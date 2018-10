(Audio) Lo que ningún periodista deportivo se anima a decir… Jorge Méndez, lo despide a Gustavo Bares. “Adiós, gracias”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Rocha/Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“Sobre el alejamiento de Bares de la presidencia de la OFI… y yo le agrego mi opinión personal:”Adiós, gracias”

“Porque realmente no me conformó para nada su gestión dirigiendo a la Organización del Fútbol del Interior. Tendría un montón de cosas para recriminarle al expresidente Bares. Igual creo que sigue luchando para subsistir y aparecer por ahí en alguna comisión y para que no se le borre del mundo del fútbol, como suele acontecer…”



“No voy a volver para atrás, porque ya en Diario Uruguay mismo, he expresado mi opinión sobre lo que el expresidente Bares hizo manejando la Organización, se lo dije a él personalmente, lo cual determinó que no me atendiera más el teléfono…”