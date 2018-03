Las grandes revelaciones del Fiscal Andrade, en Acta de la OFI, escrita casi con sangre

ARCHIVOCES: FUTBOL OFI.| CONGRESO ELECTORAL. Eduardo Mérica para FUTBOLURUGUAYO.UY. |15.09.2014 |20:39.00h

El Acta número 9 de la Organización del Fútbol del Interior, no es escueto, ni sencillo y fue incorporado en el sitio oficial del organismo en internet.

“En Montevideo, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil catorce, siendo la hora quince, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior.

Preside el Sr. Gustavo Gómez Echezarreta, con la asistencia de los señores consejeros Sr. Gustavo Bares, Sr. Manuel Román, Dr. Luis Bermúdez Gruni, Sr. Juan Brum, Sr. Sergio Gabito, Sr. Eduardo Mosegui, Mtro. Martín Mernies, Sr. Julio Vigneaux, Sr. José Dávila, Sr. Franklin Nilo Scarpa y Sr. Ruben Sosa.

No asisten, con aviso: Sr. Nelder Márquez, Sr. Julio García Bedat

En el ejercicio de sus funciones y en el acta el Gerente Cr. Carlos Eduardo Segura”

“El Sr. Andrade presentó el informe de la Comisión Fiscal. Pero fue más allá del mismo. Mencionó lo que consideró como gastos desmedidos del Consejo Ejecutivo en ocasión de viajes”

Aquí, en la sala de prensa de la ciudad de Rivera, cálida y colorida ciudad de 70 mil habitantes, y pulmón de esta región norteña del país conocida como la Frontera de la Paz (hermanada con la ciudad brasilera de Livramento) apenas somos dos periodistas intentando concluir con su jornada de trabajo.

Aquí todavía retumban los ¡ooohhh! de admiración generados por lo que estamos leyendo y también la ovación cerrada de que es escandoloso lo que está viviendo la mayor organización deportiva de Uruguay, en la historia de este organismo futbolero.

Reviven ahora, en esta sala vacía, de monitores mudos y oscuros, los gestos, las palabras, las acusaciones y también la loca carrera política a seguir permaneciendo en la OFI sólo para calentar sillas. Así lo vamos imaginando. Hombres que se hacen llamar dirigentes y que por un segundo se sienten amo de sus amos.

Hace frío en nuestra sala, pero está más frío que nunca el recinto de la sede de la OFI, cuando se lee:“VARIOS . CONFEDERACION DEL ESTE – El Sr. Scarpa informa que, el pasado fin de semana, se llevó a cabo un Congreso de la Confederación del Este.

Da cuenta que concurrió como integrante de la delegación de Maldonado Interior, cosa que está amparado por el Estatuto (art. 38) por ser Consejero Suplente.

Dice que, en la ocasión, sucedieron cosas que le parecen de suma gravedad. En particular el informe dado, en forma personal y con documentación sacada de la Tesorería de OFI, por el Sr. Carlos Andrade, miembro del Consejo Fiscal.

Antes de su intervención, el Secretario de la Confederación Sr. Gustavo Vasconcellos dio cuenta que el Sr. Auro Acosta mantenía su renuncia en virtud de la gravedad de las denuncias del Sr. Andrade, que le hiciera en forma personal. Dice que las cosas son más graves de lo que pensaba.

Dice que, además, con el Secretario de la Confederación hizo un gira por todo el Este exhibiendo documentación.

Recuerda entre otros, el recibo del viaje del consejero Sr. Gabito hiciera para la final del torneo de Selecciones.

Denunció otras situaciones. Como al funcionario Sr. Ruiz, quien como encargado de la caja chica demora en realizar liquidaciones y que, tuvo una suma de $ 345000 sin liquidar por 15 días.

Se refirió a los sueldos de los funcionarios Cr. Segura, Sra. Costoya y Sr. Ruiz. Dio a conocer cifras y opinó que no correspondían con la actividad que desempeñan.

Dice que, en las jornadas que él concurrió a la sede, veía como los funcionarios desfilaban de un lado a otro.

Manifestó que era grave que no se tuviera alarma en la sede. Que tampoco se tuviera equipos contra incendio.

Resaltó que faltara reloj de control.

Tuvo referencias hacia la persona del Presidente Sr. Márquez, quien le había dicho que tenía que aprender sobre la Organización.

Se refirió al Sr. Mosegui porque le había dicho que no le correspondía dar informes al Este.

Dice que después, en el acta, ponen cualquier cosa.

El Sr. Scarpa dice que las manifestaciones del Sr. Andrade estuvieron totalmente fuera de contexto. Se extendió mucho más allá del informe del Consejo Fiscal.

Se refirió a los viajes al exterior. A gastos realizados sin facturas oficiales. Opinó que era grave que se pagara de esa forma para ahorrar el IVA

En cuanto a los gastos de mantenimiento de la sede, habló que los trabajos se formulaban sin otros presupuestos. Que se direccionaban los trabajos.

El Sr. Scarpa dice que le llama la atención que hizo estas denuncias con mala intención.

Completó el panorama diciendo que iba a renunciar al Consejo Fiscal, e inmediatamente aparece en una lista como candidato a la Tesorería de OFI. Parece clara entonces la maniobra. Da la impresión de que, en su desconocimiento general, tampoco sabe que la renuncia no la debe hacer en la Confederación, sino que debe hacerla ante el Consejo Ejecutivo.

