarse de la LUB y continuar con la denuncia. El fallo del Tribunal de Penas de la FUBB dispuso la pérdida de afiliación por un año para Atenas. De esta forma el equipo de las Alas Negras estuvo trece meses sin jugar, volviendo recién en el Metro 2011.

Miramar tampoco pudo zafar

El último caso de suspensión de afiliación pasó en el 2011 y fue para Miramar. El incidente se registró en el cancha de Stockolmo cuando al decir del fallo la parcialidad de Miramar agrede en forma despiadada y desproporcionada a jugadores y parciales del Club Reducto, los cuales dada la inferioridad numérica en que se encontraban, reciben la peor parte de la reyerta.

Welcome vs Cordón, el día que perdieron todos

El 14 de diciembre Cordón recibía en su cancha a Welcome en un partido caliente por el descenso. Los albicelestes ganaban el juego y alcanzaban a su rival en la clasificación, quedando un punto por encima de Tabaré y cinco por sobre los hasta ese momento descendidos (el fallo vuele a darles posibilidades deportivas) Nacional y Larre Borges. Sin embargo, lo que pasó después tuvo repercusiones inesperadas.

Al terminar el encuentro, un grupo de parciales de Cordón que había permanecido dentro de la cancha con el rostro tapado salieron en persecusión de los de Welcome.

Una serie de corridas, disparos y lo peor … Dos hinchas de la W heridos y una chica, Soledad Barrios de 29 años, que salio a su balcón a velar por su vehículo que estaba estacionado, que recibe una de las balas (aún no se sabe si perdida o no) y cae muerta.

Tras varios días de deliberación el tribunal de penas de la FUBB decide sancionar a Cordón con pérdida de afiliación por 18 meses por faltas graves y a Welcome con suspensión de afiliación por 8 meses.

Como verán los incidentes son independientes del barrio, del resultado e incluso de si el equipo participa o no del juego. Ante un nuevo hecho de violencia en el básquetbol al menos vemos con buen tino que hinchas, dirigentes, periodistas y hasta levemente las autoridades asumen parte de la responsabilidad . El tema es que todas piensan que su responsabilidad es la más pequeña y hasta que no cambiemos eso difícilmente avancemos.

Partidos de los que todos hablaron

Los amantes del básquetbol siempre queremos que la serie se extienda a un último y decisivo encuentro.

Este tipo de definiciones son las que más morbo generan, los que mayor expectativa concitan y los que hacen hablar antes y después a todo un país. Es acá cuando aparecen los hinchas del básquetbol, esos que toman partido por uno u otro aunque no sean hinchas. Viajando atrás en el tiempo recordamos algunos de esas finales

inolvidables:

Los más memoriosos siempre nos hablan de la definición de 1973 cuando Peñarol le ganó a Trouville en la vieja cancha de Hebraica cerca de la ex Casa de Gobierno. En esa ocasión se recuerda el triangular que incluía a Macabi que perdió los dos encuentros ya sin el “Chumbo” Arrestia suspendido. Todos recordarán tambin él el gran equipo de Trouville y como el “Bandido” Bianchi recogió una pelota que

previamente se le escapó y picó en el piso, y convirtió el doble agónico de la victoria en nada más que un segundo.

Pero si de segundos se trata no podemos olvidar el Bohemios – Nacional de aquella Liguilla a mediados de los ochenta. De como el superequipo de Nacional (de los últimos que llamó la atención hasta de los fútboleros) con el base Willy Soctt, Fefo Ruiz, Jeff Granger, De León y Morgan, perdía ante el Bohemios de Marcelo Sánchez, Julio Pereyra y Pîerri entre otros. La leyenda contará como en los segundos finales el Fefo tira una pelota hacia arriba por un supuesto sonido de la chicharra, de como Sánchez agarra al ágil Scott en el salto y como una media vuelta de Luis Pierri le daba el título al albimarrón.

Pero ese tipo de definiciones no son exclusivamente propias de la máxima categoría. A modo de ejemplo vayamos al año 1989. Se jugaba el tercer juego definitivo por el ascenso en el Cilindro. Olimpia de la mano de Fernando De León había ido todo el encuentro arriba pero en la última jugada una corrida memorable del “Chino” González le da el triunfo a un Trouville dirigido por ese entonces por un joven Héctor Da Prá. Lo antiestética de la definición (lo que en las domas llamamos “sillita”) le dio un carácter más dramático al triunfo. En esos momentos lo Federales de Segunda eran durísimos y un ascenso bien valía el loco festejo desatado por los hinchas del Rojo.

