El árbitro Walter Brajús, “el duro” de pelar para la OFI

CARA O CRUZ. ENTREVISTA Eduardo Mérica para DIARIO URUGUAY/25.02.2015|16:01:00.

Siempre nos habló mirando a los ojos, con la autoridad de los que dicen lo que piensan. Con una convicción que parece fuertemente arraigada en un hombre con imagen de duro e impenetrable tanto adentro como afuera de la cancha. Pero Walter Brajús trata de demostrar lo contrario, se esfuerza por lograrlo… Y sabe hoy más que nunca que su relación con los dirigentes de fútbol no es su fuerte, al contrario. A los 48 años, es el presidente del más grande y poderoso gremio de árbitros de fútbol del interior de Uruguay. Por tal motivo, el gesto sereno se da para hablar de su vida, su profesión, de la violencia en las canchas y… de su imagen de hombre duro a la hora de la madurez.

“¿Cuánto vale la vida de un ser humano para la Organización del Fútbol del Interior?… Una fecha de almanaque y unos pesos encima”

-Parece que para los dirigentes del interior ya sos una persona que siempre estás imponiendo demasiadas restricciones como la paralización del Campeonato de Selecciones, y este nuevo conflicto entre tu gremio y la OFI.

-No. Yo no diría un nuevo conflicto. Más bien, nos hemos visto forzados a tomar una medida de acuerdo a lo que resolvimos en nuestro último Congreso.

-Es bueno que lo aclares, porque parece que Brajús tiene semejante rigidez y que forma una imagen que para la dirigencia de la OFI, no está muy alejada de la realidad.

-Y bueno… Yo he sido elegido de acuerdo a mi manera de ser como me manejé dentro del arbitraje siempre. Me traté de manejar reglamentariamente. Esa frase que ya conoces…“Dentro del Reglamento todo, fuera de él nada” y… cuando se trata de este tipo de acciones que atentan contra la integridad física y la seguridad de mis compañeros. Porque los conozco a cada uno de ellos porque he viajado durante muchísimos días, kilómetros y kilómetros por el interior del país, y siento que me están tocando a mí…

-¿Cómo sos?

-Indudablemente, soy un tipo muy pasional pero, actúo dentro de la mesura y de lo que me faculta

como presidente, de los Congresos que son soberanos y que son los dueños de esta Asociación (AIAF).

-¿Brajús en un duro?

-Quizás alguno piense que soy el más radical como dirigente de la Intergremial de Arbitros del Interior. Cuidado, soy la cabeza. Hay muchos más radicales que yo. Tú has visto comentarios de compañeros que si fueran los que dirigieran la gremial el fútbol viviría parado.

-¿En la AIAF, se conjuntan todos los árbitros de cada rincón del Uruguay?

-Si. Están todos. Quizás algunos (por eso digo: que hay veces que mi forma de ser no gusta) se pongan un poquito atrás en la fila, porque no les gusta dar la cara, porque piensan que arbitrar es sólo estar adentro de un campo de juego pero, sí, están todos. Quedate tranquilo que creo que están todos. Y cuando se dice: “que no están todos” es porque generalmente hay dos o tres que no se animan a dar la cara ni para un lado ni para el otro.

-¿Qué fue lo que pasó con la Liga de Flores y sus árbitros? ¿Fue un “tanteo” para ver cómo reaccionaban ustedes como gremio?

-Pasó que se reunieron unos dirigentes, que no eran todos. No estuvieron los más representativos. O sea yo soy muy respetuoso de las Juntas de dirigentes , pero no eran los cuadros más encumbrados de la Liga Departamental de Fútbol de Flores. Por ejemplo, no estuvo el presidente. Y por un mal entendido y un momento de calentura quisieron imponer, que cada vez que sus árbitros salieran por la Organización del Fútbol del Interior, debían dejar el 30% de su salario allí… No sé, una comisión. No sé, qué quisieron hacer. Ante eso los árbitros de Flores que tienen autonomía nos consultaron. Nosotros independientemente de lo que hicieran viajamos a Trinidad, para no dejar que sentaran un precedente de ese tipo en ninguno de los departamentos. Porque si fuera así,

tendríamos que cerrar la puerta e irnos.

