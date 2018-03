La noche que los Suárez de la OFI no callaron nada de lo que pasa en el fútbol chacarero

FUTBOL OFI. Eduardo Mérica para FUTBOL URUGUAYOUY| 07.5.2014 |00:31:16h. “El dirigente tiene que tener ética y respeto por los demás, y tiene que conocer cuáles son los límites de su autoridad. El que desconoce todas esas cosas, debería irse de la OFI…” Así culminó la brillante entrevista que le hicimos al dirigente de Artigas, Suárez Oviedo, en agosto del año 2011, cuando la Liga Departamental de Fútbol de Rivera, homenajeó a uno de sus dirigentes desparecido físicamente, y fundador de la Confederación Litoral Norte.

¡QUE EL PRESIDENTE DE LA OFI LE PIDA A UN MIEMBRO DELTRIBUNAL QUE RENUNCIE PORQUE NO LE CONFORMA SU ACTITUD!. Eso es una falta de respeto y un desconocimiento total de las funciones.

Ese día, se asemeja mucho al tiempo que hoy está viviendo el fútbol chacarero. Aquel encuentro con el dirigente artiguense Juan Suárez Oviedo, en Rivera, fue determinante para la mejor maniobra asociada del fútbol, con el fin de escuchar por fin, lo que todo el mundo de la Organización del Fútbol del Interior, todavía desconoce.

-¿Cómo es eso de que les costó un sapo la fundación de la Confederación de Fútbol Litoral Norte?

-Mirá que el sapo más grande lo tragamos al perder a Edilberto Cottens, que era un dicho de él. Siempre nos dijo: cuando empezamos aquella lucha por crear una Confederación con las Ligas Capitales, que algún sapo íbamos a tener que tragar, y tenía razón…

-Hagamos un poco de historia y apelemos a la memoria para contar que esta Confederación del Litoral Norte, fue mal vista por años, porque estuvo jugando y votando en Congresos “encubierta” en la OFI, hasta su aceptación oficial. Y además, muchos de ustedes se alzaron contra la OFI.

-Era otro tiempo y otros hombres. Aunque hay que decirlo: que los hombres son los que marcan los rumbos de las instituciones a quienes representan. Por eso entendimos en aquél momento que teníamos el derecho a exigir ciertas cosas.

-Fue porque no querían jugar con los Sectores Interiores de cada departamento, como hoy siguen insistiendo en la OFI.

-Es que la convivencia con los Sectores Interiores, los enfrentamientos eran muy fuertes y también había un hecho real… Vos tenés que organizar campeonatos que le guste a la gente. Si hacemos un partido que no le gusta a nadie y no va nadie al estadio, quiere decir, que no están conformes con el trabajo que realizás.

.Eso es lo que se ve, pero nadie lo reconoce. ¿Por qué?

-Se hizo la experiencia de jugar con los Sectores Interiores, nosotros jugamos con Tranqueras, con Bella Unión, pero la respuesta de la gente fue nula. Estadios vacíos, pérdidas económicas que también inciden mucho en la vida institucional. Pero más que nada a mi personalmente, me preocupa hacer cosas que la gente responda y que le llegue a la gente. Y si no tenemos que revisar las aptitudes, los actos… que digo: que es hasta un deber del dirigente hacer una autocrítica.

-¿Te parece que se hizo?

-Los Sectores Interiores, como que no querían perder el estar con las Ligas Capitales, todos los años en pequeñas ciudades con estadios chicos pero repletos. Que se da a la inversa cuando van a las Capitales, porque no tienen un poderío deportivo que realmente despierte la atención.

-Ahora, digamos una cosa con total sinceridad. Después de tantos años, todo sigue siendo lo mismo…

-Por eso digo: los hombres son los que marcan los rumbos a seguir y cada uno tiene derecho a pensar como le parezca mejor para la institución.

-¿Y entonces, en qué quedamos?

-Hoy creo que aquella lucha no sirvió para nada. Porque hoy en busca de votos para quedarse dentro de la OFI o dentro de la Confederación, volvimos a lo que todos renunciamos, el jugar los Sectores Interiores con las Capitales, con el rezongo y el rechazo de las Capitales pero, no tienen otra.

-¿Y este Consejo Ejecutivo de la OFI de hoy, qué opinión te merece en el fondo de todo?

-Mirándolo de afuera… Como que se hace sus gustos personales. Esa es mi opinión muy personal, y mirá que hoy no soy dirigente y absolutamente nada.

-Por cierto. ¿Por qué están pasando cosas en la OFI, que nunca las vimos, las vivimos y las sufrimos?

-Es un tema realmente largo y profundo. Para mí han habido excesos en un montón de cosas, mal manejo de situaciones antirreglamentarias, y te cito un caso, muy brevemente… En la parte económica no voy a opinar, aun cuando tengo conocimiento y documentos de gastos abusivos de ese Consejo Ejecutivo, realmente abusivo. Pero, una cosa que me dejó realmente… diría: ASOMBRADO PARA SIEMPRE…¡QUE EL PRESIDENTE DE LA OFI LE PIDA A UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL QUE RENUNCIE PORQUE NO LE CONFORMA SU ACTITUD!. Eso es una falta de respeto y un desconocimiento total de las funciones. El Tribunal de OFI, es un órgano totalmente independiente, ni siquiera es electo por el Ejecutivo. Es electo por el Congreso y en años distintos. Entonces, cómo un presidente (el Dr. Gabriel Rodríguez Chiappini) no va a saber que no le puede pedir la renuncia, porque es el Congreso, que es el que lo eligió…¡Si él, no lo eligió! Aparte, no tiene porqué tener contacto en absoluto con el miembro.

-Aunque lo que más extraña es que no haya salido ningún dirigente del país, ni de adentro del Ejecutivo de la OFI, a decir las cosas por su nombre. ¿Por qué será?

-¿Querés que te diga una cosa?… Con los años fui aprendiendo de que poca gente tiene el coraje de decir las cosas en los lugares que debe decirlo. Estoy decepcionado, porque hay mucha gente que grita en la calle, y una vez en la comisaría se pone una venda en la boca. Y es lo que está sucediendo hoy en la OFI. Es como hoy aquí. ¿Sabés por qué no vino?…

-No. No lo sé. ¿Por qué?

-Porque tienen cola de paja. Acá no hay ningún misterio. Gente de aquí (Carlos Rodríguez Sotto y Nelson Cacho Fernández de Tacuarembó) muy cercana que quedaron en venir… Escucháme: Cuando querés, cuando tenés sentimiento, venís. Porque es una necesidad del alma. No vienen. Porque tienen cola de paja, te repito…