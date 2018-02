“El camaleón”, que fue premiado por el Ejecutivo de la OFI, en acuerdo con el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay

POR EL INTERIOR DE LA FRACASADA INTEGRACION DEL FUTBOL URUGUAYO. Desde Rivera, Exclusivo/InvestigACCIONES para Diario Uruguay, Eduardo Mérica.

“El Consejo Ejecutivo de la OFI, en acuerdo con el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, entregó el premio “Dr. Ariel Delbono” al periodista Floridense Rómulo Martínez Chenlo”, OFI, diciembre 2018.

Hay una intimidad de la consagración del periodista Rómulo Martínez Chenlo en el campo de la OFI, que es bastante desconocida, porque ha sido casi nula su participación en los medios de prensa de Montevideo, en notas referidas en defensa de la causa del fútbol de tierra adentro. Eso sí, debemos remontarnos a su estadía en la ciudad de Rivera, cuando el club de probeta de la AUF: Rivera Livramento, tuvo siempre sus puertas cerradas del vestuario. Porque su en torno siempre estuvo resguardando una intimidad que uno debía imaginar a través de una pared. Aunque para nosotros no fue difícil entender el por qué. Para nada difícil. Porque en el ocaso de esta “institución” fuimos los únicos que estuvimos tanto adentro como afuera para ver cómo quedaron de rodillas, de frente a dos pueblos de una frontera muy especial, tras el quebrado romance clubista. Pasaron quince años, y ante la locura del actual gobierno de la OFI, que preside Gustavo Bares, de seguir anidando en los corazones chacareros a gente que no está bien justificada con la causa del fútbol del interior, porque nunca levantó un estandarte, menos que menos: cuidó y respetó en una suerte de coherencia esencial la verdadera historia de la OFI ante la AUF… ¡Algo debe tener el personaje!, no se puede premiar a alguien y, al mismo tiempo, ser un negado. ¡Imposible!

Por ello, estamos seguros de una cosa: En pocos clubes de nuestro fútbol el resplandor de las horas presentes recoge con tanta vitalidad como en el Rivera Livramento anulado, la rica herencia de su pasado. Aquí está, y esto es tan solo el principio de un archivo espectacular de Diario Uruguay, que conserva documentación, fotografías, reportajes, frases y mucho más, que lo asombrará:

“El colega Jorge Burgell, diplomado como entrenador de fútbol en el Instituto Superior de Educación Física, llegó a un acuerdo con la comisión Directiva del Rivera Livramento e integrará el cuerpo técnico de la institución”, fue la noticia que puso piel de gallina a nuestro ser y así salimos disparados para recoger una multitud de historias comunes pero extrañas del club profesional de la AUF, que sería el de menos existencia en el fútbol uruguayo.

Burgell formará parte del cuerpo técnico junto a Ruben Silva, que será el entrenador titular y tendrá la doble función de entrenador y preparador físico.

El colega Rómulo Martínez Chenlo, que ejerció la jefatura de prensa de la AUF, se desempeña como manager de la nueva institución.

De acuerdo al Estatuto del Entrenador, las instituciones deben registrar previo al comienzo del torneo los contratos de sus entrenadores y en caso de no hacerlo, perderán los puntos (artículo 10° del Estatuto).

20 de abril de 2002, 00:04hs

Burgell dirigirá el Rivera Livramento

FLUMINENSE DE SANTA ANA COMUNICO A LA AUF DESVINCULACION DEL PROYECTO DEPORTIVO

18 de noviembre de 2003, 09:11hs

Denuncian irregularidades en club Rivera Livramento

El proyecto deportivo de Rivera Livramento, está envuelto en una grave crisis política como consecuencia de la deserción del club Fluminense de Santa Ana, que comunicó su desvinculación al proyecto deportivo al presidente de la AUF, Eugenio Figueredo.

A través de una carta firmada por el presidente Ari Silveira de Castro, se denuncian irregularidades al titular de la Asociación que de haberse comprobados, debieron culminar con la desafiliación de la institución.

El club brasileño resolvió el pasado 11 de agosto desvincularse de Rivera Livramento, por las irregularidades que viene manejándose la institución a nivel de un grupo de personas que se han erigido en actuales directivos.

“El presidente de Fluminense Futebol Clube, comunicó a Figueredo que el entrenador de Rivera Livramento en los hechos es Rómulo Martínez Chenlo, que no posee título habilitante, “el cual colabora con el técnico Jorge Burgell que ante la ausencia del título habilitante del anterior, concurre a los partidos y es quien entre a la cancha…”

El presidente de Fluminense, relató en su misiva a Figueredo las dificultades que debieron afrontar los dirigentes para poder competir en la Segunda División Profesional, porque el dirigente doctor Antonio Aguirre y su esposa doctora Aída González, “se negaban a entregar los equipos deportivos, camisetas, medias, pantalones, equipos de práctica… carnés de jugadores y fichas médicas”.