-Quiere decir: ¿que dieron la marcha atrás?

-Quedó solucionado solamente con el levantamiento de la medida provisoria. Sabemos que en cuanto quieran imponer la medida va a pasar lo mismo. Es indudable que ya no será la misma la medida del lado gremial.

-¿De futuro tenés pensado seguir en el gremio AIAF? O ves que puede surgir “alguien” que pueda sacarte de tu lugar en el gremio?

-Si quieren sacarme por las malas tendrán que sacar a todos los árbitros asociados que me apoyan. Por eso yo creo en los actos eleccionarios…

“…si hubiera pasado una desgracia, yo quiero saber hoy quién iba a responder por el árbitro agredido”

Pregunto: porque en todos los gremios hay gente que está para destruir y no construir.

-Sinceramente, mi período de mandato es hasta el 31 de octubre de 2015. Tendremos el Congreso elector y estaré hasta que los compañeros entiendan que deba estar. Queda un período más pero, vos sabés que yo jamás hice campaña política para mi reelección. Yo llego a los Congresos, abro el mismo y no trato de correr, y dejo que todo el mundo haga sus alianzas como funciona la Organización del Fútbol del Interior. Así funcionamos nosotros. Pero no permito hacer acuerdos -por lo menos- conmigo. Busco que un Ejcutivo trabaje y estoy a la orden para los compañeros que me quieran en el gremio. Si los compañeros creen que hay otro árbitro, otro compañero que va a conducir la gremial con un proyecto mejor del que venimos haciendo con los compañeros que están actualmente y todos lo apoyan, será el nuevo presidente de la Intergremial de AIAF y lo estaré apoyando a muerte como cualquiera de los asociados.

-Pero,¿cómo la vas llevando?

-Mi vida gremialista en algún momento va a pasar, además, yo quiero en este año hacer el curso de Instructor, que hay también unos misterios bárbaros para hacer dicho curso… No quiero sacarle el trabajo a nadie. Lo quiero dejar claro. Lo quiero porque cuando las cosas cambien hay que buscar trabajar en alguna Liga o tratar de buscarle la vuelta y de sumar desde otro lugar.

VISTO. En el fútbol los actos de violencia contra los árbitros con Walter Brajús, se pagan caras.

ESTA VISTO. En el fútbol los actos de violencia contra los árbitros con Walter Brajús, se pagan caros.

-¿Qué tipo de misterios hay en la OFI, para llegar a realizar el curso de Instructor de árbitros?

-No sé. Porque aparentemente no salen los cursos porque hay muchos Instructores. Yo creo que cuanto más hay, hay mejor capacitación y habrá más competitividad. Porque los Instructores no se pueden quedar en el tiempo, pienso yo… Se tienen que actualizar y no tendría que haber problemas para la rotatividad en el tema Consejo Técnico, en la escuela, pero bueno está, son cosas que se verán en un futuro. Inclusive, la gremial mismo lo ha venido hablando con la Mesa negociadora que tenemos hoy con la OFI.

-¿Sirven para algo ese tipo de reuniones? ¿Los escuchan a ustedes?

-Hablamos el tema escuela y la renovación de los cuerpos auxiliares que siempre están las mismas

caras. Por eso creo que los cambios de aire en todo, pero no sé… creo que este año se iba a hacer el curso que estoy contando.

-Estoy seguro que la OFI puede llegar a tener más dolores de cabeza, si por ejemplo, los entrenadores y los futbolistas llegaran a tener la idea también de agremiarse como lo han logrado ustedes los árbitros a través de la AIAF. ¿Nunca pensaste en eso, de más sindicatos en el terreno del fútbol chacarero?

-Y mirá. Los Instructores están ahí…

-¿Me querés decir: que ya está en camino otro sindicato en la órbita de la Organización del Fútbol del Interior?

