Hay otra copia del estatuto realizada por Racing, que no fue corregida por FIFA, y se pretende poner en discusión el 30

INTEGRACION FUTBOL URUGUAYO. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

El próximo 30 de junio se levantará en cuarto intermedio de la Asamblea de la AUF en el que se pondrá a consideración el nuevo estatuto unificador del fútbol uruguayo.

En la reunión llevada a cabo entre los Ejecutivos de OFI y AUF la semana anterior, la delegación del fútbol del Interior planteó cuál era su postura con respecto a que la Asamblea no puede ser ámbito de discusión sino de aprobación o no del documento.

Pero se encontró con la información de que Racing había presentado un estatuto con correcciones más allá del que la comisión destinada a recibir sugerencias clubistas elevó a FIFA como se había acordado con el máximo organismo del fútbol mundial.

“FIFA contestó con correcciones en rojo las modificaciones que se plantearon para el estatuto por parte de la comisión de AUF, y OFI no tiene objeciones con respecto a ese documento. Pero nos enteramos de que hay otra copia del estatuto realizada por Racing, que no fue corregida por FIFA, se pretende poner en discusión. Nosotros no vamos a ir a discutir a una Asamblea con Racing, y lo dejamos bien en claro”, explicó a EL TELEGRAFO el presidente de OFI, Gustavo Bares, al ser consultado al respecto.

Esto será discutido personalmente entre los dirigentes del fútbol del Interior y la delegación de FIFA que llegará a Montevideo el próximo 30, dado que los visitantes confirmaron que estarán presentes en la sede de OFI a la mañana.

“La idea es hablar del estatuto, e invitar a Valdez (presidente de la AUF) para que quede en claro cómo será la Asamblea. El 30 se aprueba o no se aprueba. No se puede discutir nada”, señaló Bares.

Consultado sobre si OFI planteó en la reunión entre los Ejecutivos el otro punto clave, es decir cuándo entrará en vigencia el estatuto dado que los clubes profesionales pretendían patear la pelota para adelante al menos hasta 2019, Bares explicó que “planteamos dos opciones y queremos dejarla en claro también ante FIFA”.

Las dos posibilidades a las que se abraza OFI son que, o bien el estatuto comience a regir una vez que lo apruebe la Asamblea y el Ministerio de Educación y Cultura, o bien en un plazo máximo de 90 días luego de que la Asamblea del 30 apruebe el nuevo documento que es exigido por FIFA, pero que tanto trabajo ha dado.