Historia del primer estadio de fútbol que hubo en el Uruguay, perteneció al Albion Fotball Club

EL CLUB DECANO DEL FUTBOL URUGUAYO.

UN 16 DE ABRIL: Hace 118 años, en un rincón típico del Prado, se inauguró una cancha con tribunas de madera que fue centro del fútbol y de la vida social de la época: allí nació la Selección y se puso en marcha la Copa Uruguaya.

El sol otoñal atraviesa con dificultad la espesa fronda de los eucaliptos por la avenida 19 de Abril. Hace 118 años, esos árboles eran apenas retoños entre muchos otros que poblaban una zona de quintas, bordeadas por un arroyito de nombre peculiar, el Quita Calzones. El sosiego de aquellos días se mantiene en el presente, aunque durante pocos años conoció el bullicio de un estadio de fútbol. El primero que hubo en este país.

En abril de 1899, Albion Fotball Club inauguró en la actual esquina de 19 de Abril y Adolfo Berro, pleno Prado, una cancha con tribunas de madera. Duró muy poco, apenas unos siete años, pero allí se escribieron algunas de las primeras páginas de la historia del fútbol uruguayo.

Los últimos días del siglo XIX fueron los mejores del Albion, un club que nació para replicar el predominio extranjero en la actividad deportiva, se convirtió en la vanguardia del fútbol local y, justo cuando sus objetivos parecían cumplidos, perdió fuerzas rápidamente. A comienzos de 1900 jugó un papel fundamental en la creación de la Uruguay Association Football League, que con el tiempo se convertiría en la Asociación Uruguaya de Fútbol. En 1901 impulsó la organización de un seleccionado uruguayo. Siete años más tarde ya no competía.

La creciente atracción que despertaba el fútbol en 1899 y el papel que desempeñaba el Albion determinaron que la Empresa del Tranvía al Paso del Molino y Cerro le cediera un terreno con sus instalaciones en la avenida 19 de Abril, a pocos pasos de Agraciada, por donde circulaban sus coches. Fue la primera acción promocional vinculada al fútbol realizada por una compañía de transporte en Montevideo, algo que después se repetiría con el Parque Central, Belvedere, Las Acacias y la cancha aurinegra de Pocitos: las empresas creaban la atracción de un campo de fútbol y luego hacían sus ganancias transportando al público hasta allí los domingos, cuando por lo común caía la demanda.

Al promediar el siglo XIX, el Paso del Molino era un paraje de chacras alejado del centro, apenas servido por un servicio de diligencias. La llegada del tranvía “de caballitos” en 1870 contribuyó a su rápido desarrollo como zona de descanso veraniego de las familias de mejor pasar, que instalaron grandes quintas enjardinadas. Una de ellas, “El Buen Retiro”, de José Buschental, se abrió luego al público como “Prado Oriental”, lo cual terminó dándole su nombre al barrio.

Albion recibió la cancha de la empresa el 26 de marzo de 1899. El campo de juego estaba cercado y contaba con un palco de madera construido en el tradicional estilo británico, con un salón para socios y una dependencia para damas, que contaba incluso con un baño, comodidad suprema entonces. En los partidos de mayor importancia se añadía al costado una tribuna de madera, que llevaba la capacidad total a unos 5.000 espectadores. “El local nuevo resulta lo mejor en su especie de Sud América”, comentó El Día.

La inauguración tuvo lugar el 1° de abril de 1899 con el partido entre el Albion y la tripulación del buque británico H.M.S. Basilisk. Hubo discursos, la actuación de una banda musical militar y un gol de Lodge que le dio el triunfo a los dueños de casa.

La cancha, que nunca tuvo nombre propio (salvo la designación tradicional de la época: “field del Albion”) se convirtió en el escenario principal del fútbol montevideano, antecedente remoto del Estadio Centenario. Así, recibió:

—El primer encuentro internacional interclubes: Belgrano Athletic Club de Buenos Aires 1, Albion 0, el 1º de junio de 1899.

—El primer partido por la Copa Uruguaya: CURCC 2-Albion 1, el 10 de junio de 1900.

—El primer amistoso no oficial de la Selección uruguaya. Fue un enfrentamiento entre Albion, reforzado por dos jugadores de Nacional, y el combinado argentino, que ganó 3-2 el 16 de mayo de 1901

—El primer partido oficial de Uruguay, que perdió 6 a 0 ante Argentina el 20 de julio de 1902.

—La primera final por la Copa Uruguaya, correspondiente a la edición de 1903: Nacional 3-CURCC 2, el 28 de agosto de 1904.

Además, la cancha albergó certámenes de otros deportes, especialmente atletismo, porque el propio Albion ofreció a institutos educativos el uso gratuito de la misma.