-Inclusive, han tenido unos contactos conmigo. Yo estuve en Treinta y Tres, y andan con “ganitas” de hacer un sindicato de ellos y que lo veo bien. Y que los jugadores del interior deberían tener un gremio.

-Ni que hablar aquellos futbolistas que si tienen la mala suerte de fracturarse, están a la orden y a la suerte de algún dirigente que ponga la plata para salvarle la vida transitoriamente, como siempre ocurrió en el fútbol chacarero.

-Esto que decís yo lo veo de afuera, solamente voy a dar una opinión, al jugador muchas veces le prometen un montón de cosas. Viaja de un departamento a otro, tiene una expectativa grande de trabajo de todo un año, juega tres o cuatro partidos, no le respetan el contrato, no le pagan y… siga el baile. Me parece que no es justo eso ¿no?… Para una persona que lo único que hace es incrementar su ingreso salarial para su hogar.

– Vamos concretamente al hecho grave que sucedió con la agresión del árbitro Carlos Marcelo Diano, en el estadio Samuel Priliac de Chuy, porque en las redes sociales hay gente que quiere restarle importancia a esto opinando que simplemente se arrojó un vaso de plástico y no una piedra: ¿Cómo es la cosa?

-Si. Fue un vaso.

-¿Y entonces, en qué quedamos…?

-Lo que adentro del vaso había era una piedra. No una piedra de hielo. Porque tú sabes muy bien que un vaso -desde el lugar que está la persona atacante- desde el lugar que se ve que está en el quinto o sexto escalón de la tribuna (donde se encontraba el asistente lesionado Carlos Diano), un vaso de plástico no hubiera pasado el tejido. ¿Estamos de acuerdo?…

–Si.

-Y si hubiera tenido un grupito de piedritas de hielo tampoco hubiera pasado el tejido: Hay dos metros y medio de distancia. Y para hacer el impacto que hizo en el arco superficial derecho, y lo que dice el certificado médico de la doctora que lo atendió como primera asistencia en el nosocomio local, no hay señal de que sea un vaso de plástico.

-¿Pudiste leer ese certificado médico y saber qué estampó la doctora sobre la lesión de Diano?

-El certificado me llega mañana, toda la documentación, como así la denuncia policial gracias a un comisario amigo de Minas, dado que no estaba en condiciones Diano de viajar a Chuy hoy, ya que había sido citado por la justicia. Se hicieron las gestiones y bueno… se lo trasladó (a Diano) al Juzgado de Minas, donde se le tomó declaración la que será enviada a la Jueza del Chuy.

-¿Se pudo identificar a la persona que tiró el proyectil sobre el árbitro Diano?

-Si. La persona fue identificada debido a que se presentó en el Hospital, generando algún desorden, entró como de prepo también, queriendo pedirle disculpas a Diano. Y ahí fue individualizado…

“Los que tienen que legislar, prevenir, evitar y ejemplarizar con las sanciones a quienes cometan y amparen este tipo de hechos, debe ser la Organización del Fútbol del Interior”

-¿Es un hincha local, digo: del Chuy?

-Si. Es de la parcialidad de Chuy.

-No sé si viste el Comunicado que está colgado en el sitio oficial de la OFI, que habla de que el torneo está suspendido, cuando en realidad está paralizado con la resolución que sacó tu gremio. ¿Qué debemos entender?