La desgracia es otro factor que moviliza. Y cuando le pasa a un grande más. Todos recordamos a Marcelo Capalbo quien tras embocar latas de Pepsi en una publicidad no pudo repetir en una definición.

Fue en el año 1995, quinto y último partido de la serie final. Hebraica un punto arriba, Capalbo retiene la bola y es objeto de la falta escasos 3 segundos. Increíblemente Marcelo falla los dos. El “Nacho” Carpio recibe el pase corre casi pegado a la raya y habilita a Granger quien es objeto de falta. El moreno anota los dos libres y Cordón es Campeón Federal.

Había 10.000 personas en el Cilindro, pero ese partido es como el del gol de Manga o el 8 contra 11 en el fútbol… o sea, todos estaban presentes (ahora con Uruguay 360º se terminaron esas cosas).

Qué década la de los 80s !!! Un par de años atrás sin dudas cuesta mucho no recordar la victoria de Peñarol ante Bohemios. Dos de los mejores planteles de los últimos cuarenta años chocaron en 1982, Víctor Hugo Berardi dirigía un equipo aurinegro de estrellas (Jackson, Núñez, McCall, etc) que gana una tremenda final al Bohemios de Tato López y Pierri. Dos alargues y dos libres en la hora del ex

albimarrón Pedro Malet le dieron el último triunfo al aurinegro ante un Cilindro repleto.

Me van a decir la emoción era exclusiva de aquellos tiempos … No. Si hasta la propia LUB arrancó con un final infartante. O no recuerdan la primera serie final, allá por 2003 entre Defensor Sporting – Paysandú. Es el famoso partido de las centésimas. Paysandú que ganaba cómodo. Defensor, ya dirigido por Jauri, que reacciona y fuerza el alargue. Los de López que se adelantan y en su último avance existe un enorme foul no cobrado a Charquero, la corrida de Daniel Rivero y el tiro que se cuela en el aro de Paysandú … fuera de tiempo.

Después vinieron las protestas, los relojes que pretendían explicar lo imposible. Lo cierto fue que Defensor fue campeón y a Paysandú protestó hasta al cansancio.

Es que el básquetbol tiene esas cosas. Tiros que te dejan con las manos vacías o cracks que fallan en el momento menos pensado.

Como cuando el Gonchi Caneiro liquidó las expectativas del quinquenio de Welcome.Un 25 de febrero de 2002 el Dream Team de la W venía a coronar un ciclo. Los de la calle Emilio Frugoni tenía en 40 minutos la oportunidad de lograr el primer quinquenio en el básquetbol uruguayo. Pero para su desgracia el albiceleste tenía otros planes.

Los hombres de César Somma vencieron en gran final. A falta de 28 segundos Welcome ganaba por un doble, pero Caneiro fue a la línea y anotó dos libres para igualar. Un error del Nacho Carpio le posibilitó a Cordón recuperar la bola. Nuevamente Caneiro recibió falta y esta vez puso uno de dos. Welcome respondió rápido y dejó al Nico Mazzarino con todo el campo para definir en bandeja. Pero el

crack (en su último partido en el básquetbol uruguayo hasta ahora) vio como el balón inexplicablemente le picaba en el pie y se iba fuera. Quedaban tres segundos, por enésima vez Caneiro fue cortado y con uno de dos abrió la ventaja que fue definitiva al fallar un desesperado intento Milton Bell de la mitad de la cancha.

Al año siguiente, quiso el destino que el mismo protagonista volvió a vestirse de verdugo. En el encuentro decisivo, el 11 de febrero de 2003, Cordón se impuso por 81-80. Con Welcome adelante por un punto a falta de 6 segundos, Pepusa Pérez saca de costado para Gonzalo Caneiro que tras una corrida logra plantarse y tirar para convertir el doble clave y darle el triunfo a los albicelestes.

El año pasado nos preparamos para ver un final emocionante pero Hebraica mató a Malvín en el tercer cuarto. Aguada tampoco pudo hacer mucho en aquel séptimo juego del Federal 1999 que terminó con incidentes ante Welcome. Esperamos que esta vez se trate de una final que de para hablar …

FUENTES: FUBB, ZONA NARANJA, BASQUET CALIENTE