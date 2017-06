Gustavo Bares:”Mientras sea presidente de OFI no voy a vender los derechos totales del fútbol del interior a ninguna empresa”

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA OFI. Gustavo Bares (52 años) realizó una carrera relámpago como dirigente de fútbol. En 2009 asumió como presidente de la Liga de San José, en 2011 pasó al Ejecutivo de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) como secretario general y desde 2014 –hasta 2018– es presidente. “En 2018 cumpliré el ciclo y me voy”, se adelantó a puntualizar.

“…clubes profesionales le debían dinero a OFI y por deudas llegamos a embargar autos a presidentes de clubes de la AUF de Primera”

“En el fútbol del interior hay un jugador que es símbolo en todo esto: Diego Lugano. Por esa razón OFI designará el Salón de los Triunfadores de su sede con su nombre”

¿Qué implica para OFI los cambios que se proyectan en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)?

Implica la integración de OFI en el Estatuto único del fútbol uruguayo en el sentido más amplio de lo que significa integración. A nivel político, el Ejecutivo de la AUF estará integrado por el presidente de OFI, una representante mujer dirigente de fútbol –en su momento el estatuto se refería a una representante del fútbol femenino, pero eso cambió– y los cinco integrantes actuales. Puede renunciar el Ejecutivo de la AUF y podrán cambiar a los seis miembros, pero no al representante de OFI que seguirá siendo el mismo porque el cargo es de OFI y está ligado al sistema elector de OFI. También, y considero lo más importante, se producirá una integración total de OFI al fútbol uruguayo.

¿Cómo recibe OFI todo esto?

Como un paso histórico que se debió haber dado mucho antes. Lo intentaron varias veces a través de los expresidentes, pero no lo concretaron. En un momento se logró una inclusión deportiva pero sin continuidad. Desde que estamos en OFI (en 2011), como secretario, mantuvimos charlas muy buenas y positivas con Sebastián Bauzá y logramos algunos avances, pero no conseguimos una continuidad porque al fútbol profesional no le interesa el fútbol del interior, salvo porque sigue nutriendo a los clubes profesionales y que algunos de ellos no pagaban el derecho formativo.

¿Qué sucedía?

Se lo voy a definir en un ejemplo: sucedió que presidentes de clubes profesionales iban a la sede de OFI pedían el pase de un jugador, OFI decía que debían pagar el Derecho de Formación para autorizarlo, el club decía que no lo iba a pagar, OFI negaba el pase y en ese momento, en la puerta de nuestra sede, labraban un acta en la que dejaban constancia que OFI le negaba el pase de determinado futbolista, iban a la AUF y ésta lo habilitaba de oficio a jugar. ¡Sí, la AUF autorizaba! Era increíble, pero sucedía. Esto comenzó a cambiar con Bauzá, porque empezó a negar los pases que no estaban autorizados por OFI. En esa época, clubes profesionales le debían dinero a OFI y por deudas llegamos a embargar autos a presidentes de clubes de la AUF de Primera. También tuvimos que ir a pedir a los intendentes para que de alguna forma hicieran algo para que esos clubes nos pagaran, porque utilizaban la infraestructura de las intendencias del interior, como los estadios, y mantenían deudas de pases de jugadores de OFI. No queríamos problemas, solo que cumplieran con la parte económica que le correspondía al interior.

¿Hubo algún momento que destacaría en todo esto?

En el fútbol del interior hay un jugador que es símbolo en todo esto: Diego Lugano. Por esa razón OFI designará el Salón de los Triunfadores de su sede con su nombre. ¿Qué hizo Diego? Cada vez que firmaba un pase, lo primero que pedía era firmar el Derecho de Formación para que el porcentaje correspondiente le llegar al club de OFI en el que se formó. En ese momento nadie lo hacía. Fue el pionero, después se sumaron otros jugadores y hay un buen vínculo con los futbolistas de la selección. Por eso digo que con estos cambios que se ejecutarán en poco tiempo, esta es la revolución de OFI y un cambio histórico en nuestros 70 años. Va a ser histórico fundamentalmente por la inclusión deportiva en las divisiones formativas, porque tras culminar los campeonatos sub 14, sub 16 y sub 17 de OFI los seis mejores clubes podrán generar un torneo con los mejores de Montevideo. Y después dar el paso siguiente, que es el Campeonato Nacional.

¿Se puede hacer un Uruguayo con representantes del interior?

Sí.

¿Pese a los intentos fallidos?

Sin dudas. El fútbol de OFI tiene equipos muy poderosos. Solo hay que hacer esta cuenta: una cantera de 150.000 contra 5.000 que es la realidad actual de AUF y OFI.

¿Es consciente que va a ir contra más de 100 años de tradición del fútbol en la capital e incluso contra la idiosincrasia de un país que vive concentrado en la capital y mira poco al interior?

