“Te acordarás de mí: Amores y desamores en la historia uruguaya”, es el nuevo libro de la escritora melense Marcia Collazo

Marcia Collazo Ibáñez nació en Cerro Largo, Uruguay. Escritora, Abogada, Docente (IPA y UdelaR). Postgraduada en Educación. Fue Asesora del Ministerio de Educación y Cultura y Prosecretaria General del Consejo de Educación Secundaria (ANEP).

“A veces fue la muerte la que se interpuso; otras, la simple intervención de lo imprevisible”

Es columnista en el Semanario virtual Bitácora y en UyPress. Ha prologado varios libros e integrado varios Jurados. Ha publicado las novelas Amores cimarrones: las mujeres de Artigas (2011), y La tierra alucinada: memorias de una china cuartelera (2012); el libro de cuentos A bala, sable o desgracia (2014) y la serie de ensayos Seguirte el vuelo: amores y desamores de la historia uruguaya (2015), los libros de poemas A caballo de un signo (Premio AEBU, 2004) y Alguien mueve los ruidos (Estuario, 2010).

Figura en diversas antologías nacionales y extranjeras. Ha sido publicada en Cuba (Revista Casa de las Américas), Argentina (novela Amores Cimarrones y diversas antologías), Francia (Revista Vericuetos), y España. Su obra poética y narrativa ha sido premiada en diversas oportunidades por la Intendencia Municipal de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura y la Casa de Escritores del Uruguay.

En 2011 recibió el Premio Bartolomé Hidalgo Revelación, así como el Libro de Oro de la Cámara Uruguaya del Libro, en 2011 y 2012, al libro de autor nacional más vendido (ficción). Figura en el Book from Uruguay 2013, entre los 12 autores nacionales presentados en las Ferias del Libro de Guadalajara y Francfort; en las antologías 2014 y 2015 de la Cámara del Libro de Uruguay, y en la colección Nuestro Tiempo, Letras, tomo III.

En marzo del 2015 obtuvo el Primer Premio en el Concurso Nibia Sabalsagaray, organizado por el Museo de la Memoria y el Ministerio de Educación y Cultura, por su cuento Tremendo pozo.

Entrevistada por Montevideo Portal, la nota cuenta que la irrupción de Marcia Collazo Ibáñez fue un verdadero acontecimiento en la literatura uruguaya de los últimos años. En el 2011 edita su novela Amores cimarrones. Las mujeres de Artigas que rápidamente obtiene varios galardones: Premio Bartolomé Revelación y por dos años El Libro de Oro que otorga la Cámara Uruguaya del Libro. Actualmente lleva 13 ediciones lo cual es algo excepcional en el mercado editorial uruguayo.

Posteriormente editó novelas y cuentos que confirman su calidad literaria: Tierra alucinada. Memorias de una china cuartelera, A bala sangre o desgracia. Cuentos de mala muerte y Seguirte el vuelo.

Este mes se presenta su nueva obra Te acordarás de mí donde indaga sobre personajes y aconteceres ligados profundamente a nuestra historia.

“La idea de este libro nace de una pregunta que siempre me hice: ¿hasta dónde influye en el destino humano ese sentimiento complejo que llamamos amor? No hablo de la simple elección de pareja, sino de las consecuencias y el impacto de esa elección, no solamente en la vida íntima, sino también en la sociedad e incluso en la cultura”, explica la autora en un comunicado de Ediciones de la Banda Oriental.

“Me propuse indagar en las vidas de ciertos uruguayos que han dejado una obra, una semilla fecunda en los más variados territorios del arte y de la acción humana, y quise saber hasta qué punto su vínculo afectivo logró -o no- transformar algunos aspectos de su destino y de su misma obra. O sea que el libro pretende ser un ensayo literario en el que yo misma, en tanto escritora, decidí involucrarme. También mi propia vida se desnuda ahí, en más de un aspecto, en una especie de juego que se relaciona con las escrituras del yo”, añade.

Aparicio Saravia y Cándida Díaz, José Luis Zorrilla de San Martín y las hermanas Elvira y Concepción Blanco Sienra, Carlos Saez y la joven italiana, Francisco Piria y Carmen, Rina Massardi que es nuestra primera cantante y actriz lírica, Carlos Gardel y tres mujeres paradigmáticas en su vida por diversos motivos, el pintor Cabrerita y sus niñas rubias, y Becho “el del violín”, son algunos de los personajes que desfilan por las páginas de la obra.

“La investigación histórica fue profunda y en ciertos casos problemática por los vacíos y la vaguedad de la información. Pero mi objetivo era muy claro; se trataba de introducir un estilo literario propio, y de mostrar algunas facetas de mi propia vida a los lectores, a través de rememoraciones de etapas y circunstancias de mi existencia que de un modo u otro me vincularon a estos personajes”, señala la autora.