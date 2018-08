(Audio) ¿En qué momento dejamos de creer en Gustavo Bares? Cuando el presidente de la OFI, hace tres años, aplaudía el fin de la desintegración del fútbol

INTEGRACION OFI AUF | ENTREVISTA EXCLUSIVA Eduardo Mérica para DIARIO URUGUAY|09.07.2015|13:32:00.

Al final el presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Bares, se sacó la bronca de encima. Y no es para menos. El dirigente de la OFI, pudo darse el gusto este jueves 9 de julio de 2015, a las 13 horas, y festejar como nunca festejó el fútbol chacarero de Uruguay, tras la reunión especial que mantuvo con dirigentes de la FIFA, encabezados por Primo Corvaro y sus pares de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la cabeza con el propio presidente Wilmar Valdez, al demostrar las tres partes que al final desde hoy, el fútbol uruguayo será uno solo. Nada menos. Un hecho histórico logrado por la FIFA que conquista algo fundamental, la integración de nuestro fútbol.

AQUÍ ESCUCHA EL AUDIO

Algo imposible de lograr cien anos atrás, hoy ya es una realidad, y después de obtener la palabra del mismo presidente de la OFI (escuchar el audio), que cuidó hasta último momento con unas y dientes el triunfo del organismo más grande de todos los deportes, y en el complemento de un tramo de tiempo donde hubo mucho para arriesgar… Era lógico que la FIFA tenía que darse que cuenta que 18 son más que uno, y que de ninguna manera la OFI iba a dejar escapar esta victoria que tanto Langón, Leirana, Cigliuti, Lazcano y los mismos cofundadores de la OFI, como sus seguidores buscaron desde mucho antes de 1946, la ansiada unificación del popular deporte.

Se acabaron los “dos países en uno” en el fútbol uruguayo. Por eso hay que festejar más que nunca. Sacándonos la bronca de toda una vida de encima.

Lo notable y lo que más me sorprendió, y lo quiero subrayar fue el llamado del actual presidente de la Organización del Fútbol del Interior, el maragato Gustavo Bares, que nos confió el amor propio que tuvo y que nunca se entregó ni ante la AUF ni ante las autoridades de la FIFA. Es verdad, también, que algunas ausencias de algunos dirigentes limitaron el poder ofensivo que debió tener sobre sus espaldas Bares, pero sin ello, venció en terreno ajeno. Por eso no hay excusas. Esta vez no apareció el fútbol, no era necesario, pero si la garra y el corazón de la mayoría de los que queremos realmente al fútbol chacarero. Ahora nuestro fútbol parece haber encontrado nuevamente el rumbo que tantas satisfacciones le dio a todo el Uruguay deportivo.

AMPLIAMOS