Es cierto, pero también soy consciente que uno de los últimos campeones fue Plaza Colonia, que está nutrido de jugadores de Colonia.

Pero también pasaron Tacuarembó, Rocha, Paysandú Bella Vista, que fueron despareciendo o compiten en Segunda División.

Estoy de acuerdo en que no es un tema fácil.

¿Cuándo empezó esta revolución?

La verdad es que OFI no quería quedar incluido en el Estatuto del fútbol uruguayo. Le reitero, no queríamos, pero en el primer contacto que tuvimos con FIFA, que empezó hace ya cinco años, nos dijo el fútbol se nutre de números y cantidad de jugadores y clubes, que hoy OFI es la mayor red deportiva que tiene el país, que es la federación más grande y no puede quedar afuera del fútbol uruguayo y de FIFA, y que además tenemos la obligación de participar deportivamente. FIFA nos decía que la inclusión política es fácil, pero lo más enriquecedor que tendrá este paso que estamos dando es la inclusión deportiva.

¿Me dijeron que estuvo reunido con Tabárez, el técnico de la selección?

Es cierto, fuimos a visitarlo en el Complejo Celeste porque entendimos que se está generando un cambio importante en el fútbol uruguayo a partir del proyecto de la selección, que no había sucedido hasta ahora. El 27 de este mes se inaugura el primer Centro de Desarrollo de OFI, en el que van a participar jóvenes de 13 a 17 años. ¿Para qué es esto? Porque hoy todos los días viajan en un ómnibus 25 chiquilines a probarse en clubes de la capital y los tiran a la cancha a competir con diferencias muy grandes, lejos de la familia, con falta de entrenamiento, de apoyo sicológico, porque no todos los clubes del interior tienen eso. Entonces, la idea es que el Centro de Desarrollo les brinde todo ese apoyo que necesita el jugador para que Tabárez con su equipo pueda ir a verlos, o que los clubes de la capital también puedan captar a los más destacados, y que cuando esos chiquilines tengan que venir a probarse en un equipo de Montevideo, que lo hagan en igualdad de condiciones pero que se formen en el Centro de Desarrollo y que definitivamente se termine la realidad que viven los jugadores del interior que vienen a Montevideo, los alojan en casas donde hay chicos de 13 a 20 años de edad, tal vez sin el entorno más adecuado y aferrados, a cualquier precio, a la esperanza de ser jugadores profesionales. Eso se lo propusimos a Tabárez, y nos dijo que hace algunos años hizo un planteamiento similar en el Congreso de Intendentes y no pudo avanzar. Nos respaldó en la propuesta que le hicimos y esto ya está funcionando en OFI. El proyecto se llama Uruguay 2030 y lo dirigen Jorge Franco junto a Luis Matosas. Esto mismo lo queremos repicar en los otros 18 departamentos con el esfuerzo de OFI, Gol al Futuro, el Gobierno, las Intendencias. Porque en el fondo la idea de todo esto es formar hombres y mujeres. Queremos cambiar la matriz porque el que no llegaba a nada en el fútbol de Montevideo volvía frustrado a su departamento y muchos abandonaban el deporte. Queremos que en el momento que pasen al fútbol profesional tienen que estar preparados, y si tienen que volver atrás, también tiene que estar preparados. En este proyecto tengo la palabra de dos personas de gran conocimiento en el fútbol, como Tabárez y Franco, que me dijeron que este proyecto va a ser revolucionario para el fútbol del interior, y que será por años el mejor proyecto para el fútbol uruguayo porque, me dijeron, le va a cambiar la cabeza al fútbol todo, lo va a enriquecer. El director del centro de desarrollo de fútbol más grande en Francia, vino a trabajar con nosotros en OFI, y recuerdo que me quedaron claros algunos conceptos que manejó, que son similares al nuestro. Lo que tratan los clubes en su país es que si el jugador juvenil, obviamente, está en el rango de 60 a 80 kilómetros de su casa tiene que jugar en ese club, porque el 60% de mayor rendimiento lo logra porque duerme en su casa. Por eso tengo claro que si traen a un chico de Rivera a Montevideo no va a dormir en su casa y es contraproducente. Y por esa razón queremos cambiar.

¿Usted fue el que en su momento se negó a vender los derechos de televisión del fútbol de OFI?

