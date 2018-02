Ni punto, ni coima para el Dr. Alejo Fernández Chávez

“La OFI, ha tenido un descenso notorio desde el punto de vista institucional y creo que hay una crisis de fútbol del interior que se refleja también en las discusiones…”

Desde Rivera, ENTREVISTA

EDUARDO MÉRICA. edumerica@hotmail.com

ARCHIVO DIARIO URUGUAY/Marzo 2007

Hoy como nunca encaja aquello de que el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Pero hay silencios irresponsables.

Y palabras inevitables. No pretendemos acercar ningún consejo, sólo nos permitimos entrevistar respetuosamente al Dr. Alejo Fernández Chávez, que en 1995 siendo dirigente de OFI vivió una situación casi similar como lo ocurrido hace unas horas en Sarandí Grande – departamento de Florida – en el lamentable caso de incentivo a jugadores de una selección participante en pleno 4º Campeonato Nacional.

Nuestra inquietud era saber lo que ya conocíamos por experiencia propia y también del Dr. Alejo Fernández Chávez, y que lamentablemente el actual Ejecutivo de OFI que preside el Dr. Néstor Cabana, tras el paso de casi 48 horas de este conocido y público hecho no se ha pronunciado y menos que menos se ha reunido para tomar una ejemplarizante resolución que tiene antecedentes en el tiempo. Lo que sí podemos afirmar es que en ninguna parte dice que con un grito se puede cambiar el resultado de un partido. No exigimos un grito… Pero qué sería del fútbol del interior sin la pasión y la responsabilidad de su presidente.

Eso es lo que exigimos ya mismo.

-¿Qué opinión le merece este nuevo caso de “incentivo” en un campeonato organizado por OFI?

-Estoy enterado de las noticias que han surgido a nivel público. Naturalmente, desconozco lo que ha sido el fondo del asunto. En última instancia, es un hecho absolutamente repudiable, está previsto dicho sea de paso en la llamada Ley del Deporte. Que existe desde la década del 70. Entonces, esa situación desgraciadamente se ha repetido y por el bien del deporte todo… hay que pensar en la sanción que correspondiere a esta gente qué… incentiva y a quien se deja incentivar.

-Estoy recordando, que usted en aquel sonado caso de 1995 entre Rocha – Canelones integró una comisión dentro de OFI que fue denominada de notables, entre otros, con Eduardo Rocca Couture y… donde OFI, llegó a sancionar finalmente por convicción.

-Si, y donde habían tenido participación dos personas (Enrique Báez y Daniel Carreño) que hoy siguen teniendo activa participación en el fútbol profesional.

-Podemos decir que aquel caso también llegó a la justicia ordinaria y donde hubo más tarde procesamientos. ¿Se acuerda?.

-Si. Y hubo procesamientos. Que yo recuerde ese es el único caso donde hubo procesamientos de personas en base a la Ley que yo hacía referencia hace un momento. Ese fue un caso donde hubo varios procesados y me parece que fue un hito trascendente dentro de lo que es el deporte en general y que terminó jerarquizando al fútbol del interior por la investigación que hizo OFI. Porque después, la justicia confirmó que era exacto todo lo que investigó OFI y se ajustaba a los hechos que se habían producido en aquel partido de triste recordación.

-¿Cómo ve hoy a la OFI desde afuera y concretamente desde la ida del Coronel Lazcano?

-YO CREO QUE LA OFI HA TENIDO UN DESCENSO NOTORIO DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL Y CREO QUE HAY UNA CRISIS DE FÚTBOL DEL INTERIOR QUE SE REFLEJA TAMBIÉN EN LAS DISCUSIONES… Yo presido una institución en Maldonado que es la más antigua (tiene 101 años) y que es Atlético Fernandino y… HEMOS PODIDO APRECIAR EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS, UN NOTORIO DECLIVE LO QUE ES LA ACTIVIDAD DE OFI. POR SOBRE TODO, LA DEFENSA DEL FÚTBOL DEL INTERIOR FRENTE A LO QUE ES EL AVASALLAMIENTO DE SUS LEGÍTIMOS DERECHOS POR PARTE DEL FÚTBOL PROFESIONAL.

-Uno de esos avasallamientos le costó un estadio al fútbol de Maldonado. Precisamente, al Deportivo Maldonado cuando le remataron su cancha (el Ginés Cairo Medina) por deudas contraídas en el régimen profesional?.

