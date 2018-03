(Audio) El kamikaze más grande de la OFI, contando el negociado oculto de la venta de los derechos de televisación

Maldonado. Fútbol Chacarero. Eduardo Mérica pa ra FUTBOL URUGUAYO.

ALGUNAS ESTRATEGIAS DE UN DIRIGENTE CABAL

“Ovidio Cabal nos pidió si podíamos reunirnos con él… ”

“Nosotros nos reunimos, ya te digo: fue una reunión informal…”

“Los temas puntuales que nosotros tocamos, fue la parte deportiva”

“A mi me pareció poco serio… lo de Ovidio Cabal”

Le tocó ser el hombre de la OFI.

Le tocó ser el hombre que se inmoló por el futuro de la OFI.

Cuando los caminos estaban bloqueados para pescar información, en momentos que daba la sensación de que un pequeño grupo de dirigentes -que están de paso por la Organización del Fútbol del Interior- iban a terminar regalando 67 años de vida, con paso firme, veloz, y en solitario.

Tomás Pérez, es el presidente de la Confederación, del actual presidente de la OFI, (son vecinos del departamento de Maldonado), y prefirió demostrar sus emociones a DiarioUruguay aceptando una entrevista y relatando increíblemente, con lujo de detalles, lo que siente como dirigente del fútbol chacarero, cuando pretenden venderle pescado podrido. Lo que revela en este audio, lo vivió en carne propia, y con esa fibra que seguimos reclamando y que suele ser patrimonio de los buenos, que aún existen… En definitiva, hizo lo impensado, contestó todo lo que le preguntamos.

A tal punto, que el dirigente esteño habló de los matices de un duro, áspero y oculto momento que padece la OFI, cuando se puede oír que se quiere vender todo, ocultando todo lo que sea posible. Maléfico, lo que relata.

Asimismo, el máximo dirigente del Este, afirma que el representante de la empresa que quiere comprar los derechos de TV, el tan promocionado Ovidio Cabal “no ha sabido manejarse con criterio con ninguna de las partes (Confederaciones y OFI)”, claves del fútbol de hoy.

Verdades, que le permite decir: los dirigentes del Ejecutivo de la OFI, al cabo, así no pueden conseguir un lugarcito en la historia grandiosa que posee la Organización del Fútbol del Interior.

Ejemplos hay miles. Pero… yo me quedo hoy con lo de Tomás Pérez, que nos dijo para recordar… “A MI LO QUE MÁS ME MOLESTA, ES UNA SITUACIÓN QUE ES CLARA Y CONCRETA… A MI NO ME GUSTA QUE ME OCULTEN LAS COSAS. Y MÁS CUANDO NO TENEMOS INTERESES CREADOS ¿VERDAD?”

AQUI ESTA EL AUDIO QUE DESTRUIRÁ TODAS LAS MENTIRAS EN TORNO A LA VENTA DE LOS DERECHOS DE TELEVISACIÓN DE LA OFI