Cuando al Ministro Héctor Lescano, se le advirtió:”Aquí falta la OFI, en el Gol al Futuro”

ARCHIVOCES. De su viaje a Maldonado| ENTREVISTA de Eduardo Mérica para Diario Uruguay|Setiembre 2011|13:14:00

Fue al término del 65° Congreso de la OFI, y desde la sede del club Ituzaingó de Maldonado, en pleno corazón del barrio San Rafael, donde el Ministro de Deportes, Héctor Lescano, hizo su aparición para estar desde el primer momento, al lado del nuevo presidente de la Organización del Fútbol del Interior, así de manera inesperada hablamos de la política deportiva de Uruguay, dejando de lado por un instante el protocolo y poniéndonos la ropa de fajina para transpirar hasta más no poder.Y allí mostró su otra cara, la de un hombre que quiere en verdad al deporte.

“Siempre he dicho que el gobierno no se puede hacer el distraído en el tema AUF – Tenfield”

“Tenemos una deuda pendiente: De que el interior tiene que dejar de ser una cantera de jugadores baratos -entre comillas- para que después en Montevideo, se vendan por diez o cien mil pesos menos que su valor”

-¿Cómo está mirando desde afuera, el tema entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield?

-La verdad que sigo para adelante porque estamos dispuestos a ayudar en todo lo necesario a los actores del sector privado, que están en una negociación definitiva, y que ojalá que a pocos días de Paraguay camino a Brasil, encuentren las mejores soluciones.

-¿Va a mediar entre Tenfield y la AUF, si se lo piden, por los derechos de TV?

-Mediar no es la palabra como usted sabe. Esto -vuelvo a decirle- es una negociación de privados, pero siempre he dicho que el gobierno no se puede hacer el distraído. Es el responsable de velar por el bien común, por los intereses colectivos. De manera que no puede ir mirando para arriba, que es la posición más cómoda, fácil y tranquila, pero no responsable. Así que bueno, si podemos ayudar a resolver el problema, estaremos siempre a la orden.

-Usted, estuvo el otro día en Rivera y nos pidió disculpas porque no podía extenderse en el tema del boxeo. Ahora salió la boxeadora brasileña Salles denunciando un soborno. ¿Llegó la hora de intervernir a la FUB, la Federación Uruguaya de Boxeo?

-Mire. Sí, es posible. Tengo que ser muy franco con ésto: el boxeo nos duele. Nos duele más, porque es un deporte centenario -, y que todos los días a travès de la prensa nos enteremos de sus acciones, sus cruces de palabras de distinta naturaleza-, nos duele realmente; porque no lo merece la riquísima historia de un deporte que será controvertido para muchos, pero que convoca a mucha gente, de la cual mucha gente ha dado muchísimo… Por ejemplo, el Programa KO a las drogas, que es un programa exitoso -nació con el Presidente Tabaré Vázquez- y que sigue hoy con el Presidente Mujica; de manera que, yo no descarto ninguna alternativa, y es muy probable que en las próximas horas estemos procediendo a designar a “alguien” que pueda actuar por un período muy corto, a efectos de actualizar los reglamentos y estatutos; y crear las condiciones para una elección que le dé la legitimidad y que cuente con todos los que están trabajando de buena fe para ayudar a este deporte. Sin excluir a priori a nadie. Y que no se excluya a si mismo. Ojalá que entre todos creemos las condiciones para recuperar la credibilidad necesaria y darle a partir de ello un impulso fuerte a este deporte muy noble.

-Hoy que tengo la oportunidad, debo preguntarle dos cosas que pasaron y que nadie le preguntó directamente: ¿Por qué la OFI no fue incluída en el Programa “Gol al Futuro”?

-Es una buena pregunta. En primer lugar, en el “Gol al Futuro” siempre estamos a tiempo. Es un programa necesario y exitoso que partió de la base de trabajar con las instituciones del fútbol profesional. Apuntando -como la opinión debe saber a esta altura- me imagino, a darle una oportunidad de salud, de formación laboral, educativa y deportiva a los jóvenes que nunca van a llegar a triunfar. Pero así como he recibido un planteo de gente de básquetbol para que tengamos “Un triple al futuro”, en el sentido de extender esta actividad, creo que perfectamente podemos contemplar la situación del interior del país. En todo caso comprenderá tenemos para muchas cosas severas limitaciones presupuestales, pero yo estoy con la mejor disposición de incorporar esa situación.

“Quiero hacer una autocrítica pública Y es, no haber incluido inicialmente a la Organizaciòn del Fútbol del Interior, que usted sabe muy bien ha sido incluida ahora mismo.”

-Y la segunda pregunta, es sobre el Proyecto que por poquito la OFI no quedó afuera y quedó incluida a último momento. ¿Por qué?

-Se la agradezco también esta segunda pregunta. Porque quiero hacer una autocrítica pública. Y es, no haber incluido inicialmente a la Organización del Fútbol del Interior, que usted sabe muy bien ha sido incluida ahora mismo. Y cuando vinieron algunos legisladores, es la verdad, y hay que hablar con la verdad siempre, a decirnos: “Aquí falta OFI”… Y ahí lo reconocimos. La razón es… (y usted comprenda) un esfuerzo fiscal -como dicen los economistas- muy importante para esto. Y en algún lado había que tratar de poner algunos límites y seguramente cometimos el error de ponerlo en el tema del interior. Aunque siempre estuvo en nuestro ánimo, desde luego, desde la fundación Deporte Uruguay.

-¿Quién tuvo la culpa?

-Y es con la iniciativa del Poder Ejecutivo, por supuesto, no es un problema del presidente, que firmó. Si no es un problema de su Ministro de Turismo y Deporte, en este caso, no haber incluido a la OFI. Me alegro entonces, que en el tránsito parlamentario haya sido incluida. Y ya le adelanté hoy al presidente de la Organización del Fútbol del Interior, que estamos a la orden para hablar en serio sobre posibilidades de financiamiento para actividades deportivas en el interior, y para que haya un antes y un después de esta Ley (Promoción al Deporte).