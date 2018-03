Palabra Fiscal de la OFI:”A veces me pregunto: por qué rápidamente quienes tienen el poder de decisión lo ejercen contra determinadas personas, en este caso, yo”

68° CONGRESO ELECTORAL DE LA OFI. ENTREVISTA. Desde Melo Eduardo Mérica para FUTBOLURUGUAYO.UY. 21.09.2014 |20:04.00h

Por más que los dirigentes entrantes y salientes del Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior, pregonen que todo está bien, en este 68° Congreso de la OFI en Melo, vamos a destacar al Fiscal del organismo Carlos Andrade, que renunció a su cargo, aunque tiene bien entendido que en nuestro fútbol de hoy para sobrevivir hay que sufrir. Por eso, Andrade en esta primera entrevista, antes de que asumiera el nuevo presidente de la OFI, encallece el alma, la hace fuerte, y nos enseña a valorar cada paso que se da y nos entrega esa fuerza interior necesaria para sobrevivir en los niveles más exigentes…

Primero, porque considera que la OFI está ahogada por su caótica y manejada economía de hace varios años atrás. Y donde este Fiscal, fundamentalmente, se dio cuenta de que no está lejos, sino cerca, muy cerca de destapar uno de los secretos mejor guardados de los gobiernos del fútbol chacarero, de los últimos diez años. Si es así, ¿por qué renunció?. Carlos Andrade, en esta primera instancia, y con derecho, pone la rúbrica de su trabajo técnico sin perder de vista su prioridad, ser fiscal, cueste lo que cueste. Y eso, se sabe, nunca se vio por la sede de la OFI, montevideana.

-1. ¿Todas las denuncias hechas por usted, en el Congreso de la Confederación de Fútbol del Este, se ven reflejadas en el Informe de la Comisión Fiscal?

-Sí claro, pero tengo algunas otras que no están.

-2. ¿Por qué si la Comisión Fiscal fue electa en Setiembre de 2013, recién se empezó a reunir en junio de este año (2014)?

-La Comisión Fiscal nunca se reunió. La primera reunión formal fue el 10 de agosto, en Flores, en el domicilio del Cr. Robledo, es decir, primero con el Sr. Vezoli, que éramos los dos fiscales, porque el Sr. Barragán renunció antes de asumir, y cada uno fue por su lado, nunca nos pudimos juntar como una Comisión y al Sr. Robledo lo conocí después del Congreso del Este, en la ciudad de Melo, el 26 de julio del corriente. Cuando le comunico la intención de renunciar al cargo al ex-Presidente de la Confederación del Este, Auro R. Acosta, y ahí se armó la hecatombe, ahí el Ejecutivo nos cita y es cuando se toca lo del Congreso de Melo, donde el Presidente de la Confederación, en ese momento, Auro R. Acosta, le manifiesta a los integrantes del Consejo Ejecutivo de OFI, incluido, su Presidente, el desconocimiento que tenía de la Comisión Fiscal.

-3. ¿ Por qué presentó renuncia a la Comisión Fiscal, antes del Congreso Ordinario y Electoral de la Organziación del Fútbol del Interior?

-La renuncia la venía meditando hacía un tiempo; veía que la cosa no venía bien gestionada como Órgano dentro de la OFI. La mayoría de los Sectores de la Confederación del Este, además, me propusieron para integrar la Nómina de integrantes por la Confederación del Este al nuevo Consejo Ejecutivo, y lo vi bien. La intención siempre fue mejorar una gestión que hace años viene complicada con múltiples problemas y termina estando por los mismos, muchas veces en boca de todos.

-4. ¿Es cierto que la renuncia venía de la mano con su designación como Tesorero de la OFI?

-Parte de la respuesta está contestada anteriormente. El cargo de Tesorero es producto de un acuerdo y no puedo adelantar los acontecimientos, lo que sí puedo decir, que la Tesorería es un punto neurálgico dentro de la Institución. En mi opinión el futuro Tesorero, debería solicitar una Auditoría Interna y de Gestión al acceder al cargo. En una Organización con las dificultades y problemáticas como OFI, independientemente de los problemas que hoy pueda tener, el Tesorero siempre va a estar nadando en un mar de dificultades. En estos casos, la designación tiene que ser más allá de la simple visión política y se tiene que buscar el perfil adecuado de la persona que llegue al cargo, lo qué hacer y lo qué no hacer.