-Yo realmente pertenezco al tradicional rival de Deportivo pero le cuento que el estadio no está más, fue rematado y eso lo vimos con dolor toda la gente de Maldonado. Dolor ver cuando remataban un estadio hecho con tanto sacrificio. Y ahora que vayan hacer ahí un fraccionamiento…

-¿Será que está pesando en el fútbol del interior primero, sostenerse y luego los intereses económicos que hacen que presionen desde el fútbol profesional el ingreso aun de otros clubes de OFI?

-Parecería que no. Fíjese, si hay un profesionalismo en crisis es el fútbol uruguayo. Es curioso, yo veo instituciones que quieren entrar al profesionalismo… ¡y el profesionalismo uruguayo, es una crisis tras otra!. Esta semana pasada lo pudimos percibir claramente porque ni siquiera se pudo iniciar uno de los torneos del fútbol profesional. De manera que, las deudas con los jugadores son permanentes, los equipos tienen a los jugadores seis meses y no son dueños de los jugadores. ¡Es una crisis absoluta y total!. Los empresarios campean… el equipo de sub 17 de Uruguay, casi el 80% ya es propiedad de los contratistas. El equipo de sub 20 que jugó el torneo de Paraguay tenía el 90% de los jugadores en propiedad de los contratistas. En fin… si ése es el fútbol profesional uruguayo, bueno… yo sinceramente no quiero ingresar a ese fútbol qué lo que nos trae es sólo crisis.

-Entonces, habrá que prestar atención en lo que usted está mencionando, ¿qué los equipos de OFI no ingresen y que el tema económico no sea el más importante para no perder las bases que tiene el fútbol del interior?

-Es que el fútbol del interior tiene otras bases, es decir, por lo menos así lo entiendo yo. Naturalmente, la competencia deportiva, pero a su vez, es un fenómeno cultural, social e institucional. Si usted tiene un equipo que en el interior gana tres o cuatro campeonatos, pero usted no tiene una sede en funcionamiento, no tiene un club esencialmente deportivo que preste una cantidad de servicios a la comunidad y que permita que la gente vaya al club en función del trabajo social, cultural e institucional que allí se realice… ¡no tiene futuro ninguna institución!. Por eso, para que las instituciones del interior existan tiene que hacerse todo ese tipo de trabajos. No sólo el deportivo. Por lo tanto, LAS FUNCIONES DE LOS CLUBES DEL INTERIOR ES OTRA, NO ES LA MERAMENTE DEPORTIVA PERO A SU VEZ ES UN CENTRO DE CONGREGACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE UNA COMUNIDAD.

-Lo que pasa que la mayoría de los papás de los jugadores más jóvenes hacen que sus chicos participen en sus clubes con intereses simplemente de subir un escalón, para llegar a concretar un gran pase que será un gran ingreso económico en sus vidas.

-Si. Lo que pasa que también es algo humano que cada padre cree que tiene un hijo que es Maradona. Y después vienen desgraciadamente los golpes que se dan en la vida, especialmente los sicológicos y los golpes espirituales que se dan todos esos muchachos y que luego no prosperan en el fútbol. Porque le hacen una aureola, el círculo que lo rodea, como si fueran unos fenómenos creyendo que van a ganar un disparate de dinero. Escúcheme… le pongo un ejemplo, usted me hablaba de Deportivo Maldonado y yo le digo que el jugador que produjo desde las inferiores y que llegó a la primera división, que triunfó en Argentina, México y en Uruguay fue Gabriel Cedrés. El anterior jugador de Deportivo que había jugado en la primera división profesional fue el golero Acosta que jugó por muchos años en Rampla Juniors y al cual lo llamamos cariñosamente aquí en Maldonado “El cura Acosta”; y hoy es cobrador de varias instituciones. ¡Pasaron entre Acosta y Cedrés, 30 años!. Para que fuera otro jugador a la primera división del fútbol profesional. Cuántos muchachos formó en las inferiores, y estamos hablando de Deportivo jugando acá en Maldonado y no jugando en el profesionalismo. ¡Deben haber pasado miles de muchachos!, que fueron formados por Deportivo, desde el punto de vista moral y de su conducta, más allá de lo que es meramente el deporte. Y eso no se valora de las instituciones ese servicio. Le di un ejemplo práctico para que usted vea que por cada jugador que en definitiva triunfa hay miles… y digo ¡miles de verdad, de jugadores que no llegan!, pero que fueron conformados por las instituciones y donde creo que no existe la valoración suficiente comunitario de lo que es la tarea en ese aspecto.