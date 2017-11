Los consejos de Martín Fierro a sus hijos

AUTORES UNIVERSALES EN URUGUAY. José Hernández (1834-1886) fue un poeta argentino, autor de Martín Fierro, obra que se considera la cumbre de la literatura gauchesca. El poema describe las transformaciones del país en lo político-económico, lo que influye en el desplazamiento de los gauchos de la escena social.



Obligado al exilio, en el sur de Brasil escribió los primeros versos de El gaucho Martín Fierro (1872), que completó y publicó a su regreso a Buenos Aires. Después de un nuevo exilio en Uruguay, retornó definitivamente a Argentina en 1875 y resultó elegido diputado por la capital en 1879, año en que publicó La vuelta de Martín Fierro. En 1882 dio a conocer Instrucción del estanciero. Tratado completo para la plantación y manejo de campo destinado a la cría de hacienda vacuna, lanar y caballar, libro netamente político. Murió en su quinta del barrio de Belgrano, el 21 de octubre de 1886.

El gaucho Martín Fierro tuvo un gran éxito editorial en su momento, pero ninguna repercusión entre la crítica literaria, casi inexistente entonces. Durante la celebración del primer centenario de la Revolución de Mayo, se produjo una revalorización de la obra por parte de Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas. Desde esa fecha se convirtió en un clásico, y Jorge Luis Borges y Martínez Estrada, entre otros, le dedicaron su atención.

Cuando Hernández escribió el poema, la poesía gauchesca ya estaba consolidada como género literario. La definían un conjunto de fórmulas, tópicos y temas: el predominio de la forma del “diálogo”, que reunía en sí una buena cantidad de rasgos gauchescos, tales como el ritual del encuentro, las fórmulas de salutación, las alusiones a los aparejos del caballo, el ofrecimiento de mate, tabaco y bebida o las quejas sobre la situación política o la personal. Estas quejas, a su vez, servían como punto de partida del relato desarrollado por cada uno de los personajes, construido siempre sobre motivos políticos, o bien sobre asuntos personales que tenían como trasfondo una determinada circunstancia política.

Consejos de Martín Fierro a sus hijos

Un padre que da consejos

Más que padre es un amigo;

Ansi, como tales digo

Que vivan con precaución:

Naides sabe en qué rincón

Se oculta el que es su enemigo.

Yo nunca tuve otra escuela

Que una vida desgraciada;

No estrafien si en la jugada

Alguna vez me equivoco

Pues debe saber muy poca

Aquel que no aprendió nada.

Hay hombres que de su cencia

Tienen la cabeza llena;

Hay sabios de todas menas,

Mas digo, sin ser muy ducho:

Es mejor que aprender mucho

El aprender cosas buenas.

No aprovechan los trabajos

Si no han de enseñarnos nada;

El hombre, de una mirada

Todo ha de verlo al momento:

El primer, conocimiento

Es conocer cuándo enfada.

Su esperanza no la cifren

Nunca en corazón alguno;

En el mayor infortunio

Pongan su confianza en Dios;

Los hombres, sólo en uno,

Con gran precaución, en dos.

Las faltas no tienen límites

Como tienen los terrenos,

Se encuentran en los más buenos,

Y es justo que les prevenga:

Aquel que defetos tenga

Disimule los agenos.

Al que es amigo, jamás

Lo dejen en la estacada;

Pero no le pidan nada

Ni lo aguarden todo de él:

Siempre el amigo más fiel

Es una conduta honrada.

Ni el miedo ni la codicia

Es bueno que a uno lo asalten,

Ansí, no se sobresalten

Por los bienes que perezcan,

Al rico nunca le ofrezcan

Y al pobre jamás le falten.

Bien lo pasa hasta entre pampas

El que respeta a la gente;

El hombre ha de ser prudente

Para librarse de enojos;

Cauteloso entre los flojos,

Moderado entre valientes.

El trabajar es la ley,

Porque es preciso alquirir;

No se espongan a sufrir

Una triste situación:

Sangra mucho el corazón

Del que tiene que pedir.

Debe trabajar el hombre

Para ganarse su pan;

Pues la miseria, en su afán

De perseguir de mil modos,

Llama en la puerta de todos

Y entra en la del haragán.

A ningún hombre amenacen

Porque naides se acobarda,

Poco en conocerlo tarda

Quien amenaza imprudente,

Que hay un peligro presente

Y otro peligro se aguarda.

Para vencer un peligro,

Salvar de cualquier abismo,

Por esperencia lo afirmo:

Más que el sable y que la lanza

Suele servir la confianza

Que el hombre tiene en sí mismo.

Nace el hombre con la astucia

Que ha de servirle de guía,

Sin ella sucumbiría,

Pero, sigún mi esperencia,

Se vuelve en unos prudencia

Y en los otros picardía.

Aprovecha la ocasión

El hombre que es diligente;

Y téngalo bien presente

Si al compararla no yerro

La ocasión es como el fierro,

Se ha de machacar caliente.

Muchas cosas pierde el hombre

Que a veces las vuelve a hallar;

Pero les debo enseñar,

Y es bueno que lo recuerden:

Si la vergüenza se pierde

Jamás se vuelve a encontrar.

Los hermanos sean unidos,

Porque ésa es la ley primera;

Tengan unión verdadera

En cualquier tiempo que sea,

Porque si entre ellos pelean

Los devoran los de ajuera.

Respeten a los ancianos,

El burlarlos no es hazaña;

Si andan entre gente estraña

Deben ser muy precavidos,

Pues por igual es tenido

Quien con malos se acompaña.

El hombre no mate al hombre

Ni pelée por fantasía;

Tiene en la desgracia mía

Un espejo en que mirarse:

Saber el hombre guardarse

Es la gran sabiduría.

La sangre que se redama

No se olvida hasta la muerte;

La impresión es de tal suerte,

Que a mi pesar, no lo niego,

Cai como gotas de fuego

En la alma del que la vierte.

Es siempre, en toda ocasión,

El trago el pior enemigo;

Con cariño se los digo,

Recuérdenló con cuidado:

Aquel que ofiende embriagado

Merece doble castigo.

Si se arna algún revolutis

Siempre han de ser los primeros;

No se muestren altaneros

Aunque la razón les sobre:

En la barba de los pobres

Aprienden pa ser barberos.

Si entregan su corazón

A alguna mujer querida,

No le hagan una partida

Que la ofienda a la mujer:

Siempre los ha de perder

Una mujer ofendida.

Procuren, si son cantores,

El cantar con sentimiento,

No tiemplen el estrumento

Por solo el gusto de hablar,

Y acostúmbrense a cantar

En cosas de jundarnento.

Y les doy estos consejos

Que me ha costao alquirirlos,

Porque deseo dirijirlos;

Pero no alcanza mi cencia

Hasta darles la prudencia

Que precisan pa seguirlos.

Estas cosas y otras muchas

Medité en mis soledades;

Sepan que no hay falsedades

Ni error en estos consejos:

Es de la boca de un viejo

De ande salen las verdades.

Fuente: Leedor