Las fotos de la época reflejan en ocasión de los partidos una multitud apasionada y apretada, aunque todos de riguroso traje. Y no faltaban las damas, aunque una cobertura de la revista Rojo y Blanco de 1900 las muestra ajenas al devenir de la pelota, más bien en tren de paseo junto a la tribuna con sus largos vestidos y enormes sombreros. Eso revela que ya entonces el fútbol era un acontecimiento social, tal vez más que hoy en día.

De una costilla del Albion nació el Montevideo Wanderers Football Club. Un grupo de jugadores, liderado por los hermanos Sardeson, tuvo discrepancias con el resto y decidió marcharse para fundar un nuevo club. El acto se realizó el 15 de agosto de 1902 en un almacén y bar ubicado justo frente a la cancha, en una casa todavía existente.

Ese cisma desangró al Albion, ya afectado por el surgimiento de Nacional, y no volvió a ser el mismo. En los cien y pico de años posteriores se fue y volvió varias veces del fútbol oficial. También practicó otros deportes. Ya en el siglo XXI, sus directivos luchan por mantener su vigencia. De la vieja cancha no quedan rastros. En su lugar hay amplias residencias particulares, con balcones y jardines que dan a la arbolada avenida, de nuevo tranquila.

FUENTE Y FOTO: Ovacion

LA GRANDIOSA HISTORIA DE ALBION

Albion fue fundado en 1891 bajo el nombre de Football Association (lo cual era en realidad el nombre del deporte) por alumnos del English High School. El propulsor fue un muchacho de 18 años, Henry Candid Lichtenberger, un discípulo de William Leslie Poole, considerado como “el padre del futbol uruguayo”. En su estatuto inicial se marcaba el rechazo a la presencia de jugadores extranjeros en el mismo, si bien el Foot-ball Association se caracterizaba por tener la mayoría de sus socios hijos de anglosajones, eran todos nacidos en el país. Se eligió una blusa blanca con estrella roja. Si bien otros clubes, por ejemplo Montevideo Rowing Club y Montevideo Cricket Club, ya disputaban encuentros de fútbol antes que Albion, éstas no eran instituciones dedicadas principalmente a esta disciplina. A pesar de ello el club jamás ha militado en la Primera División Profesional y tan sólo jugó un año en la Segunda División, en 1976, cuando estuvo fusionado con Miramar. No obstante, por su antiguedad, forma parte clave de la historia del fútbol charrúa.

Su primer partido fue el 2 de agosto de ese año contra el Montevideo Cricket(integrado entre otros por el propio William Poole) y perdió 3-1, y el 25 de agosto fueron vapuleados 6-0 por el mismo rival. Al poco tiempo, el 21 de setiembre, en asamblea se decidió cambiar el nombre de la institución de por el de “Albion Foot Ball Club”, como homenaje a la patria de los creadores de este deporte. Se modificó también la camisa adoptando una azul, con cuello y mangas blancas por ser estos los colores nacionales, pantalón blanco y medias negras.

Entre 1892 y 1895 el fútbol comenzó lentamente a desenvolverse desde las elites. En 1892 se jugaron 18 partidos entre los cuatro clubes existentes: M. Cricket, Montevideo Rowing, Albion y C.U.R.C.C. En diez de ellos participó el Montevideo Cricket que no perdió ningún partido y se impuso con goleadas al C.U.R.C.C. y al Albion (8-0 y 10-0 respectivamente).

Para ser más competitivos el 21 de marzo de 1895, en asamblea, el propio Lichtenberger propuso modificar el estatuto y aceptar incluir jugadores extranjeros, en otras palabras ingleses. También se decidió sustituir los colores de la casaca optando por el azul y rojo en referencia y homenaje a Gran Bretaña. A su vez, por esos años el Cricket y el Rowing comenzaron a alejarse de la práctica competitiva del fútbol.

El Albion no solo jugaba al fútbol, en cierta forma lo predicaba, era el principal impulsor del deporte en este país. De a poco se fue transformando en el principal referente de este deporte. Albion fue el primer equipo uruguayo en haber ganado internacionalmente: en 1896 Albion venció al Retiro Athletic Club (4-1) y al prestigioso Belgrano Athletic Club (5-3) en Buenos Aires. Se estima que los primeros partidos internacionales que se disputaron en Uruguay fueron en Punta Carretas y ahí se enfrentaron Albion con el Lobos Athletic Club de la ciudad de Lobos en la provincia de Buenos Aires.

Se puede decir que el primer clásico del fútbol uruguayo fue entre Albion y el desaparecido C.U.R.C.C. de Villa Peñarol (fundado el 28 de setiembre de 1891 como club de cricket, practicaba fútbol desde 1892). Por impulso de Lichtenberger en febrero de 1900, Albion fue uno de los cuatro fundadores de la Uruguay Association Foot-ball League (actual Asociación Uruguaya de Fútbol), y en la primera temporada de la misma (1900) terminó segundo, por debajo del C.U.R.C.C.