-5. ¿ Con los valores y montos en el próximo presupuesto cercano al millón de dólares es necesario la contratación de una Auditoría Externa Permanente?

-Parte ya fue contestado anteriormente, si bien no es imprescindible, es aconsejable. Sí, para el proyecto de la televisión se mencionaba que debía haber una Auditoria, con más razón, para el total de la Gestión.

-6. ¿El Presidente de la OFI que es de su Confederación, alguna vez lo llamó para pedirle que bajara los decibeles de sus denuncias?

-El Presidente no me llamó, tampoco me consultó anteriormente, nuestro cargo es independiente del Ejecutivo y no creo que él tuviera intención en ningún momento de hacerme observaciones. Si lo hubiera hecho, le habría cortado la conversación. Con el Sr. Presidente Márquez, he cruzado pocas palabras, en realidad, solo algún saludo.

-7. Ustedes, los tres fiscales sugieren la aprobación del balance último. ¿Esto se condice con la cantidad de irregularidades?

-El balance fue aprobado por la Comisión Fiscal, porque como dice en el Informe refleja razonablemente una realidad. Pero también tiene observaciones importantísimas, que si bien son de carácter técnico, siempre sostuve que hay que llevarlas a un lenguaje llano, para que todos puedan comprender lo que se dice técnicamente. También lo que se pensó, es en pro de mejorar la gestión. pero eso no quiere decir de que no se den los detalles de los problemas y dificultades detectados, en definitiva, lo actuado no quiere decir que el Congreso apruebe o no el balance, cada uno allí sabrá cómo actuar, por eso es bueno que la información sea llevada a un lenguaje más común, como le dije anteriormente, para poder tomar mejor las decisiones.

-8. ¿Para usted cuál fue el déficit real de la OFI, 3.500.000 o dio superávit?

-Eso está explicado en el propio balance.

-9. ¿Tiene conocimiento de que a usted también lo van a enviar al Tribunal de Ética de la OFI por su proceder?

-Oficialmente, nadie me ha comunicado. Con ese criterio, podría pasar al Ejecutivo a un Tribunal de “Moral”, ya que no entiendo el porqué del actuar.

-10. ¿Con qué intención fue al Congreso del Este a informar y adelantar a la misma lo que sería el informe Fiscal a presentarse en el próximo Congreso de la OFI?

-Cuando dí el informe a la Confederación del Este, el mismo, ya estaba en todas las Confederaciones y era de público conocimiento en los Sectores. El mismo, está hecho de manera muy técnica y no todos los ven o lo entienden de la misma manera, yo fui a la Confederación del Este, pero sí cualquiera de las otras Confederaciones me hubieran invitado, hubiera ido, ya que no tengo que esconder nada en ese sentido, a veces me pregunto: por qué rápidamente quienes tienen el poder de decisión lo ejercen contra determinadas personas, en este caso, yo. Pero el Presidente por ejemplo que dijo públicamente que las Confederaciones eran un mamarracho o poco menos ¿Qué pasó? Parece que quien se sale de un encuadre de sistema, es cuestionado, se está a favor o se busca la descalificación y eso no es así, ya estamos en democracia.

-11. El Presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Nelder Márquez, lo trató de ignorante porque dice que usted fue a ventilar el informe fiscal como si hubiera sido en un boliche y como que usted ignora lo que tiene que hacer un Fiscal en estos casos.

-En verdad, en cierta forma me llamó de ignorante, creo que me subestimó en la reunión que se nos convocó en OFI, prefiero ser ignorante y no tener procederes que dejen dudas sobre mi forma de pensar y acciones. Creo que este no ha sido un buen Ejecutivo de la OFI y especialmente, en lo que es la gestión o liderazgo que debe tener un Presidente, pero bueno, eso es un tema que escapa a mi capacidad de acción y es simplemente una visión externa que puede estar errada.

.12. ¿Son contestes los restantes fiscales de la OFI, de que estaba bien de que fuera a informar sobre lo que elaboraron y se siente respaldado por Vezoli y Robledo?

-Mire, a los Fiscales en la primer reunión, compartí que iba a ir, si la Confederación me solicitó, como hizo. Podía haber ido alguno más conmigo, pero no, cómo será la cosa, que íbamos a ir juntos a Melo, pero… no me han llamado más. Está bien, yo nací solo.