Del documento enviado a la AUF surge que el doctor Aguirre, no era socio de Rivera Livramento pero ocupaba el cargo de vicepresidente, que no existe en el Estatuto.

La solución a este diferendo llegó cuando los dirigentes accedieron a entregarle un Carné Nº 1 de Libre Acceso, con acompañante, que otorga la AUF.

“el 28 de julio se realizó el acto eleccionario, constatándose irregularidades, designándose como secretario al doctor Antonio Aguirre y a Rómulo Martínez Chenlo como tesorero, sin ser ninguno de ellos socios del club…”

Como un equipo de barrio

De acuerdo a la carta enviada a Figueredo, “el 28 de julio se realizó el acto eleccionario, constatándose irregularidades, designándose como secretario al doctor Antonio Aguirre y a Rómulo Martínez Chenlo como tesorero, sin ser ninguno de ellos socios del club…”, de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Comisión Electoral, escribano Servando Fross.

El presidente de Fluminense Futebol Clube, comunicó a Figueredo que el entrenador de Rivera Livramento en los hechos es Rómulo Martínez Chenlo, que no posee título habilitante, “el cual colabora con el técnico Jorge Burgell que ante la ausencia del título habilitante del anterior, concurre a los partidos y es quien entre a la cancha…”

La resolución de romper la sociedad deportiva, se concretó como consecuencia que dos futbolistas que había aportado el club de Santa Ana. (Marcio Castro y André Ubiratán Silva), que ganaban sueldos de $ 700 mensuales y $ 100 por partido ganado, no pudieron ser transferidos a Bella Vista y Liverpool, por la presencia del doctor Antonio Aguirre en las negociaciones.

“Fluminense Futebol Clube, no puede seguir avalando con su presencia como socio a una institución como Rivera Livramento F.C., carente de apoyo popular, dominada por una persona y el grupo que lo secunda, que es rechazada por la población de Rivera y de Santa Ana do Livramento, y que es dirigida por quienes han ocupado la directiva en forma que consideramos irregular y carente de validez, y que actúan en perjuicio de nuestros jugadores que en forma generosa y gratuita, cedimos”, concluye la nota firmada por Ari Silveira de Castro.

Pese a los hechos denunciados, no se investigó nada por parte de los neutrales; el club sigue compitiendo en el ámbito de la AUF con el respaldo del Consejo Ejecutivo.

EL INVENTADO PREMIO ARIEL DELBONO

CIRCULAR Nº 2217- : Premio “Dr. Ariel Delbono”

El Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior resolvió realizar el llamado, según el Reglamento que se adjunta, para el otorgamiento, que se hará en forma anual, del Premio “Dr. Ariel Delbono” de reconocimiento a periodistas que actúan en el ámbito de OFI.

Al hacer constar de la colaboración del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, aprovecho para solicitar la mayor difusión de la presente.

Saluda a Ud. muy atentamente, Cr. Carlos Eduardo Segura Gerente

Organización del Fútbol del Interior (O.F.I.)

PREMIO “Dr. Ariel Delbono”

1) PREMIO. Por iniciativa del Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) se instituye el Premio Dr. Ariel Delbono que se entregará anualmente a un periodista deportivo elegido por una Comisión Especial de acuerdo a lo estipulado en este reglamento.

2) DENOMINACION. De esta manera, la entidad realiza un merecido reconocimiento al Dr. Ariel Delbono quien durante su vida fue un activo dirigente de OFI, siendo Secretario de la Institución durante muchos años. También fue periodista deportivo, cumpliendo una larga y exitosa carrera que comenzó en su Tacuarembó natal y continuó en diferentes medios capitalinos. Asimismo, fue un incansable colaborador del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU) como integrante del Tribunal de Honor y Vicepresidente del gremio.

3) PROPUESTA. Las nominaciones deberán realizarse por escrito y enviadas a la sede de OFI antes del 31 de octubre de cada año. Las mismas podrán ser efectuadas por las Ligas de todo el país y el Consejo Ejecutivo de OFI, agregando un curriculum de la persona propuesta y las condiciones que ameritan las candidaturas.

4) COMISION ESPECIAL. Los méritos de los postulantes serán estudiados por una Comisión Especial de cinco miembros de los cuales tres serán nombrados por el Consejo Ejecutivo de OFI y los otros dos por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay. El plazo para expedirse será de treinta días contados desde la primera reunión con la recepción de la documentación correspondiente.

5) CONDICIONES. Para el otorgamiento del premio, la Comisión Especial tendrá en cuenta las siguientes condiciones de los periodistas deportivos propuestos:

a) Trayectoria – cantidad de tiempo en la tarea en el ámbito del fútbol del interior

b) Difusión – información sobre los temas relacionados con la actividad de OFI

c) Presencia – asistencia a partidos y actos de OFI

d) Destaque – labor periodística destacada por el público

6) ENTREGA. Se efectuará en el momento que determine el Consejo Ejecutivo de OFI y, preferentemente, en una de las fiestas o lanzamientos de los campeonatos que componen la actividad.

Agosto, 2015.