-Yo te voy a explicar. Yo no sé la fecha del Comunicado. A mí me llegó por correo como me llega todo de la OFI. Desde el momento que a mi me sancionaron también por correo electrónico…Todos sabíamos que el Ministerio del Interior no iba a permitir el 27, 28 y 1º ningún espectáculo público.¿De acuerdo? Entonces, yo creo que está bien el comunicado de OFI de que suspenda la fecha que mencioné. Ahí está lo que nosotros extrapolamos la fecha porque es lo que nos faculta el Congreso (El Art 3: Agresiones graves a los árbitros) es que se paralizará la fecha siguiente. La fecha siguiente para la Organización del Fútbol del Interior, es 6, 7 y 8 (de marzo)… Entonces, la gremial paraliza (como fue grave el hecho y para tratar de contrarrestar de que se pueda jugar ese pico durante estos días) tomamos la medida más drástica de parar. Desde el día de ayer (23 de febrero) hasta el día 8 de marzo hasta la cero hora. Por eso no lo veo mal que diga: suspensión, el tema es cuando me parece a mí porque lo he palpado por diferentes colegas tuyos del interior cuando me han hecho una nota, cuando se habla de Calendario y de costo. Pregunto: ¿Cuánto vale la vida de un ser humano para la Organización del Fútbol del Interior?…

-Linda pregunta. ¿La querés responder?

-Una fecha de almanaque y unos pesos encima.

-¿Por qué será?

-Porque queremos desviar el hecho grave donde estamos hablando nada más de una agresión, porque tuvimos la suerte de que realmente el energúmeno que tiró el vaso (he visto en las redes sociales en un medio de Chuy, comentar a la propia gente que estaba en el estadio, repudiando el hecho, repudiando gente de Chuy, de la gente sana que sigue habiendo) que los dejó sin espectáculo, donde no había ninguna razón para hacer lo que hizo. Y entonces, si desviamos eso y tratamos de evitar la cuestión de fondo que es legislar, y no culpar a la gremial. Y los que tienen que hacerlo sobre esta materia, la gremial toma la medida máxima que tiene, que es no estar a la orden.

-No me digas que son los dirigentes de la OFI, ¿los que tienen que legislar?

-Los que tienen que legislar, prevenir, evitar y ejemplarizar con las sanciones a quienes cometan y amparen este tipo de hechos, debe ser la Organización del Fútbol del Interior. Entonces, ahí veremos si el señor Gustavo Bares tiene la voluntad de hacerlo…

-Lo que pasa que los dirigentes van a los Congresos de la OFI, a votarse la perpetuidad en el sillón del Ejecutivo.

– ¿Sabés lo que pasa? Que si los consejeros que son votados por las Confederaciones, por las Ligas,

que tienen sus acuerdos políticos para poder estar en la OFI, y que se deben a una Liga y a un Sector, no ponen la buena voluntad y que esto viene enrabado con el tema que nuestra gremial que quiere reinvidicar el relacionamiento laboral y lo que es que el árbitro, de que tenga cobertura social. Porque si hubiera pasado una desgracia, yo quiero saber hoy quién iba a responder por el árbitro agredido.

-Mientras los dirigentes sigan utilizando los Congresos para votar al “presidente” y sus consejeros, todo seguirá así como lo contás.

-Eso, se lo tienen que preguntar las propias Ligas, que son las que los eligen para estar en la OFI. Yo no creo que sean todos. No son todos. Yo no meto a todos los dirigentes en la misma bolsa. Lo que pasa que el tema es que en algunos momentos entra a la OFI gente que quiere cambiar la cosa y son más los que no quieren transitar por los cambios y los amoldan, amoldan… y los aprietan y quedan ahí… Algunos hasta terminan renunciando.

-¿Y amenazan con renunciar, algunos hasta cuatro veces?

-Y si. No podés hacer. El Ejecutivo muchas veces cuando nosotros vamos y negociamos cosas, nos ha dicho:”Nosotros no tenemos el poder de decisión. Los que mandan acá son las Ligas”. Pero… yo, dos o tres miro y a veces queda feo que lo diga…¿y entonces, para que están muchachos?. Yo soy Ejecutivo, a mí me eligieron, y yo hay decisiones que tengo que tomarlas y las tomo. A algunos les gusta y a otros no.

-¿El presidente de la OFI, te llamó en las últimas horas por esta última agresión a otro árbitro?