El Sr. Scarpa solicita que este tema sea tratado en la próxima sesión ordinaria porque cree que el Presidente y el Tesorero, quienes fueron aludidos directamente, tienen que estar presentes.

El Sr. Gómez consulta si todo eso figura en el acta del Congreso.

El Sr. Scarpa dice que había un secretario de actas. De cualquier forma, reitera que el integraba la delegación de Maldonado Interior.

Propone pedir testimonio a los Sectores de Rocha Interior, Treinta y Tres Capital y Treinta y Tres Interior, quienes estaban en sala

El Sr. Gómez dice que queda anonadado por todo lo denunciado. Le parece muy grave que un integrante de la Fiscal haga esas cosas, desviándose de su cometido.

Dice que en la próxima sesión se trate en forma prioritaria (en el primer punto del orden del día).

Dice que estas cosas salpican a todo el Ejecutivo

El Sr. Bares dice que hay cosas que sorprenden. Por un lado la denuncia del Sr. Scarpa de todo lo que dijo el Sr. Andrade y por otro, el dictamen del Consejo Fiscal (firmado por todos, incluyendo el Sr. Andrade) que recomiendan aprobar el balance.

Dice que, si se lee el Estatuto, las funciones del Consejo Fiscal están bien marcadas. No corresponde lo que hizo el Sr. Andrade

El Sr. Scarpa aclara que el Sr. Andrade se quejó del funcionamiento del Consejo Fiscal. Aduciendo a que el Ejecutivo no los había convocado. El Sr. Andrade no entendió aún que el Consejo Fiscal es independiente al Ejecutivo y no depende de las convocatorias. Que se los invitó al principio de su gestión y luego eran ellos quienes debían planificar su trabajo

Informa además que el Sr. Andrade manifestó que, gracias a él el balance no fue “maquillado”.

El Sr. Mosegui dice que, como consejero, le corresponde emitir su opinión en el Ejecutivo

Dice que queda marcada la incompetencia del miembro del Consejo Fiscal.

Parece claro que el Sr. Andrade no tiene ideas de donde debe hacer los informes.

Además parece que el informe para el Congreso de OFI lo firmó pero no lo leyó.

El Sr. Román dice que ya habían sido convocados los miembros del Consejo Fiscal por una situación similar.

Dice que el Sr. Andrade anduvo mostrando la liquidación de gastos que realizara para la final de Salto Tacuarembó. Dice que no liquidó el kilometraje desde su casa a Salto, que hubo mayor número de kilómetros porque llevó al Sr. Márquez (lo levantó en Florida), al Sr. Alfonso (lo levantó en Casupá) y al Sr. Candamil (lo levantó en Batlle y Ordoñez)

Por lo tanto, la opinión del Sr. Andrade no corresponde porque está mal fundamentada.

El Sr. Gabito también hace referencias a los gastos suyos que fueran exhibidos por el Sr. Andrade. Dice que, en consideración a la distancia, le cobró a Tesorería la mitad de lo que correspondía al kilometraje, no sumando otros gastos.

Dice que concurrió a Salto por designación del Ejecutivo

Le parece una bajeza discutir estas cosas y ventilarlas en forma mal intencionada. El Sr. Andrade no conoce su función. Lee el acta 6 cuando se los citó. Reconoce que pasó algunos datos porque es amigo del Sr. Auro Acosta. Es inentendible.

Dice que le dan vergüenza estas actitudes.

Todo esto lo llevó a no concurrir el pasado fin de semana a San Carlos. Porque el Sr. Andrade dijo en forma textual “me cobran la parámetrica” los consejeros

El que viola el Estatuto es el Sr. Andrade

Cuando salen los consejeros lo hacen por decisiones que toma el Ejecutivo en un marco estatutario. Porque es el Ejecutivo quien decide los gastos

El Sr. Brum pide que se trate el tema el próximo martes y se resuelva a donde se debe hacer la denuncia correspondiente.

El Sr. Román dice que está de acuerdo en tratar el tema el próximo martes.

El Sr. Bares dice que le preocupa que se discuta como se resuelven los gastos. Está claro que le corresponden al Ejecutivo.

Dice que hay que defender el trabajo del Sr. Brum, quien se ha encargado del tema de la sede. Dice que se debe valorar el trabajo

Dice que ningún integrante del Consejo Fiscal puede venir a indicar cuánto se puede gastar y si tengo o no que llamar a licitación

Parece que vinieran de otras organizaciones. Recuerda que, para los que trabajan en la administración pública, por el TOCAF el límite es de $ 350000, para que, por debajo de eso, se pueda adjudicar en forma directa.

El Sr. Scarpa agrega que el Sr. Gustavo Vasconcellos, refiriéndose al tema TV, estableció que era oportuno ratificar la nota presentada al Consejo Ejecutivo.

Dice que se vertió en sala que seguramente el apuro para el tema TV era para seguir con la política de derroche.

El Dr. Bermúdez dice que hay que establecer, en forma clara, que se está hablando de un miembro del Consejo Fiscal y no del Consejo Fiscal.

Todos concuerdan con ello”