INTEGRACION FUTBOL URUGUAYO. Desde Paysandú Santiago Balbis/.

La idea era clara: “Podemos llevar algún tema que tenga que ver con diferencias entre ustedes, pero no vamos a darle pie a algo que tenga que ver a lo acordado en cuanto a OFI”.



El presidente del organismo que rige los destinos del fútbol del Interior se refirió así –palabra más, palabra menos– al Ejecutivo de la AUF en la tarde de la víspera, en la sede de la Asociación.

Ayer los dos Consejos Ejecutivos, los de OFI y AUF, se reunieron en la sede de calle Guayabos ante el pedido del fútbol del Interior, para aclarar algunos puntos que hacen referencia al estatuto unificador del fútbol uruguayo que exige FIFA, y que está en danza desde hace ya demasiado tiempo.

La fecha en la que FIFA espera que se vote el nuevo documento es el 30 de junio, y mientras la AUF espera que en Suiza se defina si se aceptan algunos cambios sugeridos por algunos clubes, OFI dejó en claro su posición: no cede ni un centímetro de lo ya acordado previamente.

Bares, acompañado por varios integrantes del Ejecutivo de OFI y de la Dra. Andrea Valiente, asesora legal que ha trabajado incansablemente en el estatuto, plantó posición ante el Ejecutivo de AUF que lidera Wilmar Valdez.

“Nosotros queremos dejar en claro algunos puntos. OFI no va a ir a la Asamblea del 30 de junio a discutir absolutamente nada, porque no tenemos que hacerlo. Nosotros llegamos a un acuerdo con la AUF y con FIFA. Podemos aceptar algún cambio que tenga que ver con alguna diferencia que la AUF tenga, pero no que tenga incidencia en OFI. De lo contrario no aceptamos nada”, dijo Bares a EL TELEGRAFO antes de ingresar a la reunión.

El presidente de OFI remarcó que “está todo acordado. A FIFA le planteamos que cuando negociamos también fue con ellos, así que no hay nada que hablar. De lo contrario, ¿de qué sirvió todo?”.

El punto de la discordia



Racing realizó una serie de planteamientos ante la comisión que elevó a FIFA los cambios solicitados por las instituciones, aunque ninguno de los puntos toca directamente a OFI. Pero sí hay un aspecto que OFI sigue muy de cerca: se pretende aprobar el estatuto, pero que comience a regir en un par de años.

“Dentro de los puntos que se presentaron ante FIFA por parte de la AUF (para ver si son aceptados), claramente no estamos de acuerdo en estirar la puesta en vigencia del estatuto. Prácticamente quieren estirarlo hasta 2020”, dijo Bares.

¿El motivo? El futuro de algunas instituciones, que no podrían adaptarse a las exigencias profesionales de FIFA y correrían el riesgo de desaparecer.

Y pretenden más aire para intentar salir de ese ahogo inminente en caso de que el estatuto se ponga en vigencia inmediatamente después de firmado, como sería lo lógico.

En la Asamblea en la que debió votarse el estatuto, que terminó en un cuarto intermedio hasta el 30 de junio sin que el documento se pusiera a consideración, Danubio fue el primero que tomó la palabra para plantear ese tema.

“El tema central es cuándo entrará en vigencia. Es un estatuto novedoso” que no podría comenzar a tenerse en cuenta hasta que lo apruebe el Ministerio de Educación y Cultura (Mec), se dijo, pidiendo que entrara en vigencia en la próxima temporada, lo que fue respaldado por Liverpool.

Fénix planteó que comenzara a regir en 2019, mientras que El Tanque pidió un tiempo más por los mandatos del Ejecutivo y las elecciones venideras.

Ayer, por lo pronto, OFI expuso su posición a la AUF, de la misma manera que lo hizo hace algunos días, por escrito, ante FIFA para dejar en claro que no cederá a lo acordado.