-Con Bares estuvimos hablando ayer (lunes 23 de febrero) y le agradezco solidarizándose como lo haría yo si hubieran agredido a algún dirigente o a algún colega tuyo… Hablamos informalmente del tema, fuera de cualquier agenda y no hubo ningún compromiso a nivel de OFI- AIAF. Fue una conversación privada. Y nada… Sí, agradecer a un montón de presidentes que me llamaron, que me mandaron mensajes. Al señor Franklin Aliano, que hoy de mañana me llamó y estuvo conmigo 40 minutos hablando conmigo, solidarizándose y hablando del tema seguridad y coincidimos en muchas cosas y en otras no. Pero sí, lo que tenemos que hacer es juntarnos entre todos y no creernos que somos los dueños de la verdad.

“Lo que adentro del vaso había era una piedra. No una piedra de hielo”

-¿En este tipo de casos qué es lo que quiere tu sindicato?

-Lo que queremos hacer es arbitrar un partido de fútbol. Llegar a cumplir con la función y retornar a nuestros hogares seguros. No pretendemos más nada que eso. Sumar y que el fútbol del interior crezca. Ahora no podemos crecer si siempre somos los que recibimos los palos.

-Te confieso que ya perdí la cuenta…¿Cuántos casos de violencia ya hay en tus registros, de ataques a árbitros de la AIAF?

-Yo te digo la verdad, pero… desde que yo asumí en 2011, hasta hoy, ya hay 40…

-¡Tantos!

-Y sí. Porque en definitiva, hay más casos que vos no tenés conocimiento que son internos de las

Ligas. Vos fíjate ahora nomás, el mismo día de la agresión en Chuy, tengo la agresión de tres compañeros en Salto, en el campeonato de ADEOM. Un torneo que hace 40 años se viene haciendo y que ya llamé y les dije:”que tienen que pedir las mismas garantías que le piden a la Liga Salteña” Porque sino hay hijos y entenados en este terreno del fútbol del interior. Y me extraña que ADEOM que es un sindicato que representa a los trabajadores que dignifica el salario y que se habla de seguridad haga un campeonato donde no haya seguridad para los trabajadores que van a arbitrar.

-A mí me extraña que la prensa local, hablo de San José, no te haga notas y no te entreviste y no divulgue lo que pasa en el terreno de la OFI. ¿Por qué no le ponen el micrófono a Brajús?

– Y no sé. Quizás… porque hay compromisos más que deportivos, políticos. La 99.1 FM (la de Minuto 90) si me puso, me ha hecho las notas y siempre ellos por bien o por mal me han llamado, pero los demás no. Se ve que no es noticia y no interesa la agresión a un árbitro de fútbol. Pero no me preocupa. La verdad yo siempre he sido abierto y tú muy bien lo sabés, que en las buenas y en las malas yo doy la cara. Nadie es perfecto. Hemos cometido errores y vamos a seguir cometiéndolos porque vamos haciendo “camino al andar”. Acá no había nada, relacionado con el sindicalismo arbitral y era tierra de nadie. Y seguro, por eso es lo que vos acabas de decir hace un rato de que a Brajús no se lo quiere…

-¿Por qué no te quieren?

-Ya no se lo quiere, porque no se lo puede doblar la muñeca. Porque Brajús no tiene compromisos políticos. Porque Brajús no tiene compromisos laborales. Porque Brajús no actúa por amiguismo ni tampoco va a la escuela que lo quieren hacer ir para ser obediente. Yo soy obediente con mis asociados. Y mientras mis asociados estén conmigo voy a estar al frente de esta gremial defendiendo los derechos a morir. Y el día que mis asociados me digan:“Te tenés que retirar”, les voy a agradecer infinitamente…

-Yo vuelvo a agradecerte este nuevo reportaje que te pinta de cuerpo entero.

-Dale. Un abrazo. Sabés que entre nosotros hemos hecho esta amistad que va más allá de vos como periodista y yo como dirigente gremial. Porque creo que la hemos construído desde el respeto.

Se acerca el final. La postura de Brajús, es la misma del principio. ¡Se lo avisamos!