El club empezaba a sufrir cierto desangramiento. El 10 de junio de 1900 del C.U.R.C.C. derrota nuevamente a Albion en lo que es la primera presentación por torneos oficiales por 2-1. Luego de tomar determinadas decisiones dirigenciales varios grupos del Albion se alejan del mismo formando otros clubes. Así fue el caso de Ernesto Caprario, Carlos Carve Urioste y Domingo Prat que pasaron a integrar el Uruguay Athletic. Cansados de ser suplentes, luego se irían del equipo los hermanos Céspedes, Cuadra, Reyes, Castro, Bouton, Nebel quienes terminaron fundando el Club Nacional de Football.

El 15 de mayo de 1901 disputó un encuentro ante un combinado de la Liga Argentina, el cual es considerado por algunos historiadores como el primer partido oficial de la selección uruguaya en 1901. Sin embargo este partido no es reconocido por la A.U.F. como oficial, y la prensa de la época no habló de combinado o selección de Uruguay, sino directamente del Albion (que añadió una pequeña bandera uruguaya a su casaca). El equipo estuvo integrado en la oportunidad por 9 jugadores de su plantel principal y 2 que si bien jugaban por el Club Nacional de Football, eran ex jugadores del club.

El 22 de marzo de 1901, Nacional (que había sido rechazado el año anterior) solicita nuevamente por nota su ingreso a la League y esta vez es aceptado. Desde este momento los ferrocarrileros y Nacional comenzaron a adueñarse del fanatismo de los aficionados. El C.U.R.C.C. salió nuevamente campeón y Nacional fue el segundo, siendo éste el último año en que Albion exhibió un potencial deportivo aceptable.

Para 1902 Albion sufre un desprendimiento que mermó seriamente su capital deportivo. Se formó el Montevideo Wanderers conducido por los hermanos Sardeson. El motivo que argumentaron los escindidos es el no tener lugar en el primer equipo. El rendimiento del club siguió en deterioro deportivo en 1902, 1903 hasta la penosa actuación sin puntos de 1905, la cual sería la última.El primitivo Albion se desintegró. La ausencia de un mecanismo de relevo generacional determinó magros resultados deportivos y el alejamiento de los socios más jóvenes y promisorios primero para el Club Nacional de Football (erigido como el abanderado de los footballers nativos; ya que el propósito inicial del Albion —un club de fútbol de criollos— se había desvirtuado en 1895 en aras de una mayor competitividad) y para el Montevideo Wanderers, que de cierta forma, se constituyó en su heredero espiritual. Para 1908 el club ya era una leyenda en el fútbol uruguayo. Un grupo de deportistas de la primera hora, conducidos por Amilcar Céspedes y Miguel Nebel, intentó resucitar a Albion. Pese al esfuerzo el conjunto no continuó más allá de ese año en la primera división de la Liga Uruguaya de Fútbol.

Sin poder nunca mas retornar a la gloria del pasado, el Albion pasó por diferentes etapas y refundaciones. En 1914 intervino en la fundación de la actual Liga Universitaria de Deportes con un equipo denominado William Poole. Para 1931 integraba Ligas de barrio y en 1942 jugó en la Extra. En décadas posteriores, con el impulso de numerosos y entusiastas aficionados, Albion resurgió una y otra vez con la intención de mantener vigente el espíritu de esta institución pionera.

El 1º de junio de 1953, Albion vive una refundación. En ese año sale campeón invicto del torneo Preparación de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Fue parte también por muchos años en la Federación Uruguaya de Fútbol Amateur, fundada el 29 de julio de 1953 siguiendo sus tradiciones y principios. Fue campeón de esta federación -que agrupó cuatro divisionales y más de 60 clubes – en 1953 y 1954.

Desde esos años hasta la década del 60, el club se dedica a participar en la Liga Universitaria, y fue fundador de la Liga de Béisbol (deporte con escasísimos aficionados). Tuvo una destacada actuación en atletismo y en baloncesto jugó en cuarta de ascenso, logrando el torneo de dicha divisional y ascender a tercera en la cancha de Marne. Finalmente Albion ingresa nuevamente a la Divisional Extra y en 1976 se fusiona con Miramar pasando a llamarse Albion Miramar, experiencia que solo prosperó por un año. A partir de allí y desaparecida la Extra, Albion comenzó a disputar, con magros resultados deportivos, los torneos de Primera “C”. Desde hace varios años, el club Albion tiene una estrecha vinculación con el Club Nacional de Football y varios integrantes de dicha institución han colaborado para que Albion pueda seguir existiendo y participando. Dr. Amílcar Falco, Cd. Mario Garbarino, Nestor Scavino, Fernando Chainca, Cnel. Feola y por supuesto el Dr. Enrique Falco, cuyo nombre lleva su escenario deportivo en la calle Menorca. Milita actualmente en la Segunda División B Amateur.