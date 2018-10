Julio García Bedat:”Bares utilizó términos “muy jodidos” en mi contra… porque él maneja las cosas a su antojo”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Redacción digital para Diario Uruguay/Miércoles, 8 de noviembre de 2017.

“Bares maneja las cosas a su antojo”

Julio García Bedat, fue dirigente de O.F.I., y de ahí surge el enfrentamiento con Gustavo Bares – hoy día Presidente – El fútbol ha sido y sigue siendo su pasión, y “como las condiciones no me daban para estar adentro de la cancha, en su momento tuve que elegir y me hice dirigente”, nos expresó en el transcurso de la nota que sigue a continuación.

“Lo más importante es la camaradería que mantenemos dentro del Fútbol de Colonia, se aprobaron algunos pequeños cambios en el Reglamento, y estuvo el tema de la posible solicitud de renuncia al Presidente de O.F.I., tema que fue debatido pero no puesto a consideración, ya que se debió a un error administrativo la inclusión en el Orden del Día, nosotros dijimos que la renuncia debería ser un tema del Congreso y no una decisión de la Mesa, y por ese motivo el Secretario Administrativo lo incluyó, reconozco que tenemos un enfrentamiento importante con Bares como dirigente, creemos que ha hecho mal muchas cosas, pero de ahí a que la Federación solicite su renuncia hay una gran diferencia”.

Los desencuentros comienzan de la época en la que ambos estuvieron en O.F.I.

“Sí, yo creo a muerte en la corporación, todo lo que se hace en O.F.I. debe contar con la aprobación del Consejo Ejecutivo, las resoluciones se deben tomar en conjunto porque es la manera de equivocarnos lo menos posible, Bares ha actuado en contra de esa postura, definiendo temas sin aprobación del Consejo, eso nos fue enfrentando, yo nací en el fútbol, y como jugaba mal me hice dirigente, por lo tanto hay cosas que no puedo tolerar, y no soy de callarme la boca, sé que el Tesorero ha pasado malos momentos y se ha enfrentado con Bares porque maneja las cosas a su antojo, a nosotros lo que nos interesaba era informar a la Federación lo que ha sucedido, porque él utilizó términos “muy jodidos” en mi contra”…

FUENTE: Periódico Centenario