En el fútbol del interior me conocen por ser el dirigente que puso el palo en la rueda para no vender la televisación del fútbol de OFI a una empresa argentina, cuando ofreció un contrato que sin dudas era millonario si se miran los números sin contexto. Nos propusieron no menos de US$ 5.000.000. Fue en el período anterior, cuando era secretario. Era una base de US$ 500.000 de piso por año por 10 años además de ser socio con un porcentaje en los beneficios que les brindaba el canal. Estábamos y estamos convencidos que en Uruguay no existe nadie que sea capaz de decir cuánto vale el producto OFI, porque nunca fue vendido. Nadie sabe la dimensión que tiene. A modo de ejemplo, ¿cuántos pueden pagar un abono de cable en Canelones? Si solo lo comprara la mitad de los habitantes a un dólar nos deja US$ 300.000 mensuales de recaudación, ¡y solo por Canelones! Pero esa no es mi mayor preocupación, lo que más me inquieta es lo qué puede llegar a suceder con todos los periodistas y medios que trabajan en los cables de cada uno de nuestros pueblos. Lo que quería la empresa argentina era quedarse con todos los derechos, ¿y sabe qué sucedía? Que dejábamos a todo el interior sin trabajo. Porque vendíamos todos los derechos y luego cada canal o empresa del interior debía negociarlos y a mí no me garantizaba nadie que Cerro Chato, por ejemplo, una ciudad pequeña, humilde, donde con mucho sacrificio trabajan los periodistas, no iban a tener las imágenes y debían negociar con esa empresa. Y dije que no. No fui el único, muchos Consejeros coincidimos. La prensa del interior es muy importante para OFI porque colaboró mucho históricamente para el desarrollo de OFI, y no podemos darle la espalda porque sí. Mi responsabilidad es cuidar al que nos ayuda a difundir OFI.

¿Estuvo en contacto con Tenfield? ¿Se interesó por OFI?

Sí, ya se interesó por el Campeonato de Clubes y el Campeonato de Selecciones pero a largo plazo. A esa propuesta le dijimos que no, porque nosotros podemos vender un campeonato con pautas. ¿Cuáles? Que ellos puedan transmitir en vivo los partidos que quieran en los estadios de OFI, pero con la libertad que todos los medios puedan utilizar imágenes, antes o después del partido, en vivo no, y generar sus contenidos para llegar a sus pueblos, a sus lectores, a su gente, que reciben la información de una forma.

¿Cómo hace para ponerle precio a OFI con 150.000 jugadores, 650 clubes y la organización más importante del país a nivel deportivo para vender los derechos?

Nosotros pensamos que esto se va a dar solo y se tiene que dar por campeonato y en acuerdo con los clubes. Usted lo puede transmitir pero el producto tiene cláusulas: durante el partido, la transmisión será por su pantalla pero el resto es libre. En Tenfield me plantearon que le ceden un compacto a todos los canales, pero no quiero que le den un compacto, quiero que los periodistas tengan la libertad de llegar a su público de la forma en que deben hacerlo. Eso es del interior y no lo quiero perder. Mientras sea presidente de OFI no voy a vender los derechos totales del fútbol del interior a ninguna empresa, porque voy a defender a la prensa del interior hasta el último día. Si quieren negociar por campeonato estamos abiertos.

“La verdad es que OFI no quería quedar incluido en el Estatuto del fútbol uruguayo. Le reitero, no queríamos, pero en el primer contacto que tuvimos con FIFA, que empezó hace ya cinco años, nos dijo el fútbol se nutre de números y cantidad de jugadores y clubes, que hoy OFI es la mayor red deportiva que tiene el país, que es la federación más grande y no puede quedar afuera del fútbol uruguayo y de FIFA”

La anécdota, la enseñanza y el mensaje

“Hace unos años me sucedió esta historia que le voy a contar. Fue con un periodista de Maldonado, que me dijo: ‘Usted presidente está acomodado, va a Montevideo y entra a cualquier partido con su carné y a nosotros nos complican siempre y no nos dejan entrar’. Entonces lo invité a que me acompañara a ver el clásico, que se jugaba pocos días después. Acordamos para encontrarnos en la puerta del Estadio Centenario. Llegué ese domingo con este periodista, no acercamos a la puerta de ingreso, mostré el carné de presidente de OFI y me dijeron que ese carné no servía. Resultado, no pudimos entrar. Miro a su colega y le digo: ‘Vamos a la boletería porque si no pago entrada, yo tampoco entro, compañero’. Ya había comprado las entradas anticipadas, porque sabía qué iba a suceder y vimos el partido, como simples espectadores que pasaron por boletería. Y esto sirve para graficar y demostrar que OFI no existe en el fútbol uruguayo. Está claro que si OFI pide alguna entrada de cortesía, seguramente la AUF la envíe, pero no es la forma. La idea es que los periodistas del fútbol de interior también se integren al fútbol todo. Vamos a integrar el Estauto único del fútbol uruguayo. Si lo integro voy a ser parte, ¿no? Si mañana la selección de Cerro Chato tiene la opción de clasificar a una Copa Sudamericana, el periodista también tendrá derecho a ingresar al Estadio Centenario con el carné de periodista de OFI. Hay un sentido común en el que todos trabajamos a favor del fútbol”, dijo Bares.

Fuente: REFERI